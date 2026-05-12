Svenska hudvårdsbolaget Mantle förlorade tidigare miljoner i en förskingringshärva. Nu är det dock full gas som gäller när bolaget blickar framåt och satsar med hjälp av en ”stor internationell partner”.
Svenska hudvårdsbolaget gasar på – "stor internationell partner”
Dagens PS har tidigare berättat om Mantle som var först ut med en åldersgräns på hudvård. Bakgrunden var en Tiktok-trend som fick unga att använda vuxenprodukter.
Mantle kämpade ekonomiskt
Förra året var en ordentlig uppförsbacke för det svenska bolaget.
Hela 11 miljoner kronor försvann i en förskingringshärva, där en tidigare anställd misstänks ligga bakom härvan.
“Det var väldigt tufft och vi fick lansera ett sparpaket för att säkerställa bolagets överlevnad, eftersom pengar hade försvunnit”, säger Josefin Landgård, vd på Mantle, till Breakit.
Miljoner saknas fortfarande
En del av pengarna har Mantle fått tillbaka men många miljoner saknas fortfarande – pengar som ser ut att ha gått förlorade enligt Landgård.
Bolaget fick säga upp personal utöver sparpaketet, som ett resultat.
Trots det kavlar bolaget nu upp ärmarna.
Nya mål med partner
Redan förra sommaren togs 10 miljoner kronor in i bolaget och hittills i år ser det ut som att de utsatta målen kommer att nås.
“Vi är on track och vi planerar en lansering med en stor internationell partner”, uppger Landgård vidare.
Som ytterligare ett sätt att växa tar Mantle in EQT-profilen Ashley Lundström som styrelseordförande i bolaget, och som har ”otroligt mycket erfarenhet av att skala snabbväxande bolag”.
”Att tacka ja till rollen var en no-brainer. Jag brinner för att arbeta med ambitiösa entreprenörer som vill bygga globala bolag, och har länge varit ett stort fan av Mantle”, uppger Ashley Lundström.
Mantles omsättning ökade under 2024 med omkring 56 procent till nära 72 miljoner kronor. Men bolaget redovisade samtidigt ett rörelseresultat på minus 27 miljoner kronor, där förskingringen påverkade resultatet negativt med närmare 8 miljoner kronor.
Enligt Landgård borde problemen ha upptäckts tidigare, även om bolaget samtidigt menar att upplägget var sofistikerat och svårt att identifiera.
Händelsen har lett till att Mantle nu inför nya kontrollsystem och skärpta rutiner kring ekonomi och intern styrning.
