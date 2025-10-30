Robotar, algoritmer och artificiell intelligens tar över allt fler arbetsuppgifter. Men alla jobb står inte inför en framtid i maskinernas skugga.
Experten: Här är framtidens smartaste karriärval
Mest läst i kategorin
Var tredje svensk chef misstänker fusk
Att använda AI för att skriva jobbansökningar har blivit vardag. Men nu har tekniken letat sig ännu längre in i rekryteringen. Vi har skrivit om fenomenet tidigare. På TikTok har klipp med titeln “Intervjuer är inte på riktigt längre” fått miljoner visningar. De visar unga jobbsökare som läser upp svar skrivna av AI medan de …
Erfarna och arbetslösa: Nu vill företagen ha ”lagom”
Det har blivit ett bakvänt arbetsliv. De som förr var mest eftertraktade – de erfarna, trygga och självgående – ses nu som ett problem. En växande skara amerikaner som befinner sig mitt i karriären fastnar i ett ingenmansland: för seniora för enklare tjänster, men inte tillräckligt unga eller billiga för att passa in i dagens …
Afterwork – priset för att inte delta
Om du aldrig hänger med på afterwork kan dina kollegor uppleva det som att du markerar ett avståndstagande. Häng därför gärna med ibland, en kort stund i alla fall, tipsar Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare. Frågeställningen: “Jag har en fråga. Måste gå med kollegorna på afterwork? De hänger ofta i olika barer tillsammans efter jobbet. …
Avundsjuka – förvandla den till drivkraft
Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare beskriver hur avundsjuka kan omvandlas till drivkraft och för att nå egna mål. Avundsjuka är något naturligt och vanligt. Det kan även visa på något du har en brist på något i ditt eget liv och karriär, menar hon. Frågeställningen:”Jag vill knappt erkänna detta för mig själv för det är …
Hon lämnade Google och sålde sin Tesla: “Har full kontroll”
Fyra jobb och ett välfyllt konto senare hamnade Tia Lee Fowlkes på sjukhus. Nu har hon helt ändrat syn på vad som betyder något i livet. När Tia Lee Fowlkes tog examen från Michigan State University 2020 hade hon ett enda mål: att tjäna pengar. För henne var, liksom för många andra, pengar synonymt med …
AI kommer slå ut både enkla och avancerade jobb, sa den tidigare Google-chefen Mo Gawdat i somras. “Det här är på riktigt”, konstaterade han.
Samtidigt förutspår man i en rapport från World Economic Forum att cirka 92 miljoner jobb kan försvinna globalt som en konsekvens av AI:s framfart.
Men det gäller inte alla yrken.
Enligt karriärexperten Sho Dewan finns det flera yrken som inte bara överlever automatiseringen – de frodas tack vare mänskliga egenskaper som teknik (ännu) inte kan ersätta.
Mänskliga jobb i en digital värld
I en analys publicerad i Forbes konstaterar Dewan att de mest framtidssäkra jobben är de som kräver mänsklig kontakt, omdöme och kreativitet.
”Jobb som innebär mycket mänsklig kontakt och omdöme tenderar att ha lägst risk för automatisering”, skriver han.
AI kan visserligen hantera data, effektivisera processer och skriva kod. Men empati, intuition och etiskt beslutsfattande ligger fortfarande bortom maskinernas räckvidd. Därför är det just dessa mänskliga förmågor som blir allt mer värdefulla på framtidens arbetsmarknad.
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Vården klarar sig bäst
Ett av de områden som ligger säkrast är, kanske inte helt oväntat, hälso- och sjukvården. Det konstaterade man i en analys redan i januari.
Läkare, sjuksköterskor, terapeuter och rådgivare arbetar dagligen med mänskliga behov och känslor – något ingen algoritm kan förstå fullt ut.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Dewan skriver att dessa yrken ”innebär oförutsägbara mänskliga behov, känslomässig komplexitet och etiskt beslutsfattande – områden där algoritmer fortfarande ligger efter”.
Han uppmanar den som vill jobba inom vården att satsa på sina sociala och kommunikativa förmågor, eftersom ”emotionell intelligens, kulturell kompetens och kommunikativa färdigheter” är avgörande egenskaper som arbetsgivare värderar högt.
Hantverk och praktiska yrken behövs fortfarande
Även yrken som kräver praktisk skicklighet – som elektriker, rörmokare och byggledare – har mycket låg risk att ersättas av AI.
