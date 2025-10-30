Experten: Här är framtidens smartaste karriärval

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Vården klarar sig bäst

Ett av de områden som ligger säkrast är, kanske inte helt oväntat, hälso- och sjukvården. Det konstaterade man i en analys redan i januari.

Läkare, sjuksköterskor, terapeuter och rådgivare arbetar dagligen med mänskliga behov och känslor – något ingen algoritm kan förstå fullt ut.

Dewan skriver att dessa yrken ”innebär oförutsägbara mänskliga behov, känslomässig komplexitet och etiskt beslutsfattande – områden där algoritmer fortfarande ligger efter”.

Han uppmanar den som vill jobba inom vården att satsa på sina sociala och kommunikativa förmågor, eftersom ”emotionell intelligens, kulturell kompetens och kommunikativa färdigheter” är avgörande egenskaper som arbetsgivare värderar högt.

Läkare sitter säkert, menar Dewan (Foto: Johan Nilsson/TT)

Hantverk och praktiska yrken behövs fortfarande

Även yrken som kräver praktisk skicklighet – som elektriker, rörmokare och byggledare – har mycket låg risk att ersättas av AI.

”Maskiner har svårt att efterlikna flexibelt manuellt arbete i varierande miljöer”, skriver Dewan och påpekar att dessa yrken kombinerar fysisk precision med problemlösning på plats.

Dessutom väntas efterfrågan på hantverkskompetens öka i takt med att äldre yrkesgrupper går i pension. Den som vill säkra sin framtid kan alltså vinna mycket på att lära sig ett praktiskt yrke.

Ledare och kreativa tänkare står starka

Ledarskap och strategi är andra områden där människor har ett övertag. Att sätta visioner, bygga relationer och inspirera andra är något tekniken inte klarar av.

”Dessa positioner bygger på emotionell intelligens, beslutsfattande och kommunikation – färdigheter som teknologin fortfarande inte kan efterlikna”, skriver Dewan.

Samma sak gäller för kreativa yrken som design, berättande och marknadsföring. Här kan AI vara ett verktyg – men inte en ersättare.

”Gnistan av mänsklig originalitet förblir unik för människan”, skriver han.

När AI skapar nya jobb

Ironiskt nog är det även inom AI-sektorn som många framtidssäkra jobb växer fram.

Yrken som handlar om att bygga, övervaka och förbättra AI-system – som dataingenjör, AI-utvecklare och analytiker – väntas bli allt viktigare.

”Kompetens inom AI, maskininlärning, data engineering och människa–AI-integration är starkt efterfrågad och relativt motståndskraftig mot automatisering”, skriver Dewan.

Slutsatsen: satsa på det mänskliga

Enligt Dewan handlar framtidens arbetsliv inte om att undvika AI, utan om att komplettera den. De mest framgångsrika yrkena kommer vara de där mänskliga och tekniska styrkor samverkar.

”Att välja en karriär som överlever AI och automatisering handlar inte om att jaga säkra jobb”, skriver han. ”Det handlar om att välja roller där dina mänskliga styrkor betyder mest”.

Med andra ord: framtiden tillhör inte robotarna – den tillhör dem som förstår vad som gör oss människor unika.

