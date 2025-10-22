Stora skillnader mellan antidepressiva – så påverkar de kroppen 

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Fyra kilos skillnad i vikt

Forskarna fann stora skillnader mellan läkemedlen.

Skillnaden i viktförändring mellan vissa preparat var hela fyra kilo, till exempel mellan agomelatin och maprotilin. När det gäller puls noterades skillnader på över 20 slag per minut – detta mellan fluvoxamin och nortriptylin.

Forskarna uppskattar att vissa läkemedel, som maprotilin och amitriptylin, orsakade “kliniskt viktig” viktuppgång hos nästan hälften av deltagarna.

Sammantaget bedömdes SSRI-preparaten som “relativt harmlösa” jämfört med äldre typer av antidepressiva, som tenderar att påverka kroppen mer.

Vissa antidepressiva läkemedel får dig att gå upp mer i vikt än andra. (Foto: NTB Scanpix / TT)

Kan förändra hur läkare väljer behandling

Resultaten kan få stor betydelse för framtidens behandling av depression. Enligt forskarna kan skillnaderna i fysiska biverkningar hjälpa läkare att välja läkemedel som passar bättre för varje individ.

“Det vore bra att veta vilka antidepressiva som är bättre eller sämre än andra när det gäller olika fysiska biverkningar – för att kunna ge mer individanpassade behandlingar”, sa Pillinger.

Dr Andrea Cipriani, professor i psykiatri vid University of Oxford och medförfattare till studien, betonade att färre biverkningar ofta innebär att patienter fullföljer sin behandling:

“Bättre tolerans – färre biverkningar – innebär att patienten kan fortsätta behandlingen längre … och ju längre patienten tar medicinen, desto bättre resultat får de av den”, sa han.

Varning för långtidseffekter

Oberoende experter menar att resultaten visar behovet av tätare hälsokontroller för patienter som tar antidepressiva, särskilt för dem med hjärt- eller ämnesomsättningssjukdomar.

“Resultaten understryker behovet av regelbundna fysiska hälsokontroller för dem som behandlas med antidepressiva”, sa Dr Azeem Majeed vid Imperial College London.

Prasad Nishtala, forskare vid University of Bath, påpekade att biverkningarna kan vara ännu större i verkligheten:

“I en verklig vårdmiljö, där patienter ofta får antidepressiva i månader eller år, är de samlade riskerna sannolikt högre”, sa han.

Men inte alla människor mår bra av antidepressiva läkemedel. Det kan du läsa mer om här.