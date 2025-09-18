Dagens PS
JUST NU:

Kapar 800 miljoner – var tionde får gå

Dagensps.se
Företag

Svenska företagens starka medvind håller i sig

företag
Ett litet leende är aldrig fel när det nu, enligt rapporten, går så bra för svenska företag. (Foto: Andrea Piacquadio/Pexels)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

För tolfte månaden i rad ökar de svenska företagens försäljning i bjärt kontrast till det mer tungrodda läget under början av fjolåret.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I augusti steg försäljningen för svenska företag med 16 procent jämfört med samma månad förra året.

”Svenska företag fortsätter sälja bra både inom Sverige och till utlandet”, säger Joakim Hahne, regionchef för norra Europa på Pagero, som står bakom rapporten.

ANNONS

I årstakt är försäljningen upp med 16 procent under januari till augusti, visar Pageros e-fakturaindex.

Rejält uppsving för företagens export

Det här kan jämföras med hur det såg ut i inledningen av 2024. Då var försäljningen stillastående eller sjunkande, framgår det.

”Även om inhemsk försäljning står för merparten av försäljningen bland våra kunder så var det i augusti mera drag i exporten”, tillägger Joakim Hahne i pressmeddelandet.

Pageros e-fakturaindex för svenska företag baseras på en analys av e-fakturor mellan över 35 000 handelspartner till ett totalt värde av cirka 385 miljarder kronor under 2024, samt 250 miljarder kronor totalt under årets första åtta månader. 

Det avser fakturor till både inhemska och utländska motparter. 

Försäljningen för svenska företag jämfört med motsvarande period ett år tidigare:

ANNONS

2025

Augusti                                        +16,2%

Juli                                              +13,0%

Juni                                             +26,0% 

Maj                                              +12,7% 

April                                             +20,4% 

Mars                                            +15,8% 

Februari                                       +15,0% 

Januari                                        +10,9% 

ANNONS

Januari-augusti                           +16,3% 

2024

December                                   +22,9%

November                                     +6,4% 

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Oktober                                         +1,8% 

Fjärde kvartalet                           +11,2%

Januari-december                         +1,4% 

Källa: Pagero

Missa inte: Varning: Regeringens nya 3:12-regler kan bli en fälla DagensPS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiExportfakturorFörsäljningRapportSverige
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS