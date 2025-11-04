Covidvaccin leder till längre liv för cancerpatienter

Forskare har upptäckt att ett mRNA-baserat covidvaccin, den typ som används i Sverige, kan göra att cancerpatienter lever längre.

Studien är publicerad i tidskriften Nature.

Covidvaccin kan ge ett längre liv för cancerpatienter

Resultatet visar att patienter som fått mRNA-vaccinet inom 100 dagar efter att immunterapin påbörjats levde betydligt längre än de som var ovaccinerade.

Det handlar om patienter med avancerad lung- och hudcancer som kan få ett längre liv med hjälp av covidvaccin.

För vaccinerade lungcancerpatienter rör det sig om nästan en fördubbling – från runt 20 till cirka 37 månader i medianöverlevnad.

För hudcancerpatienter som led av melanom ledde covidvaccinet också till betydligt högre överlevnad än för ovaccinerade, men det är svårt för forskarna att bestämma exakt hur mycket det rör sig om.