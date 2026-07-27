Studie: Ätfönster kan hålla hjärnan skarp i hög ålder

Tidpunkten kan ha betydelse

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Forskarna såg också tecken på färre misstag i tester av minne och inlärning, även om resultaten var oförändrade i vissa tester av reaktionsförmåga och multitasking.

Enligt forskarna tyder resultaten på att tidpunkten för när vi äter kan ha betydelse utöver effekten av själva viktnedgången.

Effekterna beskrivs dock som måttliga och behöver bekräftas i större studier innan några säkra slutsatser kan dras.

Forskargruppen planerar nu att undersöka de biologiska mekanismerna bakom resultaten. En möjlig förklaring är samspelet mellan kroppens dygnsrytm, ämnesomsättning och inflammationsprocesser.

Demens är den vanligaste dödsorsaken i Storbritannien och den sjunde vanligaste globalt.

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Fördelarna har tagits upp förut

Även om ålder och genetiska faktorer spelar en stor roll bedömer forskare att en betydande andel av fallen kan förebyggas eller skjutas upp genom livsstilsförändringar.

Övervikt i medelåldern har tidigare kopplats till en ökad risk för demens senare i livet.

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Tidigare forskning har också pekat på hälsofördelar med längre nattfasta.

En genomgång av flera studier som publicerades i januari visade att personer som avslutade dagens sista måltid före klockan 19 hade bättre utveckling vad gäller kroppsvikt, BMI, midjemått, blodtryck och andra markörer för ämnesomsättningen.

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