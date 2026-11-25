420 miljarder kronor om året slängs bort när prylar kasseras i förtid. Samtidigt överkonsumerar vi för 200 miljarder kronor om året.

Prylar som vi egentligen hade kunnat använda längre men ändå väljer att kasta bort.

Ett enormt slöseri, anser Naturskyddsföreningen, som vill att vi tänker ett varv till under de kommande veckorna när både Black Week och julen gör att shoppinghumöret ökar.

Slöseri för över 600 miljarder kronor

Notan hamnar alltså på över 600 miljarder kronor om året – prylar och material som antingen slängs eller köps genom överkonsumtion.

Siffrorna gäller hela den svenska ekonomin, inte enbart hushållens konsumtion.

Naturskyddsföreningens nya rapport Miljarder prylar! Resursslöseriet och styrmedel för vår konsumtion visar att Sverige går miste om över 600 miljarder kronor om året till följd av ineffektiv resursanvändning.

Det motsvarar omkring 40 procent av statens årliga utgifter, som under 2026 beräknas uppgå till omkring 1 500 miljarder kronor.

”Under Black Week konsumeras nya prylar för miljarder. Men nytillverkning av produkter påverkar miljön enormt mycket. Samtidigt slösar vi bort ofattbart stora summor genom att slänga fungerande prylar som inte återanvänds, lagas eller återvinns”, säger Beatrice Rindevall, ordförande för Naturskyddsföreningen, enligt ett pressmeddelande.