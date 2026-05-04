Ännu ett techbolag i konkurs. Nu McKinsey-duon som skulle förändra hälsobranschen

Grundaren Magnus Liungman vägrar kommentera. ”Jag har inga kommentarer”, skriver han i ett sms till Breakit.

Från utbrändhet till affärsidé

Liungman lämnade vårdbolaget Doctrin efter att ha gått in i väggen. Han vände sin egen ohälsa till en affärsidé. Med coachning, AI och wearables skulle företagens anställda må bättre och prestera bättre.

2022 plockades bolaget in till Y Combinator. Investerare som Joachim Hedenius, en av grundarna till vårdbolaget Kry, och Robin Ramm-Ericson, en av grundarna till Leo Vegas, satsade pengar.

Minst 16 miljoner kronor flödade in i två kända finansieringsrundor. Men det räckte inte.