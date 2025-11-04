Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Covidvaccin leder till längre liv för cancerpatienter

Ny forskning visar att mRNA-baserat covidvaccin kan ge längre liv för cancerpatienter.
Ny forskning visar att mRNA-baserat covidvaccin kan ge längre liv för cancerpatienter. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Amerikanska forskare har kommit fram till att covidvaccin kan leda till ett längre liv för vissa cancerpatienter. Vaccinet förbättrar både hudcancer och lungcancer.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Forskare har upptäckt att ett mRNA-baserat covidvaccin, den typ som används i Sverige, kan göra att cancerpatienter lever längre.

Studien är publicerad i tidskriften Nature.

Covidvaccin kan ge ett längre liv för cancerpatienter

Resultatet visar att patienter som fått mRNA-vaccinet inom 100 dagar efter att immunterapin påbörjats levde betydligt längre än de som var ovaccinerade.

Det handlar om patienter med avancerad lung- och hudcancer som kan få ett längre liv med hjälp av covidvaccin.

För vaccinerade lungcancerpatienter rör det sig om nästan en fördubbling – från runt 20 till cirka 37 månader i medianöverlevnad.

För hudcancerpatienter som led av melanom ledde covidvaccinet också till betydligt högre överlevnad än för ovaccinerade, men det är svårt för forskarna att bestämma exakt hur mycket det rör sig om.

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

27 okt. 2025

Genomslag inom forskningen

Att ett mRNA-baserat covidvaccin kan leda till ett bättre liv för cancerpatienter är dock ett stort genomslag inom forskningen.

ANNONS

“Vi blev förbluffade över resultaten hos våra patienter”, säger Adam Grippin, en av forskarna bakom studien.

Nu kan ny forskning ta reda på hur covidvaccin framöver eventuellt kan användas i kampen mot olika cancerformer.

Covidvaccinerna verkade stimulera ett generellt immunsvar, och hjälpte kroppen att bekämpa ett virus, snarare än att rikta in sig på ett specifikt protein i en tumör.

“Detta skulle kunna revolutionera hela området inom onkologisk vård”, säger Elias Sayour vid University of Florida som är en av studiens författare, enligt Euronews.

Kan användas på bredare front

Han menar att nya mRNA-baserade behandlingar kan användas för en bredare grupp cancerpatienter.

“Vi kan utforma ett ännu bättre vaccin för att mobilisera och återställa immunsvaret, på ett sätt som i huvudsak skulle kunna vara ett universellt, färdigt cancervaccin för alla cancerpatienter.”

Läs även:

Nya “Frankenstein”-covid ger en “rakbladskänsla”. Dagens PS

ANNONS

De här tre grupperna bör vaccinera sig mot covid-19 varje år. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
CancerCancermedicinCovid-19ForskareSverigeUSAVaccin
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS