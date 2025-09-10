Dagens PS
Sveriges ekonomi krympte i juli

Så många struntar i läkarreceptet

En av sex har slutat ta medicin i förtid
Missar i att fullfölja en läkarbehandling gäller många områden, men är särskilt allvarlig vid sånt som medicinering med antidepressiva läkemedel. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Många väljer att inte fullfölja läkares rekommendationer. Var sjätte svensk har valt att inte fullfölja en läkemedelsbehandling.

17 procent av de svarande i en ny undersökning Apotek hjärtat låtit göra, har valt att avbryta en läkemedelsbehandling ordinerad av läkare någon gång de senaste fem åren.

I undersökningen, genomförd av Verian, har 4 285 personer svarat.

Antalet som avbrutit medicineringen är ganska exakt en sjättedel och den främst anledningen till att de gjort det är biverkningar.

Andra har avbrutit redan på grund av oro över biverkningar, för att de blivit av med besvären, glömt bort medicinen eller inte orkat fortsätta.

Så många tar andras medicin. Dagens PS

”Viktigt att följa”

”Det är viktigt att följa en ordinerad läkemedelsbehandling och inte avbryta den på egen hand”, säger Apotek hjärtats Catharina Claesson. 

Att inte fullfölja en läkemedelsbehandling utan avbryta utan att rådgöra med läkare, ökar risken för förvärrade symtom och sämre effekt av läkemedlet, påpekar hon.

20 procent av de som avbrutit sin medicinering säger att de gjort det för att de blivit av med besvären.

”Även om symtomen försvinner kan en i förtid avbruten behandling innebära allvarliga konsekvenser. Till exempel ökar en avbruten antibiotikakur risken för att vissa bakterier överlever och blir antibiotikaresistenta”, berättar Catharina Claesson.

”Det ökar även risken för att besvären kommer tillbaka vilket kräver upprepande behandlingar”, tillägger hon.

Piller kvar? En sjättedel av de svarande i en ny undersökning säger att de avbrutit en läkarbehandling innan den varit helt genomförd. (Foto: Pressbild Apotek hjärtat)
Kräver längre behandling

Antidepressiva läkemedel är ett annat exempel på läkemedel som ofta kräver längre behandling, även efter att symtomen försvunnit.

Att abrupt sluta med dessa läkemedel kan även innebära ökad risk för biverkningar då de ofta bör trappas ut.

”Vissa kanske slutar med antidepressiva läkemedel när de börjar må bättre, vilket ökar risken för att besvären kommer tillbaka”, påpekar Catharina Claesson.

Biverkningar kan justeras

Biverkningar är annars den vanligaste förklaringen till avbruten medicinering. 38 procent har slutat ta medicin på grund av biverkningar, 18 procent för att de varit rädda för sådana.

”Många biverkningar går att förebygga eller lindra, så rådfråga alltid på apoteken eller hos vården om du inte mår bra av medicinen”, säger Catharina Claesson.

”Det kan handla om att ändra på hur eller när man tar sina läkemedel, eller att dosen behöver justeras eller kompletteras med andra läkemedel som motverkar biverkningarna.”

Forskare: Nu kan din värktablett innehålla skräp. Dagens PS

De läkemedel som såldes mest 2024. E55

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

