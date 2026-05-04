"Meme"-bolaget lägger megabud på eBay

Året efter blev GameStop istället känt som en meme-aktie, alltså ett bolag som handlades på börsen utan vare sig rim eller reson.

Lägger bud 20 procent över aktiepriset

Nu, med kanadensiske vd:n Ryan Cohen vid rodret, är fokus e-handel. Men utvecklingen har gått långsamt och nu har GameStop, värt cirka 126 miljarder kr, lagt ett rejält bud på e-handelsjätten eBay.

Tv-spelsföretaget meddelade på söndagen att de har lagt ett icke-bindande bud på eBay för cirka 1 310 kronor per aktie i en kombinerad kontant- och aktieaffär.

Budet resulterar i en värdering av e-handelsplattformen till ungefär 583 miljarder kronor och innebar en 20-procentig premie över eBays stängningskurs på fredagen (cirka 1 090 kr), och en 46-procentig premie över bolagets stängningskurs den 4 februari – när GameStop började bygga upp ett innehav i bolaget, skriver CNBC.

“eBay borde vara värt – och kommer att vara värt – mycket mer pengar,” sa Cohen enligt CNBC. “Jag funderar på att göra eBay till något som är värt hundratals miljarder dollar.”