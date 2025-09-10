Många väljer att inte fullfölja läkares rekommendationer. Var sjätte svensk har valt att inte fullfölja en läkemedelsbehandling.
Så många struntar i läkarreceptet
17 procent av de svarande i en ny undersökning Apotek hjärtat låtit göra, har valt att avbryta en läkemedelsbehandling ordinerad av läkare någon gång de senaste fem åren.
I undersökningen, genomförd av Verian, har 4 285 personer svarat.
Antalet som avbrutit medicineringen är ganska exakt en sjättedel och den främst anledningen till att de gjort det är biverkningar.
Andra har avbrutit redan på grund av oro över biverkningar, för att de blivit av med besvären, glömt bort medicinen eller inte orkat fortsätta.
”Viktigt att följa”
”Det är viktigt att följa en ordinerad läkemedelsbehandling och inte avbryta den på egen hand”, säger Apotek hjärtats Catharina Claesson.
Att inte fullfölja en läkemedelsbehandling utan avbryta utan att rådgöra med läkare, ökar risken för förvärrade symtom och sämre effekt av läkemedlet, påpekar hon.
20 procent av de som avbrutit sin medicinering säger att de gjort det för att de blivit av med besvären.
”Även om symtomen försvinner kan en i förtid avbruten behandling innebära allvarliga konsekvenser. Till exempel ökar en avbruten antibiotikakur risken för att vissa bakterier överlever och blir antibiotikaresistenta”, berättar Catharina Claesson.
”Det ökar även risken för att besvären kommer tillbaka vilket kräver upprepande behandlingar”, tillägger hon.
Kräver längre behandling
Antidepressiva läkemedel är ett annat exempel på läkemedel som ofta kräver längre behandling, även efter att symtomen försvunnit.
Att abrupt sluta med dessa läkemedel kan även innebära ökad risk för biverkningar då de ofta bör trappas ut.
”Vissa kanske slutar med antidepressiva läkemedel när de börjar må bättre, vilket ökar risken för att besvären kommer tillbaka”, påpekar Catharina Claesson.
Biverkningar kan justeras
Biverkningar är annars den vanligaste förklaringen till avbruten medicinering. 38 procent har slutat ta medicin på grund av biverkningar, 18 procent för att de varit rädda för sådana.
”Många biverkningar går att förebygga eller lindra, så rådfråga alltid på apoteken eller hos vården om du inte mår bra av medicinen”, säger Catharina Claesson.
”Det kan handla om att ändra på hur eller när man tar sina läkemedel, eller att dosen behöver justeras eller kompletteras med andra läkemedel som motverkar biverkningarna.”
