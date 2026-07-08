Telia stämmer Telenor för reklamfraser

Telia vill att Telenor ska förbjudas att använda fraserna och andra påståenden med samma innebörd vid marknadsföring av mobila tjänster.

Telenor påstår sig ha bäst nät efter att i fjol ha vunnit i flest kategorier i en undersökning av Opensignal. Telia hävdar att Telenor var ensam vinnare i endast två av kategorierna, och delad vinnare i nio.

Telia vann i två av de 14 kategorierna, och påpekar att det var just de som fick utmärkelsen ”Best overall coverage experience”.

”Denna utmärkelse var av central betydelse för bedömningen av vilket nät som sammantaget kunde betecknas som det 'bästa'”, skriver Telias ombud i stämningsansökan.