”Maskiner har svårt att efterlikna flexibelt manuellt arbete i varierande miljöer”, skriver Dewan och påpekar att dessa yrken kombinerar fysisk precision med problemlösning på plats.
Dessutom väntas efterfrågan på hantverkskompetens öka i takt med att äldre yrkesgrupper går i pension. Den som vill säkra sin framtid kan alltså vinna mycket på att lära sig ett praktiskt yrke.
Ledare och kreativa tänkare står starka
Ledarskap och strategi är andra områden där människor har ett övertag. Att sätta visioner, bygga relationer och inspirera andra är något tekniken inte klarar av.
”Dessa positioner bygger på emotionell intelligens, beslutsfattande och kommunikation – färdigheter som teknologin fortfarande inte kan efterlikna”, skriver Dewan.
Samma sak gäller för kreativa yrken som design, berättande och marknadsföring. Här kan AI vara ett verktyg – men inte en ersättare.
”Gnistan av mänsklig originalitet förblir unik för människan”, skriver han.
När AI skapar nya jobb
Ironiskt nog är det även inom AI-sektorn som många framtidssäkra jobb växer fram.
Yrken som handlar om att bygga, övervaka och förbättra AI-system – som dataingenjör, AI-utvecklare och analytiker – väntas bli allt viktigare.
”Kompetens inom AI, maskininlärning, data engineering och människa–AI-integration är starkt efterfrågad och relativt motståndskraftig mot automatisering”, skriver Dewan.
Slutsatsen: satsa på det mänskliga
Enligt Dewan handlar framtidens arbetsliv inte om att undvika AI, utan om att komplettera den. De mest framgångsrika yrkena kommer vara de där mänskliga och tekniska styrkor samverkar.
”Att välja en karriär som överlever AI och automatisering handlar inte om att jaga säkra jobb”, skriver han. ”Det handlar om att välja roller där dina mänskliga styrkor betyder mest”.
Med andra ord: framtiden tillhör inte robotarna – den tillhör dem som förstår vad som gör oss människor unika.
Vill du veta vilka yrken som kan ge miljonlön? Då kan vi slå ett slag för den här listan.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Elbilsrevolutionen 2025: "Billigare än bensinbil"
I år väntas antalet sålda laddbara personbilar nå 22 miljoner i världen. Det är en ökning med 25 procent mellan 2024 och 2025. Elbilsrevolutionen är här trots politiskt motstånd på flera håll. Världens omställning till eldrivna fordon går nu i rekordfart. Enligt rapporten Electric Vehicle Outlook 2025 väntas försäljningen av laddbara personbilar nå 22 miljoner …
Experten: Här är framtidens smartaste karriärval
Robotar, algoritmer och artificiell intelligens tar över allt fler arbetsuppgifter. Men alla jobb står inte inför en framtid i maskinernas skugga. AI kommer slå ut både enkla och avancerade jobb, sa den tidigare Google-chefen Mo Gawdat i somras. “Det här är på riktigt”, konstaterade han. Samtidigt förutspår man i en rapport från World Economic Forum …
Petra Mede leder arkitekturens roadtrip – Så byggdes Sverige
Från 1920-talets modernism till framtidens städer. I SVT:s nya storsatsning "Så byggdes Sverige" tar Petra Mede med Gert Wingårdh och Mark Isitt på en tidsresa genom våra hus, hem och drömmar. Det blir glamour, flams, fakta och en hel del arkitektbråk på vägen. Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har träffat trion bakom programserien. Arkitektur med …
Svenskt lantbruk en riktig mjölkkossa – igen
Inte sedan 2012, mer än ett decennium, har lusten i det svenska lantbruket att investera varit så stor som nu, enligt ny mätning. Landshypotek Bank har gjort undersökningen som visar på ett nyuppvaknande intresse hos svenska lantbrukare för investeringar i den egna verksamheten. Viljan att satsa pengar på de egna affärerna i lantbruket är den …
Nya hindret för Ukrainas väg in i EU
Nu träder EU:s nya exportavtal med Ukraina i kraft. Men unionen är splittrad och tre länder håller kvar vid förbud mot import från Ukraina. EU:s nya export- och jordbruksavtal med Ukraina träder i kraft denna onsdag. Det sker trots att Ungern, Polen och Slovakien håller fast vid sitt förbud mot import av ukrainska jordbruksvaror. Avtalet …