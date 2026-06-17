DHL Group ska på två år investera drygt 2 miljarder kronor i sin svenska e-handelslogistik. Ambitionen är ”en ledande position i Sverige”.
Två miljarder ska göra DHL till etta i Sverige
Svensk e-handel slog rekord under 2025. Postnords e-barometer för helåret klockade sektorn till en total av 153 miljarder kronor.
Det innebar en ökning med 10 procent jämfört med 2024 och, naturligtvis, den högsta noteringen någonsin.
”Att e-handeln nått en ny rekordnivå är ett styrkebesked. Det visar att konsumenterna, trots ett fortsatt osäkert omvärldsläge, har prioriterat den digitala handeln så fort hushållskassan tillåtit det, sade Ylva Staszewski, chef för affärsområde paket hos Postnord Sverige då.
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DHL vill satsa stort
Dessa vackra siffror är naturligtvis lika välkända hos ett annat stort företag i branschen, nämligen DHL.
Där har man nu bestämt sig för att satsa rejält för att nå en ledande ställning inom logistiken kring e-handel i Sverige.
Beskedet är att DHL Group trappar upp sina investeringar i Sverige och satsar mer än 2 miljarder kronor i e-handelslogistik de kommande två åren.
”Målet är att markant stärka positionen inom e-commerce genom att bygga ut nätverket med bättre tillgänglighet, högre kapacitet och större räckvidd och därmed göra det enklare att nå konsumenter i hela landet”, skriver företaget.
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Nya terminaler – fler paketskåp
Miljardinvesteringen omfattar nya terminaler, modernisering av befintliga anläggningar, utökad sorteringskapacitet samt en omfattande utbyggnad av paketskåpsnätverket.
Dessutom ingår upp till 5 000 nya platser med DHL-paketskåp runt om i landet i satsningen.
Tillsammans med befintlig infrastruktur ger det upp till 7 000 utlämningsplatser där DHL Freight blir den logistikaktör med störst räckvidd inom e-handelsleveranser i Sverige, enligt egen uppgift.
”Det här är en tydlig positionsförflyttning. Vi investerar kraftfullt i ett utökat och större nätverk i en helt annan skala för att ta ledarskap. För e-handlaren och konsumenten handlar det om kapacitet, närhet och leveransprecision. Där ska vi vara starkast”, säger Robert Zander, vd för DHL Freight Sverige.
Satsar över hela Europa
Satsningen i Sverige är en del av DHL Groups övergripande strategi att expandera sitt nätverk för e-handelsleveranser i Europa.
I dag har koncernen fler än 170 000 utlämningsställen och tillsammans med partners planeras upp till 20 000 nya paketskåp att etableras i Europa under de kommande 12–18 månaderna.
”Vår satsning gör att vi kan erbjuda marknaden ett ännu starkare och mer konkurrenskraftigt erbjudande där högre produktionskapacitet kombineras med bättre tillgänglighet och service”, marknadsför sig Robert Zander.
Och för att ingen ska känna sig utanför tillägger DHL att den svenska miljardinvesteringen riktar sig till alla från internationella aktörer till stora och små svenska e-handelsföretag och marknadsplatser. Miljardinvesteringen och utbyggnaden av nätverket ska börja genomföras redan under 2026, är beskedet.