Tips: Så ska du inte dricka på jobbeventet 

1. Välj inte fel dryck

Att välja rätt dryck kan ha större betydelse än du tror.

“Ett jobbevent är inte platsen där du vill upptäcka att rödvin får dig att nysa eller att du inte tål tequila”, säger rekryteraren Bonnie Dilber.

Och även om Bull Shit Cocktail, Sex on the beach eller Ass Candy är din favoritdrink, kan det vara klokt att skippa just den under eventet.

“Folk kan fråga vad du dricker som en konversationsstartare, så undvik drinkar med namn du skulle skämmas över att säga till din framtida chef”, säger Dilber.

2. Drick inte för mycket

Tips två har vi hört förut men det tåls att sägas igen: Drick med måtta.

“I slutändan handlar det ändå mindre om vad du dricker och mer om att inte dricka för mycket, eftersom det kan göra det svårare att hålla sig engagerad i samtalet eller leda till att du säger saker du annars inte skulle säga i en professionell miljö”, säger Dilber.

Och till syvende och sist handlar allting om att navigera genom professionalitetens finstilta konst – utan att tappa balansen.

