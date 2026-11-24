Europas upprustning ger Skanska en miljardaffär i Norge. Den svenska byggjätten ska bygga en underhållsanläggning för norska och tyska ubåtar i Bergen, ett avtal värt nästan 3 miljarder kronor.
Skanska bygger ubåtsbas i Norge – kontrakt värt 2,9 miljarder kronor
Europas länder lägger allt större summor på sina försvar, som vi har berättat.
Europas militära utgifter ökade med 14 procent under 2025, där den största ekonomin, Tyskland, ökade sina militära utgifter med 24 procent till cirka 133 miljarder euro.
Krigshotet från Ryssland ökar, anser Europas ledare, som nu rustar för krig. Det innebär samtidigt goda tider för den europeiska försvarsindustrin som gasar på.
Det innebär även mer pengar i kassan för byggjättar som Skanska.
Skanska får miljardorder
På tisdagen meddelade Skanska att bolaget tecknat ett avtal med den norska statliga myndigheten Forsvarsbygg värt omkring 2,9 miljarder kronor.
Byggjätten står bakom en ny anläggning vid marinbasen Haakonsvern i Bergen, där sex norska och tre tyska ubåtar ska underhållas.
Byggarbetet ska inledas före årsskiftet och ubåtsanläggningen ska kunna ta emot den första ubåten under 2029.
”Det här är ett av de mest komplexa och viktiga byggprojekten i Norge”, säger Stein Ivar Hellestad, vd för Skanska Norge, i ett pressmeddelande från Forsvarsbygg.
Satsar närmare tio miljarder på ubåtsbasen
Satsningarna stannar dock inte där. Skanskas miljardkontrakt är enbart en del av en betydligt större satsning.
I den norska regeringens budgetproposition för 2027 uppgår kostnadsramen för den nya ubåtsanläggningen till närmare tio miljarder norska kronor.
Norge och Tyskland planerar att dela på kostnaderna för investeringarna i den gemensamma infrastrukturen.
Det pågår även diskussioner om att låta Nato finansiera delar av projektet.
Ska hålla koll på Ryssland
Norge och Tyskland har sedan 2017 ett omfattande strategiskt samarbete kring sina ubåtsflottor. När de nya ubåtarna har levererats kommer länderna att ha sex identiska ubåtar vardera av typen 212CD.
Ubåtarna byggs av tyska TKMS och ska bland annat stärka Natos förmåga att övervaka Nordatlanten och de arktiska havsområdena. Den norska regeringen pekar särskilt ut Rysslands omfattande marina styrkor på Kolahalvön som ett skäl till satsningen.
”Ubåtar är centrala i försvaret av allierat territorium”, säger Norges försvarsminister Tore O. Sandvik i samband med att Norge och Tyskland ingick ett nytt försvarsavtal tidigare i år.
”Ubåtarna ger oss möjlighet att följa vad som händer i våra havsområden”, klargör försvarsministern.
Kanada ansluter sig till samarbetet
Det norsk-tyska ubåtsprojektet växer även utanför Europas gränser. I september meddelade Kanada och Norge i ett gemensamt uttalande att Kanada har beslutat att ansluta sig till det norsk-tyska ubåtssamarbetet.
Länderna vill därigenom stärka såväl det militära som det industriella och tekniska samarbetet.
Både Kanada och Norge har stora intressen i Arktis, som får allt större säkerhetspolitisk betydelse.
Ny marknad för byggjättarna
Den norska satsningen sträcker sig vidare betydligt längre än till nya ubåtar.
Norge planerar även att köpa in minst fem nya fregatter och modernisera stora delar av sin flotta, enligt landets långsiktiga försvarsplan för perioden 2025-2036.
Det innebär ett omfattande behov av nya och moderniserade militära anläggningar.
För byggbolag som Skanska kan Europas militära upprustning därmed öppna dörren till fler miljardaffärer under de kommande åren.
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