Studie: Permanent skydd mot högt kolesterol – "dröm gått i uppfyllelse"

Ledande dödsorsaken globalt

Hjärt- och kärlsjukdomar är den ledande dödsorsaken globalt och den nya studien ses därför som något av ett genombrott av forskarna.

”Det är en dröm som har gått i uppfyllelse”, säger Steven Nissen, seniorförfattare till studien, vid Cleveland Clinic i Ohio.

”Om du hade frågat mig för 15 år sedan om vi kunde ha gjort något liknande skulle jag ha trott att du var galen”, klargör han.

Hoppas på permanent lösning

Genom den nya genbehandlingen eller “genklippet” hoppas Nissen och de andra forskarna att de har hittat en permanent lösning “där yngre personer med svår sjukdom kan genomgå en engångsgenterapi och få minskat LDL-kolesterol och triglycerider resten av livet.”

Ska göra livet lättare

Den nya engångsbehandlingen kommer isåfall göra livet lättare för många människor som lider av högt kolesterol och tvingas leva med andra slags mediciner livet ut.

“Om du är 20 år och har riktigt högt kolesterol kan det vara meningsfullt att få en engångsbehandling som inte kräver att du tar ett piller varje dag eller en injektion varannan vecka under de kommande 60 åren”, säger kardiologen Ann Marie Navar, vid UT Southwestern Medical Center i Dallas.

Hon tillägger att i nuläget har de “flesta människor inte sin LDL under kontroll”.

Går in i nästa fas

Snart kommer studien gå in i nästa fas som då rullas ut på ett större antal patienter. Hittills visar den nya behandlingen upp små sidoeffekter.

“Vi jobbar snabbt eftersom det finns ett ouppfyllt medicinskt behov – miljontals människor har dessa sjukdomar och många av dem får ingen behandling eller har avbrutit behandlingen av någon anledning”, avslutar Nissen.

