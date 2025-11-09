Dagens PS
Studie: Permanent skydd mot högt kolesterol – "dröm gått i uppfyllelse"

Att få ner kolesterol-nivåerna bland befolkningen kan snart ske med hjälp av genbehandling istället för att ta piller livet ut.
Att få ner kolesterol-nivåerna bland befolkningen kan snart ske med hjälp av genbehandling istället för att ta piller livet ut. (Foto: TT)
Johan Augustin
Uppdaterad: 09 nov. 2025Publicerad: 09 nov. 2025

En ny studie visar att en enkel genbehandling kan ge ett permanent skydd mot högt kolesterol. Det kan i sin tur minska hjärtsjukdom, den största globala dödsorsaken.

Den nya studien publicerades i New England Journal of Medicine under lördagen.

Läkare vill sänka kolesterol

Genom en genbehandling kan läkare permanent sänka farligt högt kolesterol, och därmed ta bort behovet av läkemedel, visar studien som denna gång enbart hade 15 patienter, berättar CNN Health.

De preliminära resultaten visar en halvering av LDL, eller lågdensitetslipoprotein – det “dåliga” kolesterolet som spelar en viktig roll i hjärtsjukdomar.

Ledande dödsorsaken globalt

Hjärt- och kärlsjukdomar är den ledande dödsorsaken globalt och den nya studien ses därför som något av ett genombrott av forskarna.

”Det är en dröm som har gått i uppfyllelse”, säger Steven Nissen, seniorförfattare till studien, vid Cleveland Clinic i Ohio.

”Om du hade frågat mig för 15 år sedan om vi kunde ha gjort något liknande skulle jag ha trott att du var galen”, klargör han.

Hoppas på permanent lösning

Genom den nya genbehandlingen eller “genklippet” hoppas Nissen och de andra forskarna att de har hittat en permanent lösning “där yngre personer med svår sjukdom kan genomgå en engångsgenterapi och få minskat LDL-kolesterol och triglycerider resten av livet.”

Ska göra livet lättare

Den nya engångsbehandlingen kommer isåfall göra livet lättare för många människor som lider av högt kolesterol och tvingas leva med andra slags mediciner livet ut.

“Om du är 20 år och har riktigt högt kolesterol kan det vara meningsfullt att få en engångsbehandling som inte kräver att du tar ett piller varje dag eller en injektion varannan vecka under de kommande 60 åren”, säger kardiologen Ann Marie Navar, vid UT Southwestern Medical Center i Dallas.

Hon tillägger att i nuläget har de “flesta människor inte sin LDL under kontroll”.

Går in i nästa fas

Snart kommer studien gå in i nästa fas som då rullas ut på ett större antal patienter. Hittills visar den nya behandlingen upp små sidoeffekter.

“Vi jobbar snabbt eftersom det finns ett ouppfyllt medicinskt behov – miljontals människor har dessa sjukdomar och många av dem får ingen behandling eller har avbrutit behandlingen av någon anledning”, avslutar Nissen.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

