Som en bra ledare gäller det att ha mod. Det gäller dock att skapa mod, och här kommer några tips hur du ska gå tillväga.
Var modig – tipsen som gör dig till en bra ledare
Som starka ledare måste vi vara modiga, inte bara inför andra utan även för oss själva.
Ibland spökar dock osäkerheten och skapar rädsla, även hos den starkaste ledaren.
Tips till starka ledare
Harvard Business Review har listat några tips på hur vi skapar ett mod, en färdighet som kan utvecklas över tid.
Omformulera rädslan genom berättelser. Att skapa mod börjar med de berättelser du berättar för dig själv. Hitta ett mönster i kaoset och skapa en bra historia av det hela som därmed kan tillsättas med lösningar.
Bli mer kompetent
Ju mer kompetent du är desto modigare blir du.
Tänk på att göra din research, ju mer förberedd och jordnära du är, desto lättare är det att ta djärva, självsäkra steg.
Luta dig mot arbetskollegor och andra personer som står dig nära.
Få feedback
Konstruktiv feedback hjälper till att göra dig starkare som ledare, även om det kan kännas tufft att höra sanningen ibland.
I det långa loppet förstärker det både ditt beslutsfattande och syfte.
Det är även viktigt att hålla fast vid starka kollegor på arbetsplatser, funkar ett team – värna om det även när det svänger i arbetsklimatet.
Rak kommunikation
Tänk på att alltid hålla raka linjer i kommunikationen till de anställda, ta upp vad som är dåligt och behöver förändras, men var alltid tydlig och rak, och sköt det hela med full transparens.
Skala bort saker på bolaget som inte tillför något, som inte fyller viktiga funktioner. Det minskar kostnaderna och skärper fokus utan att undergräva förtroendet hos de anställda.
Bygg starka team
Efter pandemin har det osäkra och skakiga arbetsklimatet blivit vardag på många håll och det är därför extra viktigt att på ett tidigt stadie identifiera framväxande trender och bygga starka team som klarar kriserna.
“Testa nya idéer snabbt. Gå bortom långsamma planeringscykler. Främja en kultur där experimenterande är rutin och misslyckanden ses som värdefull data”, säger ledarskapsexperterna Rae Ringel och Lisa Kay Solomon.
“Var transparent, direkt och autentisk. Människor litar på handling framför ord, så anpassa ditt budskap till ledarskap som backar upp det.”
