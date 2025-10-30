Dagens PS
Dagensps.se
Karriär

Experten: Här är framtidens smartaste karriärval

Jobb
Kreativa yrken, ledare, terapeuter och rådgivare – alla lär klara sig fint under AI-eran (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Robotar, algoritmer och artificiell intelligens tar över allt fler arbetsuppgifter. Men alla jobb står inte inför en framtid i maskinernas skugga.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

AI kommer slå ut både enkla och avancerade jobb, sa den tidigare Google-chefen Mo Gawdat i somras. “Det här är på riktigt”, konstaterade han. 

Samtidigt förutspår man i en rapport från World Economic Forum att cirka 92 miljoner jobb kan försvinna globalt som en konsekvens av AI:s framfart.

Men det gäller inte alla yrken. 

Enligt karriärexperten Sho Dewan finns det flera yrken som inte bara överlever automatiseringen – de frodas tack vare mänskliga egenskaper som teknik (ännu) inte kan ersätta.

Mänskliga jobb i en digital värld

I en analys publicerad i Forbes konstaterar Dewan att de mest framtidssäkra jobben är de som kräver mänsklig kontakt, omdöme och kreativitet. 

”Jobb som innebär mycket mänsklig kontakt och omdöme tenderar att ha lägst risk för automatisering”, skriver han.

AI kan visserligen hantera data, effektivisera processer och skriva kod. Men empati, intuition och etiskt beslutsfattande ligger fortfarande bortom maskinernas räckvidd. Därför är det just dessa mänskliga förmågor som blir allt mer värdefulla på framtidens arbetsmarknad.

ANNONS

Senaste nytt

Vården klarar sig bäst

ANNONS

Ett av de områden som ligger säkrast är, kanske inte helt oväntat, hälso- och sjukvården. Det konstaterade man i en analys redan i januari.  

Läkare, sjuksköterskor, terapeuter och rådgivare arbetar dagligen med mänskliga behov och känslor – något ingen algoritm kan förstå fullt ut. 

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Dewan skriver att dessa yrken ”innebär oförutsägbara mänskliga behov, känslomässig komplexitet och etiskt beslutsfattande – områden där algoritmer fortfarande ligger efter”. 

Han uppmanar den som vill jobba inom vården att satsa på sina sociala och kommunikativa förmågor, eftersom ”emotionell intelligens, kulturell kompetens och kommunikativa färdigheter” är avgörande egenskaper som arbetsgivare värderar högt.

Läkare
Läkare sitter säkert, menar Dewan (Foto: Johan Nilsson/TT)

Hantverk och praktiska yrken behövs fortfarande

Även yrken som kräver praktisk skicklighet – som elektriker, rörmokare och byggledare – har mycket låg risk att ersättas av AI. 

”Maskiner har svårt att efterlikna flexibelt manuellt arbete i varierande miljöer”, skriver Dewan och påpekar att dessa yrken kombinerar fysisk precision med problemlösning på plats.

ANNONS

Dessutom väntas efterfrågan på hantverkskompetens öka i takt med att äldre yrkesgrupper går i pension. Den som vill säkra sin framtid kan alltså vinna mycket på att lära sig ett praktiskt yrke.

Ledare och kreativa tänkare står starka

Ledarskap och strategi är andra områden där människor har ett övertag. Att sätta visioner, bygga relationer och inspirera andra är något tekniken inte klarar av. 

”Dessa positioner bygger på emotionell intelligens, beslutsfattande och kommunikation – färdigheter som teknologin fortfarande inte kan efterlikna”, skriver Dewan.

Samma sak gäller för kreativa yrken som design, berättande och marknadsföring. Här kan AI vara ett verktyg – men inte en ersättare. 

”Gnistan av mänsklig originalitet förblir unik för människan”, skriver han.

När AI skapar nya jobb

Ironiskt nog är det även inom AI-sektorn som många framtidssäkra jobb växer fram. 

Yrken som handlar om att bygga, övervaka och förbättra AI-system – som dataingenjör, AI-utvecklare och analytiker – väntas bli allt viktigare. 

ANNONS

”Kompetens inom AI, maskininlärning, data engineering och människa–AI-integration är starkt efterfrågad och relativt motståndskraftig mot automatisering”, skriver Dewan.

Slutsatsen: satsa på det mänskliga

Enligt Dewan handlar framtidens arbetsliv inte om att undvika AI, utan om att komplettera den. De mest framgångsrika yrkena kommer vara de där mänskliga och tekniska styrkor samverkar. 

”Att välja en karriär som överlever AI och automatisering handlar inte om att jaga säkra jobb”, skriver han. ”Det handlar om att välja roller där dina mänskliga styrkor betyder mest”. 

Med andra ord: framtiden tillhör inte robotarna – den tillhör dem som förstår vad som gör oss människor unika.

Vill du veta vilka yrken som kan ge miljonlön? Då kan vi slå ett slag för den här listan.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIFramtidens jobbKarriär
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS