Trots ny lag – livsmedelsbutik nobbar kontanter

Risk för rån för hög

Av exempelvis Coop:s 800 butiker i landet finns dock en butik där kontanthantering inte kommer att bli aktuell, berättar Therese Knapp, även hon pressansvarig på Coop.

Lagen tillåter också undantag med hänvisning till säkerhetsskäl.

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Vi fattade ett beslut, efter upprepade rån, att ta bort kontanter i denna butik. Den kommer att vara fortsatt kontantfri av säkerhetsskäl, säger Therese Knapp till TT.

Förståeligt, tycker Ulrika Dahlin, beredskapsansvarig hos Svensk Dagligvaruhandel. Hon är kritisk till nya lagen, som dock inte inbegriper vite för den som bryter mot den.

Inte heller anger den exakt vad som ger rätt till undantag med hänvisning till säkerhet, poängterar hon.

Lagen omfattar inte heller vårdcentraler, vilket Ulrika Dahlin tycker är olyckligt, inte bara för patienten.

Kostnadsbördan för att upprätthålla infrastruktur för landets kontanthantering riskerar nu att falla på ett fåtal aktörer, säger hon.

Från och med den 1 juli 2026 är livsmedelsbutiker och apotek i Sverige enligt en ny lag skyldiga att ta emot kontanter på fysiska försäljningsplatser som har bemannad kassa.

Däremot måste de inte ta emot mer än 25 mynt.

Lagändringen görs för att motverka digitalt utanförskap och för att säkra landets betalningsberedskap vid kriser eller cyberattacker.

Undantag ges för butiker som enbart har självscanning eller om kontanthanteringen innebär tydliga säkerhetsrisker för personal. Undantag ges också om kostnaderna för kontanthanteringen riskerar att äventyra fortsatt drift av verksamheten.

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Lagändringen gäller inte offentligrättsliga tjänster eller myndigheter.

Inget system för tillsyn eller sanktioner för den som inte följer lagen har föreslagits.

Källor: Regeringskansliet, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel.