Veckans citat: Relationen du inte kan leva utan

Vänskap är dock inte synonymt med att dina vänner alltid behöver hålla med dig. Tvärtom.

Utifrån det perspektivet är en god vän, som en ännu en okänd tänkare uttrycker det, “den bästa spegeln”.

Så hur finner vi äkta vänskap, och var ska vi leta?

Frågar du den amerikanske författaren Ralph Waldo Emerson är vänskap något du måste förtjäna.

En bra devis är således att följa Dalai Lamas råd.

Förslagsvis genom att tro gott om de människor du möter.

Tillit kan dock vara komplicerat, beroende på vilken bransch du befinner dig i, vilket Michael Corleone sätter fingret på i klassikern “Gudfadern II”.

Är kannibalism din nisch behöver du således välja dina vänner med stor omsorg.

I’m having an old friend for dinner.

Hannibal Lector, När lammen tystnar