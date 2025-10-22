De ska lindra ångest och depression och kan vara en livräddare för många. Men de kan också sätta kroppen i obalans.
Stora skillnader mellan antidepressiva – så påverkar de kroppen
2023 hade antalet personer som tar antidepressiv medicin ökat med 44 procent på tio år. Samma år hämtade 1,2 miljoner personer ut antidepressiva läkemedel, vilket motsvarar över 11 procent av befolkningen.
Men hur påverkar tabletterna egentligen kroppen?
Vissa antidepressiva ger kraftiga kroppsliga förändringar
Alla som fått antidepressiva vet att listan över möjliga biverkningar kan vara lång – trötthet, huvudvärk och minskad aptit är bara några exempel.
Men enligt en ny studie publicerad i den medicinska tidskriften The Lancet varierar de fysiska effekterna kraftigt mellan olika preparat.
Forskarna bakom studien analyserade data från nästan 59 000 personer som fått antidepressiva läkemedel eller placebo under i genomsnitt åtta veckor. Totalt ingick 30 olika preparat, bland annat vanliga SSRI-läkemedel som sertralin, escitalopram och fluoxetin, samt äldre typer som mirtazapin och amitriptylin.
“Alla antidepressiva är inte likadant utformade när det gäller deras fysiska biverkningar”, sa Toby Pillinger, en av forskarna, under en pressträff enligt Euronews.
Fyra kilos skillnad i vikt
Forskarna fann stora skillnader mellan läkemedlen.
Skillnaden i viktförändring mellan vissa preparat var hela fyra kilo, till exempel mellan agomelatin och maprotilin. När det gäller puls noterades skillnader på över 20 slag per minut – detta mellan fluvoxamin och nortriptylin.
Forskarna uppskattar att vissa läkemedel, som maprotilin och amitriptylin, orsakade “kliniskt viktig” viktuppgång hos nästan hälften av deltagarna.
Sammantaget bedömdes SSRI-preparaten som “relativt harmlösa” jämfört med äldre typer av antidepressiva, som tenderar att påverka kroppen mer.
Kan förändra hur läkare väljer behandling
Resultaten kan få stor betydelse för framtidens behandling av depression. Enligt forskarna kan skillnaderna i fysiska biverkningar hjälpa läkare att välja läkemedel som passar bättre för varje individ.
“Det vore bra att veta vilka antidepressiva som är bättre eller sämre än andra när det gäller olika fysiska biverkningar – för att kunna ge mer individanpassade behandlingar”, sa Pillinger.
Dr Andrea Cipriani, professor i psykiatri vid University of Oxford och medförfattare till studien, betonade att färre biverkningar ofta innebär att patienter fullföljer sin behandling:
“Bättre tolerans – färre biverkningar – innebär att patienten kan fortsätta behandlingen längre … och ju längre patienten tar medicinen, desto bättre resultat får de av den”, sa han.
Varning för långtidseffekter
Oberoende experter menar att resultaten visar behovet av tätare hälsokontroller för patienter som tar antidepressiva, särskilt för dem med hjärt- eller ämnesomsättningssjukdomar.
“Resultaten understryker behovet av regelbundna fysiska hälsokontroller för dem som behandlas med antidepressiva”, sa Dr Azeem Majeed vid Imperial College London.
Prasad Nishtala, forskare vid University of Bath, påpekade att biverkningarna kan vara ännu större i verkligheten:
“I en verklig vårdmiljö, där patienter ofta får antidepressiva i månader eller år, är de samlade riskerna sannolikt högre”, sa han.
Men inte alla människor mår bra av antidepressiva läkemedel. Det kan du läsa mer om här.
