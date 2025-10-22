Dagens PS
Dagensps.se
Ledarskap

Var modig – tipsen som gör dig till en bra ledare

En bra ledare är ofta beroende av ett starkt team.
En bra ledare är ofta beroende av ett starkt team. (Foto: Pexels)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Som en bra ledare gäller det att ha mod. Det gäller dock att skapa mod, och här kommer några tips hur du ska gå tillväga.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Som starka ledare måste vi vara modiga, inte bara inför andra utan även för oss själva.

Ibland spökar dock osäkerheten och skapar rädsla, även hos den starkaste ledaren.

Tips till starka ledare

Harvard Business Review har listat några tips på hur vi skapar ett mod, en färdighet som kan utvecklas över tid.

Omformulera rädslan genom berättelser. Att skapa mod börjar med de berättelser du berättar för dig själv. Hitta ett mönster i kaoset och skapa en bra historia av det hela som därmed kan tillsättas med lösningar.

ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

02 okt. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

01 okt. 2025

Bli mer kompetent

Ju mer kompetent du är desto modigare blir du.

Tänk på att göra din research, ju mer förberedd och jordnära du är, desto lättare är det att ta djärva, självsäkra steg.

Luta dig mot arbetskollegor och andra personer som står dig nära.

ANNONS

Få feedback

Konstruktiv feedback hjälper till att göra dig starkare som ledare, även om det kan kännas tufft att höra sanningen ibland.

I det långa loppet förstärker det både ditt beslutsfattande och syfte.

Det är även viktigt att hålla fast vid starka kollegor på arbetsplatser, funkar ett team – värna om det även när det svänger i arbetsklimatet.

Rak kommunikation

Tänk på att alltid hålla raka linjer i kommunikationen till de anställda, ta upp vad som är dåligt och behöver förändras, men var alltid tydlig och rak, och sköt det hela med full transparens.

Skala bort saker på bolaget som inte tillför något, som inte fyller viktiga funktioner. Det minskar kostnaderna och skärper fokus utan att undergräva förtroendet hos de anställda.

Bygg starka team

Efter pandemin har det osäkra och skakiga arbetsklimatet blivit vardag på många håll och det är därför extra viktigt att på ett tidigt stadie identifiera framväxande trender och bygga starka team som klarar kriserna.

ANNONS

“Testa nya idéer snabbt. Gå bortom långsamma planeringscykler. Främja en kultur där experimenterande är rutin och misslyckanden ses som värdefull data”, säger ledarskapsexperterna Rae Ringel och Lisa Kay Solomon.

“Var transparent, direkt och autentisk. Människor litar på handling framför ord, så anpassa ditt budskap till ledarskap som backar upp det.”

Läs även:

Rapport: Kampen om AI-ledarskapet hettar till. Dagens PS

Bufflig, snäll eller balans? Egenskaperna bakom framgångsrikt ledarskap. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ledarePandemiRädslatips
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS