Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Stora skillnader mellan antidepressiva – så påverkar de kroppen 

antidepressiva
Antalet personer som använder antidepp har ökat med 44 procent på 10 år (Foto: Martina Holmberg/Hasse Holmberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

De ska lindra ångest och depression och kan vara en livräddare för många. Men de kan också sätta kroppen i obalans. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

2023 hade antalet personer som tar antidepressiv medicin ökat med 44 procent på tio år. Samma år hämtade 1,2 miljoner personer ut antidepressiva läkemedel, vilket motsvarar över 11 procent av befolkningen. 

Men hur påverkar tabletterna egentligen kroppen? 

Vissa antidepressiva ger kraftiga kroppsliga förändringar

Alla som fått antidepressiva vet att listan över möjliga biverkningar kan vara lång – trötthet, huvudvärk och minskad aptit är bara några exempel. 

Men enligt en ny studie publicerad i den medicinska tidskriften The Lancet varierar de fysiska effekterna kraftigt mellan olika preparat.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Forskarna bakom studien analyserade data från nästan 59 000 personer som fått antidepressiva läkemedel eller placebo under i genomsnitt åtta veckor. Totalt ingick 30 olika preparat, bland annat vanliga SSRI-läkemedel som sertralin, escitalopram och fluoxetin, samt äldre typer som mirtazapin och amitriptylin.

“Alla antidepressiva är inte likadant utformade när det gäller deras fysiska biverkningar”, sa Toby Pillinger, en av forskarna, under en pressträff enligt Euronews

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

12 okt. 2025
Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

02 okt. 2025

Fyra kilos skillnad i vikt

ANNONS

Forskarna fann stora skillnader mellan läkemedlen. 

Skillnaden i viktförändring mellan vissa preparat var hela fyra kilo, till exempel mellan agomelatin och maprotilin. När det gäller puls noterades skillnader på över 20 slag per minut – detta mellan fluvoxamin och nortriptylin.

Forskarna uppskattar att vissa läkemedel, som maprotilin och amitriptylin, orsakade “kliniskt viktig” viktuppgång hos nästan hälften av deltagarna.

Sammantaget bedömdes SSRI-preparaten som “relativt harmlösa” jämfört med äldre typer av antidepressiva, som tenderar att påverka kroppen mer.

En överviktig man mäter sin midja med ett måttband.
Vissa antidepressiva läkemedel får dig att gå upp mer i vikt än andra. (Foto: NTB Scanpix / TT)

Kan förändra hur läkare väljer behandling

Resultaten kan få stor betydelse för framtidens behandling av depression. Enligt forskarna kan skillnaderna i fysiska biverkningar hjälpa läkare att välja läkemedel som passar bättre för varje individ.

“Det vore bra att veta vilka antidepressiva som är bättre eller sämre än andra när det gäller olika fysiska biverkningar – för att kunna ge mer individanpassade behandlingar”, sa Pillinger.

Dr Andrea Cipriani, professor i psykiatri vid University of Oxford och medförfattare till studien, betonade att färre biverkningar ofta innebär att patienter fullföljer sin behandling:

ANNONS

“Bättre tolerans – färre biverkningar – innebär att patienten kan fortsätta behandlingen längre … och ju längre patienten tar medicinen, desto bättre resultat får de av den”, sa han.

Varning för långtidseffekter

Oberoende experter menar att resultaten visar behovet av tätare hälsokontroller för patienter som tar antidepressiva, särskilt för dem med hjärt- eller ämnesomsättningssjukdomar.

“Resultaten understryker behovet av regelbundna fysiska hälsokontroller för dem som behandlas med antidepressiva”, sa Dr Azeem Majeed vid Imperial College London.

Prasad Nishtala, forskare vid University of Bath, påpekade att biverkningarna kan vara ännu större i verkligheten:

“I en verklig vårdmiljö, där patienter ofta får antidepressiva i månader eller år, är de samlade riskerna sannolikt högre”, sa han. 

Men inte alla människor mår bra av antidepressiva läkemedel. Det kan du läsa mer om här.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Antidepressiv medicinForskningLäkemedel
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS