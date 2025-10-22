Var modig – tipsen som gör dig till en bra ledare

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Bli mer kompetent

Ju mer kompetent du är desto modigare blir du.

Tänk på att göra din research, ju mer förberedd och jordnära du är, desto lättare är det att ta djärva, självsäkra steg.

Luta dig mot arbetskollegor och andra personer som står dig nära.

Få feedback

Konstruktiv feedback hjälper till att göra dig starkare som ledare, även om det kan kännas tufft att höra sanningen ibland.

I det långa loppet förstärker det både ditt beslutsfattande och syfte.

Det är även viktigt att hålla fast vid starka kollegor på arbetsplatser, funkar ett team – värna om det även när det svänger i arbetsklimatet.

Rak kommunikation

Tänk på att alltid hålla raka linjer i kommunikationen till de anställda, ta upp vad som är dåligt och behöver förändras, men var alltid tydlig och rak, och sköt det hela med full transparens.

Skala bort saker på bolaget som inte tillför något, som inte fyller viktiga funktioner. Det minskar kostnaderna och skärper fokus utan att undergräva förtroendet hos de anställda.

Bygg starka team

Efter pandemin har det osäkra och skakiga arbetsklimatet blivit vardag på många håll och det är därför extra viktigt att på ett tidigt stadie identifiera framväxande trender och bygga starka team som klarar kriserna.

“Testa nya idéer snabbt. Gå bortom långsamma planeringscykler. Främja en kultur där experimenterande är rutin och misslyckanden ses som värdefull data”, säger ledarskapsexperterna Rae Ringel och Lisa Kay Solomon.

“Var transparent, direkt och autentisk. Människor litar på handling framför ord, så anpassa ditt budskap till ledarskap som backar upp det.”

