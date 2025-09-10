Så många struntar i läkarreceptet

17 procent av de svarande i en ny undersökning Apotek hjärtat låtit göra, har valt att avbryta en läkemedelsbehandling ordinerad av läkare någon gång de senaste fem åren.

I undersökningen, genomförd av Verian, har 4 285 personer svarat.

Antalet som avbrutit medicineringen är ganska exakt en sjättedel och den främst anledningen till att de gjort det är biverkningar.

Andra har avbrutit redan på grund av oro över biverkningar, för att de blivit av med besvären, glömt bort medicinen eller inte orkat fortsätta.

”Viktigt att följa”

”Det är viktigt att följa en ordinerad läkemedelsbehandling och inte avbryta den på egen hand”, säger Apotek hjärtats Catharina Claesson.

Att inte fullfölja en läkemedelsbehandling utan avbryta utan att rådgöra med läkare, ökar risken för förvärrade symtom och sämre effekt av läkemedlet, påpekar hon.

20 procent av de som avbrutit sin medicinering säger att de gjort det för att de blivit av med besvären.

”Även om symtomen försvinner kan en i förtid avbruten behandling innebära allvarliga konsekvenser. Till exempel ökar en avbruten antibiotikakur risken för att vissa bakterier överlever och blir antibiotikaresistenta”, berättar Catharina Claesson.

”Det ökar även risken för att besvären kommer tillbaka vilket kräver upprepande behandlingar”, tillägger hon.