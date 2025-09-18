Svenska företagens starka medvind håller i sig

I augusti steg försäljningen för svenska företag med 16 procent jämfört med samma månad förra året.

”Svenska företag fortsätter sälja bra både inom Sverige och till utlandet”, säger Joakim Hahne, regionchef för norra Europa på Pagero, som står bakom rapporten.

I årstakt är försäljningen upp med 16 procent under januari till augusti, visar Pageros e-fakturaindex.

Rejält uppsving för företagens export

Det här kan jämföras med hur det såg ut i inledningen av 2024. Då var försäljningen stillastående eller sjunkande, framgår det.

”Även om inhemsk försäljning står för merparten av försäljningen bland våra kunder så var det i augusti mera drag i exporten”, tillägger Joakim Hahne i pressmeddelandet.

Pageros e-fakturaindex för svenska företag baseras på en analys av e-fakturor mellan över 35 000 handelspartner till ett totalt värde av cirka 385 miljarder kronor under 2024, samt 250 miljarder kronor totalt under årets första åtta månader.

Det avser fakturor till både inhemska och utländska motparter.

Försäljningen för svenska företag jämfört med motsvarande period ett år tidigare:

2025

Augusti +16,2%

Juli +13,0%

Juni +26,0%

Maj +12,7%

April +20,4%

Mars +15,8%

Februari +15,0%

Januari +10,9%

Januari-augusti +16,3%

2024

December +22,9%

November +6,4%