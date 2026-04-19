Strejk på hotell och restauranger

Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare bröt samman under natten till söndagen. Konflikten handlar inte enbart om löner, utan också om villkor för sjukersättning.

Hotell- och restauranganställda har några av landets lägsta löner, men de har samma utgifter för mat och hyra som alla andra. Utan ett bud om reell löneökning ser vi ingen annan utväg än strejk, säger Dag-Einar Sivertsen, förhandlingschef för fackförbundet Fellesforbundet.

Strejken bryter ut vid lunchtid på söndagen, men redan på torsdag kan den trappas upp med ytterligare 1000 personer.