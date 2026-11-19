Tjugo ingenjörer i Rostock lärde Indiens rikaste man att bygga vindkraftverk och lämnade över källkoden på köpet. Nu vill Gautam Adani sälja turbinerna i Europa.
Tyskar sålde källkoden till Adani – nu siktar han på Europa
Handelsblatt, som har besökt Adanis fabriker i delstaten Gujarat, beskriver hur affären gick till. När Adanikoncernen för drygt fem år sedan började planera sin jättepark i saltöknen Khavda hittade den ingen etablerad tillverkare som ville utveckla ett verk för platsen. Koncernen bestämde sig därför för att ta fram egna turbiner och vände sig till ingenjörsbolaget W2E Wind to Energy i Rostock.
W2E har 20 ingenjörer och brukar sälja ritningar och mjukvara på licens, i praktiken en bruksanvisning för att bygga och driva verken. För att få Adani som kund lämnade bolaget också över källkoden till styrsystemet, den del som tillverkare vaktar hårdast.
”Förr hade man aldrig i livet gjort det”, säger vd Torsten Schütt till tidningen. Adanis vindkraftschef bekräftar att det var därför valet föll på det lilla bolaget. ”Fokus låg på att bygga upp vårt eget kunnande”, säger han. Enligt Schütt ville Adani inte bli beroende av en liten tysk ingenjörsfirma.
Samarbetet har hittills gett W2E två till tre miljoner euro, omkring 22 till 33 miljoner kronor. Det är den största affären i bolagets historia. Adani lägger runt 18 miljarder dollar på hela Khavdaparken med sol och vind, mer än 5 000 gånger så mycket som kunskapen från Rostock har kostat.
Fyra nya verk i veckan
I öknen snurrar redan omkring 450 av Adanis egna vindkraftverk, och till 2029 ska 320 till byggas. I fabriken i Mundra tillverkar 1 800 anställda rotorblad dygnet runt, ungefär tolv i veckan, vilket räcker till fyra nya verk. På några år har koncernen enligt Handelsblatt gått från nybörjare till en av världens 15 största turbintillverkare.
Nu vill Adani ta verken till Europa och ersätta äldre och svagare turbiner i befintliga parker med en modell på 5,2 megawatt som W2E har konstruerat. Enligt källor pågår samtal om specifika projekt i Tyskland, Italien och Ungern.
Koncernen marknadsför sig som ett alternativ till kinesiska tillverkare, som EU:s Net-Zero Industry Act i praktiken stänger ute från en del statligt stödda projekt. ”Europa har spetstekniken och vi kan stå för tillverkningen i stor skala. Så kan vi tillsammans bygga ett alternativ till den kinesiska leveranskedjan”, säger en rådgivare till Adanis koncernledning.
Skepsis väntar i Europa
Handelsblatt bedömer ändå att koncernen kommer att mötas av skepsis i Europa. Blankaren Hindenburg Research anklagade 2023 koncernen för kursmanipulation, och 2024 åtalades Gautam Adani i USA för att ha vilselett investerare om mutor på mer än 250 miljoner dollar till indiska tjänstemän.
I år lade justitiedepartementet under Donald Trump ned åtalet, och i augusti avskrev en federal domare i Brooklyn målet. Han skrev i sitt avgörande att ”oegentligheterna kring beslutet att lägga ned åtalet är oroande”.
Gautam Adani har hela tiden nekat till brott och har tillsammans med sin brorson betalat 18 miljoner dollar i en förlikning med den amerikanska börstillsynen SEC, utan att medge några fel.
I Europa konkurrerar koncernen med de fyra tillverkare som dominerar marknaden, bland dem Nordex och Vestas, som båda har många verk i svenska vindparker. Nordex ensamt har runt 500 verk i Sverige.
Billigare verk från Indien kan sänka kostnaden för omställningen men också göra konkurrensen betydligt hårdare för de europeiska tillverkarna, skriver Handelsblatt.
I Rostock ser Torsten Schütt med blandade känslor på vad bolagets ritningar har satt igång. ”Vi gör de andra starka, medan industrin här hemma i princip krymper”, säger han.
Indiska tillverkare har tidigare haft svårt i Europa på grund av kvalitetsproblem, enligt Schütt, men det tror han inte gäller längre. ”Alla blir bättre, det får man helt enkelt inse.”