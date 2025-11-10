Alkoholindustrin mörkar sanningen: "Det finns ingen säker nivå"

I generationer har berättelsen om det ”hälsosamma” drickandet levt vidare. Rödvinet ska skydda hjärtat och ölen lugnar nerverna. Men idéerna bygger på selektiva tolkningar och långvarig marknadsföring.

“Den samlade forskningen är tydlig, alkohol orsakar cancer och det finns ingen säker nivå av konsumtion som inte medför risk för skador”, säger Emil Juslin, drogpolitisk talesperson på Movendi Sverige.

Han menar att industrins vilja att framställa alkohol som något ofarligt inte handlar om okunskap, utan om pengar.

“Det är ett vinstintresse som driver det här, precis som tobaksindustrin gjorde när de förnekade sambandet mellan rökning och cancer. Skillnaden är att alkohol fortfarande har en kulturell acceptans som gör att människor inte reagerar lika starkt”, säger han.

Alkoholindustrin som vill sudda bort riskerna

Forskning & Framsteg skrev tidigare i år om hur alkoholindustrin systematiskt försöker underminera forskningen om dryckens koppling till cancer.

Genom att finansiera studier, förskjuta fokus mot måttlig konsumtion och sprida tveksamma påståenden om positiva hälsoeffekter lyckas branschen påverka både opinion och politik.

Movendi Sverige märker av det dagligen i sitt arbete.

“Industrin är aktiv på alla nivåer, både internationellt mot EU och nationellt i Sverige. Varje gång ett folkhälsobaserat förslag läggs fram försöker de urvattna det”, säger Emil Juslin.

Emil Juslin är drogpolitisk talesperson för Movendi Sverige, tidigare IOGT-NTO. (Bild: Movendi Sverige)

Det handlar, enligt honom, om att skydda försäljningen. Alkoholens sociala status gör det möjligt för industrin att agera offensivt, och det sker ofta under täckmanteln av ansvarstagande.

“De säger att de värnar konsumenten, men i praktiken är målet alltid att förhindra regleringar som skulle minska försäljningen”, säger Juslin.