Så avslöjas lögnerna

Dystert för lögnarna är att det inte alls är särskilt svårt ta reda på huruvida en kandidat talar sanning eller ej. Det menar Youssef.

Utöver bakgrundskollar och kontakt med referenser är det en varningssignal när den sökande inte kan utveckla det den skrivit i sitt cv.

”Du måste kunna beskriva effekten av ditt arbete. Om du inte kan ge mig ett exempel och förklara dess påverkan är det en varningssignal för mig”, säger hon.

Man måste kunna utveckla det man skrivit i sitt cv (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

För den som har mer erfarenhet är det särskilt avslöjande om de inte kan förklara vilken skillnad deras arbete faktiskt gjort i tidigare företag.

För den som söker sitt första jobb kan det i stället märkas när kandidaten inte kan förklara varför just den tjänsten lockar, eller inte gjort sin research om bolaget.

”Jag behöver veta varför just det här jobbet, även om det är något så enkelt som: Jag gillade verkligen ert företags värderingar”, säger Youssef.

Det som imponerar på arbetsgivare

I slutändan är det inte lögner som gör att en kandidat sticker ut – tvärtom. Youssef berättar att det som imponerar mest är när sökande visar äkta nyfikenhet och kan koppla sina erfarenheter till den nya rollen.

”Jag letar alltid efter kandidater som ställer frågor under intervjun, och när de inte gör det blir jag nästan besviken”, säger hon.

Hon förklarar att även erfarenheter som vid första anblick inte verkar relevanta kan bli en styrka om man sätter dem i rätt sammanhang. Hon nämner själv hur hon i sina tidiga intervjuer kopplade ihop jobb i detaljhandeln med lärdomar om kundservice och teamwork.

Ärlighet lönar sig

Slutsatsen? Att tänja på sanningen kan kännas lockande när konkurrensen är hård – men risken är stor att dina lögner avslöjas.

Den som i stället visar engagemang, ställer frågor och knyter ihop sina erfarenheter har betydligt större chans att vinna arbetsgivarens förtroende.

