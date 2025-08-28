Nya hotet mot Ozempic: Fettätande pärlor i desserten 

Mer än halva den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller obesitas, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

I USA har 1 av 3 vuxna övervikt medan 2 av 5 har obesitas, rapporterar amerikanska NIDDK.

Därför är det inte helt märkligt att läkemedelsbolagens forskningsportföljer är sprängfyllda av nya läkemedelskandidater.

Det senaste är alltså små, ätbara mikropärlor.

Tappade 17 procent av sin kroppsvikt

I ett försök fick råttor med fettrik kost äta mikropärlor som binder fett i magen.

Efter 30 dagar hade de gått ned i snitt 17 procent av sin kroppsvikt. Råttor som åt samma kost men utan pärlor gick inte ner i vikt.

När forskarna jämförde resultaten med den etablerade medicinen orlistat såg man att råttorna med pärlorna utsöndrade ungefär lika mycket fett. Skillnaden var att de inte fick de jobbiga magbiverkningar som ofta begränsar orlistats användning.

“En av anledningarna till att orlistat fortfarande inte är särskilt populärt är att det gör det mycket svårare att kontrollera tarmrörelserna”, säger Sander Kersten vid Cornell University till Earth.com.

