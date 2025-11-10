Alkoholindustrin vill få gärna att vi ska tro att ett glas vin en sängfösare kan vara nyttig. Men den samlade forskningen säger något helt annat.
Alkoholindustrin mörkar sanningen: "Det finns ingen säker nivå"
I generationer har berättelsen om det ”hälsosamma” drickandet levt vidare. Rödvinet ska skydda hjärtat och ölen lugnar nerverna. Men idéerna bygger på selektiva tolkningar och långvarig marknadsföring.
“Den samlade forskningen är tydlig, alkohol orsakar cancer och det finns ingen säker nivå av konsumtion som inte medför risk för skador”, säger Emil Juslin, drogpolitisk talesperson på Movendi Sverige.
Han menar att industrins vilja att framställa alkohol som något ofarligt inte handlar om okunskap, utan om pengar.
“Det är ett vinstintresse som driver det här, precis som tobaksindustrin gjorde när de förnekade sambandet mellan rökning och cancer. Skillnaden är att alkohol fortfarande har en kulturell acceptans som gör att människor inte reagerar lika starkt”, säger han.
Alkoholindustrin som vill sudda bort riskerna
Forskning & Framsteg skrev tidigare i år om hur alkoholindustrin systematiskt försöker underminera forskningen om dryckens koppling till cancer.
Genom att finansiera studier, förskjuta fokus mot måttlig konsumtion och sprida tveksamma påståenden om positiva hälsoeffekter lyckas branschen påverka både opinion och politik.
Movendi Sverige märker av det dagligen i sitt arbete.
“Industrin är aktiv på alla nivåer, både internationellt mot EU och nationellt i Sverige. Varje gång ett folkhälsobaserat förslag läggs fram försöker de urvattna det”, säger Emil Juslin.
Det handlar, enligt honom, om att skydda försäljningen. Alkoholens sociala status gör det möjligt för industrin att agera offensivt, och det sker ofta under täckmanteln av ansvarstagande.
“De säger att de värnar konsumenten, men i praktiken är målet alltid att förhindra regleringar som skulle minska försäljningen”, säger Juslin.
Den nya strategin: Alkoholfritt som murbräcka
Flera stora bolag har de senaste åren lyft fram satsningar på alkoholfria alternativ som bevis på att de tar ansvar. Danska Carlsberg har gått längst, och talar gärna om sitt mål att en fjärdedel av koncernens försäljning ska vara alkoholfri inom några år, enligt Food-supply.se.
Men enligt Movendi Sverige handlar det inte nödvändigtvis om ett verkligt skifte.
“Det är både och. Konsumenterna efterfrågar alkoholfria alternativ, och industrin vill naturligtvis tjäna pengar på det. Men vi ser också att alkoholfritt används som ett sätt att kringgå reklamrestriktioner”, säger Juslin.
Genom att marknadsföra sina alkoholfria produkter under samma varumärke kan företagen fortsätta bygga kännedom, även om deras egentliga intäkter fortfarande kommer från alkohol.
“Det är en mycket effektiv strategi. På ytan verkar de ta ansvar, men i praktiken stärker de sitt varumärke och sin alkoholförsäljning”, säger han.
Alkoholindustrin i ett spel om inflytande
På EU-nivå pågår nu en dragkamp om framtidens alkoholpolitik. Varningstexter, reklambegränsningar och höjda skatter diskuteras, och industrin gör allt för att bromsa utvecklingen.
“De senaste åren har de lagt enorma resurser på att stoppa införandet av hälsovarningar på flaskor. De vet att tydliga canceretiketter skulle påverka konsumtionen”, säger Emil Juslin.
Han menar att alkoholindustrin, till skillnad från tobak, fortfarande lyckas klä sina budskap i ett skimmer av njutning och tradition.
“Många politiker ser inte igenom strategin. Det är lättare att försvara något som är kulturellt förankrat”, säger han.
Movendi Sverige vill att EU tar ett samlat grepp med en alkoholstrategi motsvarande den som redan finns för tobak. I Sverige, säger Juslin, är det avgörande att regeringen försvarar den restriktiva alkoholpolitiken och Systembolagets monopol.
“Alkohol är inte vilken vara som helst. Det är en drog som orsakar enorma samhällskostnader och lidande, och politiken måste tydligt stå på folkhälsans sida”, säger han.
En kamp mot normaliseringen
Forskning & Framsteg beskriver i sin artikel hur alkoholens risker ofta tonas ner i både medier och vardagligt samtal. I en kultur där måttlig konsumtion uppfattas som ofarlig blir det svårt att tala klarspråk.
“Vi måste våga säga det, alkohol orsakar cancer. Punkt. Det betyder inte att alla måste sluta dricka, men det är viktigt att människor känner till riskerna”, säger Juslin.
Han jämför med den förändring som skedde när rökningens risker blev allmänt kända.
“Det tog decennier, men till slut accepterade vi att tobak dödar. Med alkohol är vi inte där än, men vi borde vara det”, säger han.
Faktaruta: Alkohol och cancer
- Enligt WHO orsakar alkohol minst sju olika typer av cancer, bland annat i lever, bröst, munhåla och tjocktarm.
- Det finns ingen säker konsumtionsnivå, även små mängder ökar risken.
- Enligt Forskning & Framsteg kan alkohol påverka cellernas DNA och bidra till mutationer som leder till tumörbildning.
- I EU beräknas cirka 40 000 cancerfall per år vara direkt kopplade till alkohol.
- Trots det saknar de flesta alkoholprodukter varningstexter om hälsorisker, till skillnad från tobak.
Källa: Movendi Sverige, WHO, Forskning och Framsteg
