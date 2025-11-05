För den som behärskar prompt writing, konsten att ge AI tydliga och effektiva instruktioner, öppnas nya karriärvägar. Det handlar inte längre om att använda teknik, utan om att styra den.
Så tar du makten över AI – bli bäst på prompts
Mest läst i kategorin
Kvinnliga chefer gör upp med ”likeability”
I decennier har kvinnor fått höra att vänlighet öppnar dörrar. Att ett leende, en samarbetsvillig attityd och en lågmäld ton leder till framgång i karriären. Men det som en gång uppfattades som en styrka har i många fall blivit en begränsning. Nu växer en ny generation kvinnliga ledare fram, entreprenörer, chefer och kreatörer som gör …
Studie: Ökad alkoholkonsumtion kopplas till framgång
Det är ett oväntat karriärtips men här kommer det.. ”Det förvånar många att alkoholdrickande verkar kopplat till framgång”, säger forskare. I en ny studie har forskare följt tusentals unga under 18 års tid. Willy Pedersen, professor i sociologi, har tillsammans med kollegor mer konkret följt drygt 3 000 norrmän från 13 till 13 års ålder. Dessa …
Slowember - minska stressen i November
November är en stressig månad för många. Av den anledningen välkomnar karriärcoach Nina Jansdotter initiativet Slowember, som påminner oss att ta det lite lugnare och bli mer medvetna. Slowember är ett initiativ och en månadsutmaning, från Friday Lab. En svensk nätverksplattform för personlig utveckling och återhämtning. De uppmuntrar oss att sakta ner tempot och öka …
Kamala Harris: ”Jag hörde aldrig ordet nej”
Kamala Harris berättar om sin karriär, sin envishet och hur hon lärde sig att vända osäkerhet till styrka. Hon är nära vän med en av världens rikaste kvinnor, hon har fått kritik (ja, kritik) för sitt skratt och i fjol slog donationerna till hennes kampanj rekord. Nu delar den tidigare vicepresidenten med sig av ögonblick …
Så blir du en framgångsrik chef i en tid av AI och osäkerhet
När Brené Brown gästar Fortunes podcast Leadership Next blir det allt annat än corporate small talk. I ett samtal som rör sig mellan sårbarhet, makt och AI dissekerar hon ledarskap med samma precision som hon en gång blottlade modets anatomi. Resultatet? En masterclass i hur man leder och samtidigt behåller sin mänsklighet när världen går …
Artificiell intelligens har på kort tid gått från tekniskt buzzword till strategisk kärna i företagsutveckling. Men medan verktygen blir allt mer tillgängliga, uppstår en ny typ av maktposition: Den som kan tala AI:s språk leder utvecklingen.
En ny typ av kompetens
AI har redan förändrat hur företag kommunicerar, rekryterar och producerar innehåll. Men den verkliga skillnaden ligger i hur verktygen används. Den som formulerar sig med precision kan skapa högre kvalitet på kortare tid, med lägre kostnader och tydligare varumärkesprofil.
Det är därför prompt writing nu ses som en framtidskompetens. En färdighet som kombinerar språk, strategi och teknologi.
Flera företag talar redan om att roller som Chief Prompt Officer eller Prompt Strategist kommer vara avgörande för verksamheten. Och de som lär sig grunderna för detta tidigt får ett tydligt försprång till konkurrenterna.
Läs mer: AI ger fart åt finansvärlden – men hur länge håller det? Realtid
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Från verktyg till konkurrensfördel
Prompt writing handlar inte om att klicka fram svar, utan om att leda en digital process. Varje instruktion till en AI-modell är en strategisk handling som formar både tonen, stilen och innehållet i resultatet. Rätt formulerade prompts kan förvandla en enkel textgenerator till en kraftfull affärspartner.
