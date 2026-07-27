Det kan vara klokt att äta på vissa tider och att skippa nattmackan. Det är åtminstone vad en ny vetenskaplig studie ger ett visst stöd för.
Studie: Ätfönster kan hålla hjärnan skarp i hög ålder
Att äta dagens måltider inom ett tidsfönster på nio timmar och undvika mat de sista fyra timmarna före sänggåendet kan bidra till att bromsa kognitiv försämring hos äldre personer.
Det visar en preliminär studie som presenterades vid Nutrition 2026, den amerikanska näringsföreningens årskonferens.
Forskarna följde 47 kvinnor i åldrarna 50–79 år som levde med övervikt eller fetma.
Klarade tester bättre
Samtliga deltagare uppmanades att minska sitt dagliga kaloriintag med 500 kalorier under sex månader.
Drygt hälften av kvinnorna åt alla sina måltider inom ett niotimmarsfönster, vanligtvis mellan klockan 10 och 18, medan övriga åt under en period på omkring tolv timmar.
Båda grupperna gick ned ungefär lika mycket i vikt, i genomsnitt omkring sju kilo.
Däremot presterade kvinnorna som begränsade sina mattider bättre i tester som mätte problemlösningsförmåga och rumslig planering, skriver The Guardian.
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Tidpunkten kan ha betydelse
Forskarna såg också tecken på färre misstag i tester av minne och inlärning, även om resultaten var oförändrade i vissa tester av reaktionsförmåga och multitasking.
Enligt forskarna tyder resultaten på att tidpunkten för när vi äter kan ha betydelse utöver effekten av själva viktnedgången.
Effekterna beskrivs dock som måttliga och behöver bekräftas i större studier innan några säkra slutsatser kan dras.
Forskargruppen planerar nu att undersöka de biologiska mekanismerna bakom resultaten. En möjlig förklaring är samspelet mellan kroppens dygnsrytm, ämnesomsättning och inflammationsprocesser.
Demens är den vanligaste dödsorsaken i Storbritannien och den sjunde vanligaste globalt.
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Fördelarna har tagits upp förut
Även om ålder och genetiska faktorer spelar en stor roll bedömer forskare att en betydande andel av fallen kan förebyggas eller skjutas upp genom livsstilsförändringar.
Övervikt i medelåldern har tidigare kopplats till en ökad risk för demens senare i livet.
Tidigare forskning har också pekat på hälsofördelar med längre nattfasta.
En genomgång av flera studier som publicerades i januari visade att personer som avslutade dagens sista måltid före klockan 19 hade bättre utveckling vad gäller kroppsvikt, BMI, midjemått, blodtryck och andra markörer för ämnesomsättningen.
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