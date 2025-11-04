Amerikanska forskare har kommit fram till att covidvaccin kan leda till ett längre liv för vissa cancerpatienter. Vaccinet förbättrar både hudcancer och lungcancer.
Covidvaccin leder till längre liv för cancerpatienter
Forskare har upptäckt att ett mRNA-baserat covidvaccin, den typ som används i Sverige, kan göra att cancerpatienter lever längre.
Studien är publicerad i tidskriften Nature.
Covidvaccin kan ge ett längre liv för cancerpatienter
Resultatet visar att patienter som fått mRNA-vaccinet inom 100 dagar efter att immunterapin påbörjats levde betydligt längre än de som var ovaccinerade.
Det handlar om patienter med avancerad lung- och hudcancer som kan få ett längre liv med hjälp av covidvaccin.
För vaccinerade lungcancerpatienter rör det sig om nästan en fördubbling – från runt 20 till cirka 37 månader i medianöverlevnad.
För hudcancerpatienter som led av melanom ledde covidvaccinet också till betydligt högre överlevnad än för ovaccinerade, men det är svårt för forskarna att bestämma exakt hur mycket det rör sig om.
Genomslag inom forskningen
Att ett mRNA-baserat covidvaccin kan leda till ett bättre liv för cancerpatienter är dock ett stort genomslag inom forskningen.
“Vi blev förbluffade över resultaten hos våra patienter”, säger Adam Grippin, en av forskarna bakom studien.
Nu kan ny forskning ta reda på hur covidvaccin framöver eventuellt kan användas i kampen mot olika cancerformer.
Covidvaccinerna verkade stimulera ett generellt immunsvar, och hjälpte kroppen att bekämpa ett virus, snarare än att rikta in sig på ett specifikt protein i en tumör.
“Detta skulle kunna revolutionera hela området inom onkologisk vård”, säger Elias Sayour vid University of Florida som är en av studiens författare, enligt Euronews.
Kan användas på bredare front
Han menar att nya mRNA-baserade behandlingar kan användas för en bredare grupp cancerpatienter.
“Vi kan utforma ett ännu bättre vaccin för att mobilisera och återställa immunsvaret, på ett sätt som i huvudsak skulle kunna vara ett universellt, färdigt cancervaccin för alla cancerpatienter.”
Amerikanska forskare har kommit fram till att covidvaccin kan leda till ett längre liv för vissa cancerpatienter. Vaccinet förbättrar både hudcancer och lungcancer. Forskare har upptäckt att ett mRNA-baserat covidvaccin, den typ som används i Sverige, kan göra att cancerpatienter lever längre. Studien är publicerad i tidskriften Nature. Covidvaccin kan ge ett längre liv för …
