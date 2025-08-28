Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Nya hotet mot Ozempic: Fettätande pärlor i desserten 

Mer än halva den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller obesitas (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Kan små, ätbara pärlor bli nästa genombrott i kampen mot övervikt? Nya forskningsresultat visar att så kallade microbeads kan få kroppen att göra sig av med fett redan i tarmen. 

Mer än halva den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller obesitas, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

I USA har 1 av 3 vuxna övervikt medan 2 av 5 har obesitas, rapporterar amerikanska NIDDK

Därför är det inte helt märkligt att läkemedelsbolagens forskningsportföljer är sprängfyllda av nya läkemedelskandidater. 

Det senaste är alltså små, ätbara mikropärlor. 

Tappade 17 procent av sin kroppsvikt 

I ett försök fick råttor med fettrik kost äta mikropärlor som binder fett i magen. 

Efter 30 dagar hade de gått ned i snitt 17 procent av sin kroppsvikt. Råttor som åt samma kost men utan pärlor gick inte ner i vikt.

När forskarna jämförde resultaten med den etablerade medicinen orlistat såg man att råttorna med pärlorna utsöndrade ungefär lika mycket fett. Skillnaden var att de inte fick de jobbiga magbiverkningar som ofta begränsar orlistats användning.

“En av anledningarna till att orlistat fortfarande inte är särskilt populärt är att det gör det mycket svårare att kontrollera tarmrörelserna”, säger Sander Kersten vid Cornell University till Earth.com

Pärlor
Microbeads är mycket små, smaklösa plastkulor (Foto: Canva)
Byggda av välkända ämnen

Mikropärlorna är som små kapslar. Skalet består av alginat, fiber från sjögräs, som sväller i magen och släpper in fett.

Inuti finns en blandning av vitamin E och ämnen från grönt te.

När pärlorna sväljs sväller alginatskalet i magsyran och öppnar små porer. Där sugs delvis nedbrutet fett in i kärnan och binds fast. Därefter lämnar pärlan kroppen via avföringen – tillsammans med fettet.

Kan blandas ner i desserten

De senaste åren har injicerbara läkemedel som semaglutid (Wegovy) och tirzepatide (Zepbound) blivit populära för viktnedgång. Men de är både dyra, kräver regelbundna sprutor och kan ge kraftiga biverkningar.

Ett livsmedelsbaserat alternativ som kan blandas i vanliga måltider skulle därför kunna fylla en annan funktion, menar forskarna. 

“Vi vill utveckla något som fungerar med hur människor normalt äter och lever”, säger Yue Wu, forskare vid Sichuan University och en av studiens huvudförfattare.

Forskarna föreställer sig att pärlorna kan blandas i allt från desserter till bubble tea, eftersom de är smaklösa och kan formas till små kulor.

Första testet på människor

Nu har den första kliniska studien påbörjats, där 26 vuxna deltar. Där undersöks säkerhet, tolerans och tidiga effekter. 

“Vi förväntar oss att preliminära data kan bli tillgängliga inom nästa år”, säger Wu.

Men flera frågor återstår. 

En risk är att pärlorna även binder fettlösliga vitaminer som A, D, E och K. Doseringen måste också justeras noga så att det blir effektivt utan att ge kramper, uppblåsthet eller andra problem.

Lärdomar från tidigare misslyckanden

Historien innehåller exempel på fettblockerande produkter som inte slog igenom. 

Olestra, en syntetisk fettvariant i amerikanska snacks på 1990-talet, försvann snabbt från marknaden – dels på grund av biverkningar, dels för att konsumenterna aldrig riktigt accepterade den.

Det återstår att se om mikropärlorna kan undvika samma öde. 

Men hittills tyder försöken på att tekniken fungerar, åtminstone på råttor. 

Studien har publicerats i tidskriften Cell Biomaterials.

Läkemedel Övervikt ozempic
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

