W2E har 20 ingenjörer och brukar sälja ritningar och mjukvara på licens, i praktiken en bruksanvisning för att bygga och driva verken. För att få Adani som kund lämnade bolaget också över källkoden till styrsystemet, den del som tillverkare vaktar hårdast.

”Förr hade man aldrig i livet gjort det”, säger vd Torsten Schütt till tidningen. Adanis vindkraftschef bekräftar att det var därför valet föll på det lilla bolaget. ”Fokus låg på att bygga upp vårt eget kunnande”, säger han. Enligt Schütt ville Adani inte bli beroende av en liten tysk ingenjörsfirma.

Samarbetet har hittills gett W2E två till tre miljoner euro, omkring 22 till 33 miljoner kronor. Det är den största affären i bolagets historia. Adani lägger runt 18 miljarder dollar på hela Khavdaparken med sol och vind, mer än 5 000 gånger så mycket som kunskapen från Rostock har kostat.

Fyra nya verk i veckan

I öknen snurrar redan omkring 450 av Adanis egna vindkraftverk, och till 2029 ska 320 till byggas. I fabriken i Mundra tillverkar 1 800 anställda rotorblad dygnet runt, ungefär tolv i veckan, vilket räcker till fyra nya verk. På några år har koncernen enligt Handelsblatt gått från nybörjare till en av världens 15 största turbintillverkare.

Nu vill Adani ta verken till Europa och ersätta äldre och svagare turbiner i befintliga parker med en modell på 5,2 megawatt som W2E har konstruerat. Enligt källor pågår samtal om specifika projekt i Tyskland, Italien och Ungern.

Koncernen marknadsför sig som ett alternativ till kinesiska tillverkare, som EU:s Net-Zero Industry Act i praktiken stänger ute från en del statligt stödda projekt. ”Europa har spetstekniken och vi kan stå för tillverkningen i stor skala. Så kan vi tillsammans bygga ett alternativ till den kinesiska leveranskedjan”, säger en rådgivare till Adanis koncernledning.