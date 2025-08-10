Bedragare fortsätter hitta nya sätt att lura paketkunder. Den här gången är det DHL som står i centrum för en bluff som har fått konsumentrådgivningen att gå ut med en skarp varning.
Varningen: DHL kan utnyttjas av bedragare
Varningen: DHL kan utnyttjas av bedragare
Tyska konsumentrådgivningen har gått ut med en bluff-varning. Bluffen går ut på att mottagare får meddelanden som ser ut att komma från DHL.
Tyska konsumentrådgivningen har gått ut med en bluff-varning.
Bluffen går ut på att mottagare får meddelanden som ser ut att komma från DHL. Där påstås det att paketet har stoppats på grund av ”övervikt” eller att ”tullavgifter” måste betalas.
I meddelandet finns knappar som ”Betala nu” som leder till falska webbplatser. Syftet är att stjäla personuppgifter och betalningsinformation, rapporterar tyska Frankfurter Rundschau.
“Är jättevanligt”
SMS med uppmaningar om att betala tullavgifter är inte ovanligt. Senast i våras varnade Polisen för bluff-sms där bedragarna utgav sig för att vara antingen Postnord eller DHL.
“Det är jättevanligt att man ska hämta ut ett paket, att man behöver betala en tull eller dylikt”, sa Alexander Mc Queen, på polisens bedrägerisektion Väst, till Göteborgs Posten.
Bedragarna använder både e-post, SMS och QR-koder. QR-koderna kan finnas både i mejl och på förfalskade paketetiketter, och tar den som skannar dem direkt till en bluffwebbplats.
Så känner du igen bluffen
Enligt tyska konsumentrådgivningen går det ofta att avslöja bluffarna genom små detaljer.
Riktiga DHL-mejl skickas exempelvis från adresser som slutar på @dhl.com eller liknande, medan bedragare ofta använder gratistjänster som Gmail.
Äkta meddelanden innehåller också personlig hälsning och spårningsnummer. Bluffmejl är ofta opersonliga och kan hota med att paketet skickas tillbaka om mottagaren inte agerar inom 48 timmar.
Läs även: Lagerarbete står inför ett teknologiskt genombrott. Dagens PS
Bedragarna blir mer sofistikerade
Förövarna utvecklar ständigt sina metoder.
Med hjälp av AI kan de skapa felfria och ibland till och med personligt anpassade meddelanden, vilket gör dem svårare att genomskåda. Länkar och bilagor kan innehålla skadlig kod, till exempel trojaner eller ransomware.
”Klicka aldrig på länkar i sådana meddelanden och kontrollera alltid försändelsens status direkt via den officiella DHL-appen eller webbplatsen”, är konsumentrådgivningens råd.
Allvarliga konsekvenser
Enligt den federala kriminalpolisen anmäldes över 131 000 fall av cyberbrott i Tyskland bara förra året.
Skadorna för den tyska ekonomin beräknas till 267 miljarder euro.
Experter varnar för att utvecklingen kommer att fortsätta – och att fler konsumenter riskerar att drabbas.
Läs också: Ny bedrägeri-trend på sociala medier: “Det går väldigt snabbt”. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
