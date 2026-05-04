Ett svenskt techbolag som på pappret hade allt. Bakgrund på McKinsey, en plats i Silicon Valleys mest prestigefyllda startup-program och miljoner i ryggen från tunga investerare. Nu är det över.
Ännu ett techbolag i konkurs. Nu McKinsey-duon som skulle förändra hälsobranschen
Svenska hälsostartupen Nudge Labs försattes i konkurs den 29 april. Bolaget, som senare bytte namn till Peak Path, hade fyra anställda kvar när konkursansökan lämnades in till Stockholms tingsrätt.
Grundaren Magnus Liungman vägrar kommentera. ”Jag har inga kommentarer”, skriver han i ett sms till Breakit.
Från utbrändhet till affärsidé
Liungman lämnade vårdbolaget Doctrin efter att ha gått in i väggen. Han vände sin egen ohälsa till en affärsidé. Med coachning, AI och wearables skulle företagens anställda må bättre och prestera bättre.
2022 plockades bolaget in till Y Combinator. Investerare som Joachim Hedenius, en av grundarna till vårdbolaget Kry, och Robin Ramm-Ericson, en av grundarna till Leo Vegas, satsade pengar.
Minst 16 miljoner kronor flödade in i två kända finansieringsrundor. Men det räckte inte.
Fler techbolag som gått i konkurs
Nudge Labs är långt ifrån ensamt. Tidigare i år gick Malmö-bolaget Swiftcourt i konkurs efter att ha bränt 50 miljoner på tio år utan att nå lönsamhet.
Även hälsotechbolaget Babylon Health, som backades av Kinnevik, kollapsade efter en värdering på 4 miljarder dollar.
Förlusterna större än intäkterna
Senaste årsredovisningen visar 7 miljoner i omsättning och 10 miljoner i förlust. I början av året klev Liungman av som vd. Hans McKinsey-kollega Max van Eijk tog över med löftet om en ny finansieringsrunda och en väg till lönsamhet.
Några månader senare kom konkursansökan.
Vill köpa konkursboet
Konkursförvaltaren Lars Lundberg på advokatbyrån 7 Wise uppger till Breakit att det redan finns intressenter som vill ta över verksamheten. Om grundarna själva är inblandade i de planerna är oklart.
Y Combinator-stämpeln, McKinsey-cv:t och kända affärsänglar. Ibland räcker det helt enkelt inte.