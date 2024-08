Så låter du smartare – utan att låta mest

Smarta kollegor lyssnar

Så behöver det förstås inte vara, vilket Chen reder ut i “Smart, Not Loud: How to Get Noticed at Work for All the Right Reasons.”

En bok som, vilket titeln skvallrar om, går till botten med smart kommunikation. Det betyder inte att du behöver göra våld på din personlighet. Bara kommunicera smartare, så att andra ger dig den uppmärksamhet du faktiskt förtjänar.

Här är tre smarta tips.

1.Uppmärksamma andra

Det kan låta enkelt, och det är det ju också. En egenskap som kännetecknar goda kommunikatörer är nämligen deras förmåga att lyssna och få andra personer att känna sig delaktiga.



Ett enkelt sätt att uppnå det på under ett möte är att först bekräfta en kollega. Förslagsvis genom att säga: “Intressant – jag hör vad du säger”, för att därefter dela din syn på saken.

2. Var passionerad

Fakta och logik är förstås en sak, men vi människor fattar även beslut med hjälp av känslor. Det innebär att vi som lyssnare är mer benägna att övertygas av hur en berättelse fick oss att känna, snarare än innehållet i sig.

Som smart kommunikatör bör du därför utnyttja både kroppsspråk och tonläge för att entusiasmera. Du kan även förstärka det genom att exempelvis säga: “Åh vad jag ser fram emot det här projektet”.

3. Visa tacksamhet

“Tack”. Jo, du har garanterat hört det förut. Det beror på att det fungerar. Att visa tacksamhet kostar inget, men ger mycket.

Viktigt att komma ihåg är dock att ordet i sig inte räcker. Som den smarta och autentiska kommunikatör du är, vill du även tala om vad du är tacksam för, och varför. Det lyfter din mottagare och lämnar ett positivt intryck. Framför allt inbjuder det ett vidare samarbete.

