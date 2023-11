Vissa Blocket-affärer är nu skattepliktiga

Sveriges tio största konkurser i oktober

Konkursvågen sköljer över landet och i oktober ökade konkurserna till den högsta noteringen på mer än 20 år. Spana in listan över de tio största konkurserna under månaden. Creditsafe berättar att konkurssiffran i oktober är den högsta under en oktobermånad sedan mätningarna startade 1999. ”Konkurserna fortsätter att öka i snabb takt och vi ser nästan …