Spelet bakom miljardkonkursen

Politik

Bråk om nytt lagförslag: "Minskar demokratin i USA"

En lag som för USA in i ett mer auktoritärt läge. Varningen kommer från motståndarna till ett nytt lagförslag, som ser ut att gå igenom. Lagförslaget heter ”Stop Terror-Financing and Tax Penalties on American Hostages Act”.I representanthuset röstade 256 ledamöter för – 145 emot. Partipiskan fungerade och endast en republikan motsatte sig lagförslaget, som enligt …