Efter 30 minuter samlade forskarna in luftprover och analyserade materialet för att hitta genetiska spår. Resultaten visar att metoden kunde koppla DNA-profiler till inkräktarna i 82 procent av fallen i Oslo. I Adelaide var motsvarande andel 36 procent, rapporterar The Economist.

Studien leddes av Chiara Fantinato vid Oslo universitetssjukhus, i samarbete med forskare i Australien. Totalt samlades 391 prover in från luft, damm och olika ytor i bostäderna.

Lämnar spår utan att röra något

Människor avger hela tiden små mängder biologiskt material. Hudceller, mjäll och saliv kan hamna i luften och bilda ett slags osynligt moln av genetiska spår. Materialet kan finnas kvar även efter att personen har lämnat rummet.

Metoden bygger på så kallat miljö-DNA, eller eDNA. Tekniken har länge använts inom ekologin för att upptäcka djur och andra organismer genom genetiska spår i exempelvis vatten, jord och luft.

Forskargruppen i Oslo har tidigare visat att DNA från inomhusluft kan användas för att skapa genetiska profiler av människor som vistats i en lokal. Den nya studien undersöker om samma teknik kan få en praktisk användning inom kriminaltekniken.