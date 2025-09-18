För tolfte månaden i rad ökar de svenska företagens försäljning i bjärt kontrast till det mer tungrodda läget under början av fjolåret.
Svenska företagens starka medvind håller i sig
Mest läst i kategorin
Rättegång: Kräver kommunen på 70 miljoner
Storm i ett vattenglas? Nej, i ett vattentorn. Nu kräver byggbolaget NCC Örebro kommun på drygt 70 miljoner kronor i ett unikt fall. Örebro är känt för sitt vattentorn Svampen, ett vattentorn som så till den grad imponerade på kung Faisal bin Abdul Aziz att han snabbt förklarade att ett sånt ville han ha också …
Här tjänar AI-konsulter 8 400 kronor i timmen
Ingenjörer inom artificiell intelligens, AI, kan dra in 900 dollar, motsvarande nästan 8 400 kronor som konsulter åt stora företag. Ingenjörerna med sina specifika kunskaper inom AI anlitas för att felsköka, implementera och integrera den nya tekniken med företagsdata, berättar Fortune och uppger att traditionella konsulter kanske inte kan utföra dessa uppdrag. Därför hyr nu …
Varning: Regeringens nya 3:12-regler kan bli en fälla
De nya 3:12-reglerna för fåmansföretag skrivs om. Men enligt kritiker slår reglerna fel och gynnar inte de målgrupper som det är tänkt. Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade i sin budget ett omfattande förslag om förändringar av de omstridda 3:12-reglerna, som styr beskattningen av fåmansföretag. Men förslaget får nu kritik för att gynna fel grupper av företag. …
Livsmedelsföretagen: "En besvikelse"
Försäljningen minskar och import pressar svenska livsmedelsproducenter. Andra kvartalet i år har varit ”en besvikelse”, enligt branschen. Svenskarna fortsätter hålla hårt i plånboken när de handlar mat och bara hälften av producenterna är på samma lönsamhetsnivå som innan vad de kallar ”kostnadskrisen”. Nu hoppas man på att åtminstone tillfälligt gynnas av sänkt matmoms, skriver Livsmedelsföretagen …
Överraskningen: Nu är de störst i Sverige
Sveriges största köpcentrum ligger inte i Stockholm. Det ligger inte ens i Göteborg. Störst i storstäderna är nu en helt annan aktör. Femma i fjol men störst i storstäderna i år. Det handlar om köpcentrumet Emporia i Malmö som klättrar och når toppen. Nästan. Störst köpcentrum i Sverige är nämligen Nordby shoppingcentrum utanför Strömstad, dopad …
I augusti steg försäljningen för svenska företag med 16 procent jämfört med samma månad förra året.
”Svenska företag fortsätter sälja bra både inom Sverige och till utlandet”, säger Joakim Hahne, regionchef för norra Europa på Pagero, som står bakom rapporten.
I årstakt är försäljningen upp med 16 procent under januari till augusti, visar Pageros e-fakturaindex.
Rejält uppsving för företagens export
Det här kan jämföras med hur det såg ut i inledningen av 2024. Då var försäljningen stillastående eller sjunkande, framgår det.
”Även om inhemsk försäljning står för merparten av försäljningen bland våra kunder så var det i augusti mera drag i exporten”, tillägger Joakim Hahne i pressmeddelandet.
Pageros e-fakturaindex för svenska företag baseras på en analys av e-fakturor mellan över 35 000 handelspartner till ett totalt värde av cirka 385 miljarder kronor under 2024, samt 250 miljarder kronor totalt under årets första åtta månader.
Det avser fakturor till både inhemska och utländska motparter.
Försäljningen för svenska företag jämfört med motsvarande period ett år tidigare:
2025
Augusti +16,2%
Juli +13,0%
Juni +26,0%
Maj +12,7%
April +20,4%
Mars +15,8%
Februari +15,0%
Januari +10,9%
Januari-augusti +16,3%
2024
December +22,9%
November +6,4%
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Oktober +1,8%
Fjärde kvartalet +11,2%
Januari-december +1,4%
Källa: Pagero
Missa inte: Varning: Regeringens nya 3:12-regler kan bli en fälla DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
Nu vill Gwyneth Paltrow bli nästa Ralph Lauren
När Gwyneth Paltrows kollegor i Hollywood putsade Emmys-skorna var Gwyneth Paltrow i stället i New York och lanserade sitt nya modevarumärke GWYN. Det är en omstart av Goops tidigare modestickspår G Label, men nu med betydligt större ambitioner. För första gången under modeveckan var hon inte en kändis på front row utan en grundare som …
Bitcoin i pensionen? Så säger experterna
Bitcoin har rusat nästan 100 procent det senaste året. Men är kryptovaluta något att ha i pensionssparandet, eller är riskerna helt enkelt för stora? Kryptovalutan Bitcoin, världens största, har stigit i värde till nya rekordnivåer. Den som investerade 100 kronor i bitcoin i juli 2010 skulle ha tjänat 50 miljoner kronor till sommaren 2023, konstaterade …
Rasrisk: Öresundsbron stängd för trafik
Öresundsbron har stängt på torsdagen på grund av rasrisk och det finns inga uppgifter om när den kan öppna igen. All biltrafik är stängd. Den viktiga förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn är av säkerhetsskäl avstängd och det är oklart när den kan öppnas för biltrafik från Sverige till Danmark igen. Tågtrafiken och trafiken från Danmark …
Företag slår larm: bostadsbristen hotar Sveriges tillväxt
Stockholms bostadsmarknad har länge beskrivits som ett problem för unga och bostadssökande. Nu visar en ny undersökning att krisen även slår hårt mot näringslivet.? Bostadsmarknaden är knepig för många. Läget är dock ännu lite värre för unga i Stockholm. Bland annat visade beräkningar från Stockholms Handelskammare från i fjol att nästan tre av fyra unga …
"Potential för drift" – Nedlagd svensk gruva ruvar på en skatt
Att en gruva har stängt behöver inte betyda att den är tömd på malm. Ny teknik och rusande råvarupriser kan ge nytt liv till nedlagda gruvor. Flera av Sveriges nedlagda gruvor sitter på betydande fyndigheter som blir attraktiva igen tack vare ny teknik och högre priser på råvaror. Vi blir hela tiden bättre på att …