För entreprenörer och frilansare innebär det nya möjligheter. Den som förstår hur AI tänker kan automatisera repetitiva uppgifter, skapa träffsäkert innehåll och frigöra tid för strategi och tillväxt. Det är inte teknikens närvaro som gör skillnaden, det är människans precision.
Kvinnor i framkant
Precis som kvinnor tog täten i att använda sociala medier för att bygga varumärken och nätverk, ser vi nu samma utveckling inom AI. De kvinnliga entreprenörer som tidigt lär sig styra tekniken i stället för att låta sig styras av den, tar position i den nya ekonomin.
Prompt writing är inte ett sidospår för teknikintresserade. Det är en nyckelkompetens för framtidens ledarskap. Där förmågan att kommunicera effektivt med intelligenta system blir lika central som att vara en god ledare för människor.
Framtiden tillhör den som kan formulera den
Att kunna uttrycka sig exakt, förstå kontext och skapa rätt tonläge blir alltmer avgörande. Den som lär sig kombinera kreativitet med tydliga prompts får ett övertag som inte kan automatiseras bort.
Språk har alltid varit makt. I AI-eran gäller det bokstavligen.
Så tar du makten över AI med bättre prompts
- Var tydlig. Specificera syfte, målgrupp och önskad ton redan i instruktionen.
- Testa och justera. Små ändringar i formuleringen kan ge stora skillnader i resultat.
- Analysera svaren. Se vad AI svarar bäst på. Är det fakta, struktur eller stil?
- Bygg en promptbank. Dokumentera effektiva instruktioner för återanvändning.
- Utveckla din språkliga precision. Den som kan uttrycka sig klart styr tekniken, inte tvärtom.
Källa: Netcoo, Next Economy Magazine, oktober 2025
Läs mer: Kvinnliga chefer gör upp med ”likeability” Dagens PS
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Wall Street-tjur: Börsrallyt i USA fortsätter 2026
Morgan Stanleys Mike Wilson var börspessimisten som bytte fot och blev optimist och nu spår han ett fortsatt börsrally i USA även nästa år. Så lyder hans argument. Mike Wilson är Morgan Stanleys chefsstrateg och han och hans team på den amerikanska bankjätten är mäkta imponerad av försäljning och vinst som flera av USA:s bolag …
Dubbelsmäll för koppar – tappar greppet om rekordnivå
Efter solsken kommer regn, brukar det heta – och så även för koppar. Efter all time high faller priset nu tillbaka från rekordnivån. Kopparpriset fick en tung start på veckan. Efter rekordnivåer i oktober backar nu den röda metallen när både Fed och Chile sätter press på marknaden. Missa inte: Koppar stjäl showen av guld …
Så tar du makten över AI – bli bäst på prompts
För den som behärskar prompt writing, konsten att ge AI tydliga och effektiva instruktioner, öppnas nya karriärvägar. Det handlar inte längre om att använda teknik, utan om att styra den. Artificiell intelligens har på kort tid gått från tekniskt buzzword till strategisk kärna i företagsutveckling. Men medan verktygen blir allt mer tillgängliga, uppstår en ny …
Se upp – nu går startskottet för årets värsta bedrägerivåg
November och december är en fest för både fyndjägare och bedragare. Bedrägerierna skjuter i höjden när shoppinghögtiderna drar i gång. Det är inte bara e-handlarna som lurar svenskarna under Black Friday.? En ny analys från fintech-bolaget Adyen, baserad på statistik från Brottsförebyggande rådet, visar att antalet kortbedrägerier ökar kraftigt under årets mest intensiva shoppingmånader. Bedrägerierna …
Farväl till V8: Lexus gör F till mjukvara
Lexus kan vara på väg att ersätta sina ikoniska F-modeller med ett digitalt körläge – ett tryck på en knapp i stället för en V8. Under många år har Lexus F-bilar stått för märkets sportiga själ. RC F, IS F och den legendariska LFA har visat att Lexus kan mer än att bygga tysta, välputsade …