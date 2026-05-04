Svenske e-handlaren spränger drömgräns

”Vi vet att konceptet fungerar också att vi växer i en bra takt. Nu vill vi fortsätta surfa på den vågen”, sade Ilia Komorin, som grundat Madlady tillsammans med Madelene Fisch, hos Sydsvenskan.

”Sortiment för en madlady”

Madlady presenterades som bolaget bakom webbutiken madlady.se, ett e-handelsbolag som sålde kläder, smycken och smink med ”ett koncept som speglar namnet”.

Det innebar mer konkret ett sortiment för en ”madlady”, enligt grundarna en person som inte anpassar sin klädstil efter vad andra säger.

Uppenbarligen ett framgångsrikt koncept. Nu rapporterar Ehandel.se att Madlady, 10 år efter det reportaget, rapporterar en omsättning över 100 miljoner kronor och att ägarna kan plocka ut 15 miljoner efter att ha sprängt drömgränsen.

