Tv-spelsbolaget GameStop har i helgen lagt ett bud på e-handelsjätten eBay – vilket gett eBay en rejäl värderingsskjuts.
"Meme"-bolaget lägger megabud på eBay
Amerikanska GameStop är känt som butiken som betalde alldeles för lite för begagnade tv- och datorspel. Och under 2020 stängdes alla fysiska butiker i Sverige på grund av dålig lönsamhet.
Året efter blev GameStop istället känt som en meme-aktie, alltså ett bolag som handlades på börsen utan vare sig rim eller reson.
Lägger bud 20 procent över aktiepriset
Nu, med kanadensiske vd:n Ryan Cohen vid rodret, är fokus e-handel. Men utvecklingen har gått långsamt och nu har GameStop, värt cirka 126 miljarder kr, lagt ett rejält bud på e-handelsjätten eBay.
Läs mer: Gamestop – åtal för manipulerad aktiekurs läggs ner
Tv-spelsföretaget meddelade på söndagen att de har lagt ett icke-bindande bud på eBay för cirka 1 310 kronor per aktie i en kombinerad kontant- och aktieaffär.
Budet resulterar i en värdering av e-handelsplattformen till ungefär 583 miljarder kronor och innebar en 20-procentig premie över eBays stängningskurs på fredagen (cirka 1 090 kr), och en 46-procentig premie över bolagets stängningskurs den 4 februari – när GameStop började bygga upp ett innehav i bolaget, skriver CNBC.
Läs mer: Så undviker du fällorna med spekulativ handel
“eBay borde vara värt – och kommer att vara värt – mycket mer pengar,” sa Cohen enligt CNBC. “Jag funderar på att göra eBay till något som är värt hundratals miljarder dollar.”
Vill betala 100 miljarder kontant
GameStop har redan byggt ett modest innehav på cirka 5 procent i eBay och har säkrat ett åtagandebrev från TD Bank på motsvarande 210 miljarder kronor i skuldfinansiering för att möjliggöra affären, enligt ett uttalande från GameStop.
Resterande del av affären, cirka 99 miljarder, ska finansieras från bolagets egen kassa.
eBay har inte uttalat sig om budet, men Cohen ska enligt CNBC ha sagt att han är beredd att vända sig direkt till aktieägarna om det skulle behövas.
Om affären genomförs väntas Cohen bli vd för det sammanslagna bolaget, enligt GameStops uttalande.