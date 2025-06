Tech-triller: Spionskandal skakar HR-världen

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Krossade mobilen och bytte sida

Efter att ha konfronterats på kontoret försökte O’Brien sopa igen spåren. Han fabriksåterställde mobilen och krossade den sedan med en yxa. I sin ed berättar han att han spolade ned resterna i vasken hemma hos sin svärmor.

Några dagar senare bytte han sida och valde att samarbeta med Rippling, som då lovade att hjälpa till med hans juridiska kostnader.

I sin nya version tog han tillbaka påståendena om att Rippling tvingat honom att erkänna, och menade att han nu talade sanning.

Deel kontrar med egna anklagelser

Deel nekar till att ha anlitat O’Brien som spion och menar att han egentligen är en visselblåsare som försökte anmäla Rippling för att ha brutit mot EU:s Rysslandsanktioner.

Företaget säger att O’Brien utsatts för press att ge ett falskt erkännande, och att han lidit av psykisk ohälsa.

I juni lämnade Deel in en egen stämning, vilken Financial Times tagit del av. I denna påstår de att det i själva verket är Rippling som spionerat. Enligt dem ska en Rippling-anställd, Brett Alexander Johnson, ha utgett sig för att vara kund för att samla in känslig information om Deels tjänster.

Syftet ska ha varit att komma åt affärshemligheter och använda dessa i utvecklingen av egna produkter.

”Silicon Valley är fullt av spioner”

Den infekterade konflikten har fått stor uppmärksamhet i teknikvärlden – inte minst för att HR-programvara vanligtvis inte förknippas med dramatik. Men med över 10 miljarder dollar i värdering på vardera sidan står mycket på spel.

Enligt venture capital-investeraren Sam Lessin, som intervjuats i poddar om dramat, är den här typen av gränsöverskridande taktik inte helt ovanlig:

“Silicon Valley är fullt av spioner. Alla har spioner”, säger han.

Vad händer nu?

De rättsliga turerna mellan Rippling och Deel lär pågå länge. Båda parter hävdar att den andra gått över gränsen. Båda har dessutom försökt få spionanklagelserna ogiltigförklarade.

Rippling har också meddelat att man anmält Deel till myndigheter och att en federal utredning ska vara på gång. Detta enligt The New York Times.

Och mitt i allt detta står den spionanklagade Keith O’Brien, vars karriär tog en vändning som få kunnat förutse.

“The truth will set you free”, fick han i ett sms från en vän. Det var då han valde att berätta allt.

