Rätt till 45 dagar per år

När hans semesterrätt ökade till 45 dagar per år 1996 blev det ännu svårare att ta ledigt. År 1998 formaliserades därför en överenskommelse.

”Jag begärde att jag, när det behövdes, skulle få betalning i stället för outnyttjade semesterdagar på grund av företagets omständigheter. Verkställande direktören gick med på det och undertecknade dokumentet”, berättade Mossadek Ageli för Watford Employment Tribunal enligt tidningen.

”Efter att ha gjort detta i åratal kom man överens om att det inte fanns något behov av att skicka in några framtida papper för godkännande eller avslag, och jag förde helt enkelt register över min semesterrätt.”

Kunde tagit ut pengarna

Han samlade ihop en del under åren. Närmare bestämt 827 semesterdagar.

Han var ensam firmatecknare på bolaget och hade rätten att ordna betalning för dagarna när som helst, men föredrog att spara på dem.

”Sabtina har inget pensionssystem för de anställda, och både jag och min assistent sparade semesterdagar vi inte kunde ta ut till när vi behövde dem eller gick i pension”.

Nya styrelsen sparkade honom

När bolaget fick en ny styrelse 2022 krävde de dokumentation och började ta ifrån Mossadek Ageli arbetsuppgifter.

I mars 2024 fick han ett mejl där han informerades om att han skulle avskedas för grovt tjänstefel. De där 827 semesterdagarna kunde han glömma.

Ageli bestred anklagelserna, och nu har Watford Employment Tribunal kommit med sin dom. Domstolen slog fast att det funnits en tydlig överenskommelse om att outtagen semester skulle sparas och ersättas, och beordrade företaget att betala hela summan.

Får ersättning på miljoner

Han ska alltså få ut all sin semesterersättning på 392 000 brittiska pund, motsvarande 4,8 miljoner svenska kronor.

Dessutom ska han ersättas med 105 000 pund för ogiltig uppsägning.

”Jag finner att uppsägningen var uppenbart processuellt orättvis i och med att han inte underrättades om anklagelserna mot honom, inte underrättades om bevisen mot honom, inte gavs möjlighet att företräda sig vid en disciplinär förhandling och inte fick möjlighet att överklaga”, skriver domaren.

