Svenske e-handlaren spränger drömgräns

14 år har det tagit, 14 år av tillväxt. Nu spränger skånska e-handlaren Madlady drömgränsen 100 miljoner i omsättning.
Redan i ett reportage 2016 slog Vellinge-baserade Madlady fast att man skulle fortsätta expandera och siktade på en internationell lansering.
Bolaget hade grundats redan 2012 och siktade för 2016 på ett 10-tal nyanställningar och en ökad omsättning med 250 procent.
”Vi vet att konceptet fungerar också att vi växer i en bra takt. Nu vill vi fortsätta surfa på den vågen”, sade Ilia Komorin, som grundat Madlady tillsammans med Madelene Fisch, hos Sydsvenskan.
”Sortiment för en madlady”
Madlady presenterades som bolaget bakom webbutiken madlady.se, ett e-handelsbolag som sålde kläder, smycken och smink med ”ett koncept som speglar namnet”.
Det innebar mer konkret ett sortiment för en ”madlady”, enligt grundarna en person som inte anpassar sin klädstil efter vad andra säger.
Uppenbarligen ett framgångsrikt koncept. Nu rapporterar Ehandel.se att Madlady, 10 år efter det reportaget, rapporterar en omsättning över 100 miljoner kronor och att ägarna kan plocka ut 15 miljoner efter att ha sprängt drömgränsen.
Kvar i ledningen
Madeleine Fisch och Ilia Komoron är fortfarande i spetsen för bolaget, som blivit en extremt framgångsrik e-handlare.
Stretchjeans och linnebyxor i olika längder är volymvaror hos det skånska bolaget.
Det senaste räkenskapsåret har bolaget gått från en omsättning på 70,5 miljoner under 2024 till 103,4 miljoner för fjolåret, 2025.
Rörelseresultatet steg också – från strax över 10 miljoner 2024 till 17,7 miljoner kronor 2025.
Ska utvärdera länder
”Vi fortsätter att satsa på hemmamarknader såväl som övriga länder i Europa, vi utvärderar för tillfället vilka marknader som vi ska sätta extra krut på”, säger vd Madelene Fisch till Ehandel.se.
”Gällande produktkategorier vill vi hitta en bra balans bland de kategorier som vi redan har i vårt sortiment”, tillägger hon.
Bland ägarna finns förutom Fisch och Komorin Hussein Sadr, även profilerad via Kakelgiganten Sweden.
En utdelning till aktieägarna på 15 miljoner kronor är förslaget till årsstämman från styrelsen.
