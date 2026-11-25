Vi uppmanas att köpa nya prylar under Black Week och jul. Svenskarnas slit-och-släng-konsumtion uppgår till hundratals miljarder kronor varje år. Nu vill Naturskyddsföreningen bland annat förbjuda fria returer vid näthandel.
Svenskar slänger prylar som fungerar – för 420 miljarder om året
Skönt att rensa lite i garderoben eller garaget, tänker du kanske.
Du är inte ensam.
420 miljarder kronor om året slängs bort när prylar kasseras i förtid. Samtidigt överkonsumerar vi för 200 miljarder kronor om året.
Prylar som vi egentligen hade kunnat använda längre men ändå väljer att kasta bort.
Ett enormt slöseri, anser Naturskyddsföreningen, som vill att vi tänker ett varv till under de kommande veckorna när både Black Week och julen gör att shoppinghumöret ökar.
Slöseri för över 600 miljarder kronor
Notan hamnar alltså på över 600 miljarder kronor om året – prylar och material som antingen slängs eller köps genom överkonsumtion.
Siffrorna gäller hela den svenska ekonomin, inte enbart hushållens konsumtion.
Naturskyddsföreningens nya rapport Miljarder prylar! Resursslöseriet och styrmedel för vår konsumtion visar att Sverige går miste om över 600 miljarder kronor om året till följd av ineffektiv resursanvändning.
Det motsvarar omkring 40 procent av statens årliga utgifter, som under 2026 beräknas uppgå till omkring 1 500 miljarder kronor.
”Under Black Week konsumeras nya prylar för miljarder. Men nytillverkning av produkter påverkar miljön enormt mycket. Samtidigt slösar vi bort ofattbart stora summor genom att slänga fungerande prylar som inte återanvänds, lagas eller återvinns”, säger Beatrice Rindevall, ordförande för Naturskyddsföreningen, enligt ett pressmeddelande.
Shoppar för 34 miljarder under Black Week
Under Black Week den 23–29 november kommer vi att shoppa rejält. Enligt Svensk Handel kommer försäljningen att uppgå till 34 miljarder kronor.
Drygt var tredje svensk planerar att handla under rean, med kläder och hemelektronik högst upp på inköpslistan.
Många gamla och väl fungerande prylar kommer därmed att hamna på soptippen.
Det vill Naturskyddsföreningen se en ändring på, helst från politiskt håll.
Vill förbjuda fria returer
Bland förslagen finns bland annat förbud mot fria returer och förändrat ROT-avdrag för att motverka onödiga renoveringar.
”Politiska åtgärder är nödvändiga för att komma till rätta med slöseriet av material och den stora miljöpåverkan som nytillverkning av produkter medför”, säger Beatrice Rindevall vidare och klargör:
”Det är dags att lämna köp-och-släng-ekonomin och affärslogiken som bygger på massproduktion av nya varor som slängs på tippen långt innan de är förbrukade.”
Onödiga köksrenoveringar för 42 miljarder
Några exempel på vårt slösaktiga beteende är köksrenoveringar som görs i onödan och som innebär en värdeförlust på 42 miljarder kronor om året.
Slänger fungerande mobiler
För kläder och hemtextilier ligger motsvarande belopp på 25 miljarder kronor, för mobiltelefoner på 10 miljarder och för fungerande möbler på 7 miljarder.
”Den största miljövinsten är att använda produkter så länge det bara går”, säger Beatrice Rindevall.
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