Space X flyttar fram uppskjutning av jätteraket
Rymdbolaget Space X tvingas flytta fram uppskjutningen av en uppgraderad version av jätteraketen Starship efter flera bekymmer under torsdagen.
Nedräkningsklockan startade och stoppades om vartannat inför den planerade testuppskjutningen av tredje generationens Starship natten till fredagen, svensk tid, till följd av problem kort inpå avfärden. Efter flera försök till sista minuten-åtgärder ställdes till slut uppskjutningen in.
Det planerade testuppdraget sker under en period då mycket står på spel för rymdbolaget, som går mot en börsintroduktion i närtid.
Enligt vd Elon Musk drog sig en låsbult på en av tornarmarna inte tillbaka som den skulle. Redan på fredag, amerikansk tid, kan ett nytt uppskjutningsförsök komma att genomföras, om problemet hinner lösas i tid.