Varningen: DHL kan utnyttjas av bedragare

Tyska konsumentrådgivningen har gått ut med en bluff-varning.

Bluffen går ut på att mottagare får meddelanden som ser ut att komma från DHL. Där påstås det att paketet har stoppats på grund av ”övervikt” eller att ”tullavgifter” måste betalas.

I meddelandet finns knappar som ”Betala nu” som leder till falska webbplatser. Syftet är att stjäla personuppgifter och betalningsinformation, rapporterar tyska Frankfurter Rundschau.

“Är jättevanligt”

SMS med uppmaningar om att betala tullavgifter är inte ovanligt. Senast i våras varnade Polisen för bluff-sms där bedragarna utgav sig för att vara antingen Postnord eller DHL.

“Det är jättevanligt att man ska hämta ut ett paket, att man behöver betala en tull eller dylikt”, sa Alexander Mc Queen, på polisens bedrägerisektion Väst, till Göteborgs Posten.

Bedragarna använder både e-post, SMS och QR-koder. QR-koderna kan finnas både i mejl och på förfalskade paketetiketter, och tar den som skannar dem direkt till en bluffwebbplats.