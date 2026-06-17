Två miljarder ska göra DHL till etta i Sverige

”Att e-handeln nått en ny rekordnivå är ett styrkebesked. Det visar att konsumenterna, trots ett fortsatt osäkert omvärldsläge, har prioriterat den digitala handeln så fort hushållskassan tillåtit det, sade Ylva Staszewski, chef för affärsområde paket hos Postnord Sverige då.

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DHL vill satsa stort

Dessa vackra siffror är naturligtvis lika välkända hos ett annat stort företag i branschen, nämligen DHL.

Där har man nu bestämt sig för att satsa rejält för att nå en ledande ställning inom logistiken kring e-handel i Sverige.

Beskedet är att DHL Group trappar upp sina investeringar i Sverige och satsar mer än 2 miljarder kronor i e-handelslogistik de kommande två åren.

”Målet är att markant stärka positionen inom e-commerce genom att bygga ut nätverket med bättre tillgänglighet, högre kapacitet och större räckvidd och därmed göra det enklare att nå konsumenter i hela landet”, skriver företaget.

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