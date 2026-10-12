Tjuvar kan avslöjas av DNA som svävar i luften, även en halvtimme efter att de lämnat brottsplatsen. En ny studie visar hur osynliga spår kan hjälpa polisen att identifiera misstänkta.
DNA i luften – ny metod för att avslöja tjuvar
I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Forensic Science International: Genetics lät forskare frivilliga agera inbrottstjuvar i 22 bostäder i Oslo och Adelaide i Australien. Personerna fick 15 minuter på sig att gå runt i bostäderna och öppna lådor och skåp, innan de lämnade platsen.
Efter 30 minuter samlade forskarna in luftprover och analyserade materialet för att hitta genetiska spår. Resultaten visar att metoden kunde koppla DNA-profiler till inkräktarna i 82 procent av fallen i Oslo. I Adelaide var motsvarande andel 36 procent, rapporterar The Economist.
Studien leddes av Chiara Fantinato vid Oslo universitetssjukhus, i samarbete med forskare i Australien. Totalt samlades 391 prover in från luft, damm och olika ytor i bostäderna.
Lämnar spår utan att röra något
Människor avger hela tiden små mängder biologiskt material. Hudceller, mjäll och saliv kan hamna i luften och bilda ett slags osynligt moln av genetiska spår. Materialet kan finnas kvar även efter att personen har lämnat rummet.
Metoden bygger på så kallat miljö-DNA, eller eDNA. Tekniken har länge använts inom ekologin för att upptäcka djur och andra organismer genom genetiska spår i exempelvis vatten, jord och luft.
Forskargruppen i Oslo har tidigare visat att DNA från inomhusluft kan användas för att skapa genetiska profiler av människor som vistats i en lokal. Den nya studien undersöker om samma teknik kan få en praktisk användning inom kriminaltekniken.
Inte tillräckligt för att fälla någon
Det finns dock betydande begränsningar. Skillnaden mellan resultaten i Norge och Australien visar att metoden påverkas av omständigheterna. Forskarna pekar bland annat på miljöförhållanden, hur många som bor i bostaden och hur väl rummen har städats.
DNA i luften behöver inte heller komma från någon som nyligen har varit på platsen. Rörelser kan virvla upp damm med äldre DNA-spår, och genetiskt material kan föras in i ett rum via kläder. Forskarna upptäckte dessutom spår av sitt eget DNA trots att de försökte förhindra kontaminering.
Chiara Fantinato betonar därför att luftprover knappast kommer att kunna utgöra avgörande bevis för skuld på egen hand.
”Det är ett verktyg för brottsutredningar”, säger hon till The Economist. ”Precis som andra typer av DNA-bevis är det bara en del av pusslet.”
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