När PwC:s styrelseordförande Mohamed Kande talade med Fortune inför World Economic Forums årliga träff i Davos var den en sak som var säker: Vd-rollen håller på att förändras, och det är AI som driver förändringen.
Så ändras vd-rollen av AI: "Jag har inte sett något liknande på 25 år"
Mest läst i kategorin
Ny olaglig miljardupphandling avslöjad
Trafikverket tröttnade och kastade ut NCC. I stället fick två andra bolag miljardkontrakt – som nu kan visa sig vara olagliga. Konsortiet WLC, med NCC (börskurs NCC) som huvudägare, var huvudentreprenör för det stora projektet Västlänkens Korsvägen-etapp i Göteborg. Trafikverket tröttnade på NCC och kastade ut entreprenören från Västlänken-etappen. I stället tog Trafikverket in Veidekke …
Beskedet: Konkurs för gröna miljardsatsningen
För 4 dagar sedan var rubriken hos Dagens PS ”Konkurs hotar nytt grönt jätteprojekt”. Nu är konkursen ett faktum för Cinis Fertilizer. Ett grönt mineralgödsel, patenterat och producerat av ett bolag som säger sig bara behöva hälften så mycket energi som konventionella produktionsmetoder. Dessutom ett som producerar ett mineralgödsel med lågt koldioxidavtryck, presenterat som ”ett …
Svenska AI-bolag halkar långt efter Kina
Svenska AI-bolag ser sig omkörda av Kina och experterna varnar för att halka efter i racet. Det gör att Sverige tappar i konkurrenskraft. Inom EU kan det ta ett år eller längre att skriva på ett avtal, med tröga processer som sätter hinder. Snabba avtal i Kina I Kina däremot tar det ofta dagar eller …
Finansprofilens arvsstrid: Barnen gjordes arvlösa efter misstänkt påverkan
Nu har en domstol slagit fast att hans nya fru manipulerade honom att göra barnen arvlösa, en utveckling som väcker frågor om inflytande, isolation och familjerätt. Dagfinn Sundal var en respekterad profil inom norsk finansliv, känd för sitt engagemang i finansföretag och sitt inflytande i branschen. Hans karriär kantades av stora framgångar, men också av …
Stor norsk försvarsorder till svenska bolaget
Cybersäkerhet blir en allt större angelägenhet. Nu får Clavister i Örnsköldsvik en stororder från det norska försvaret. Intresset för försvars- och vapeninvesteringar är rekordstort och en prioriterad del för många är cybersäkerhet. De senaste åren har inneburit en kraftig upprustning på området och det har skapat en nisch för nya, kreativa företag. Ett sådant är …
“Det här är en utmanande period för ledare”, säger Mohamed Kande till tidningen och syftar på det skifte ha ser att vd-rollen nu går igenom. Från den mer linjära modellen “växa företaget, investera kapital effektivt och implementera teknologi för att öka produktionen”, menar Kande att framtidens vd:ar kommer att jobba mer trimodalt: Ledare kommer att behöva sköta det befintliga bolaget, omvandla det i realtid och bygga framtida affärsmodeller samtidigt.
“Jag har inte sett något liknande på 25 år”, säger han.
Läs mer: Det här är World Economic Forum i Davos
AI driver förändring – få ledare förstår
Den största drivkraften för förändringen menar han är AI. Mellan 2024 och 2025 ser Kande en stor förändring till hur företagsledare ser på den nya teknologin, som till en början möttes med tveksamhet.
“Ingen tvekar längre, alla vill vara med”, säger PwC:s styrelseordförande Mohamed Kande till tidningen Fortune.
Samtidigt visar PwC:s rapport Leading Through Uncertainty in the Age of AI att det finns stora skillnader mellan hur AI används och upplevs av världens företagare. Av 4454 tillfrågade vd:ar i 95 olika länder uppger endast 10-12 procent att deras användning av AI ger positiva ekonomiska resultat och hela 56 procent uppger att de inte får ut någonting alls av AI-användningen i deras företag.
Kande menar att det inte handlar om teknologin så mycket som det grundläggande arbetet och uthålligheten.
“AI rör sig så snabbt att människor har glömt hur man tar till sig ny teknologi”, konstaterade han i intervjun.
Enligt Kande är det de företag anpassat sina grundvalar till AI-användning som också får ut mest av teknologin. Han menar att det till syvende och sist handlar om genomförande och ledarskap när den nya teknologin ska implementeras på ett vinstdrivande sätt.
Läs mer: Därför är AI en bubbla
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Låg tro på framtiden
PwC-rapporten upplyser även om hur företagsledare världen över ser på framtiden: Tron på den globala marknadens fortsatta tillväxt är stor, men endast 30 procent av de tillfrågade känner sig säkra på att de har vad som krävs för att det egna företaget ska växa. Siffrorna markerar det femte året i rad med minskande tro på vd:ars egna möjligheter att få bolaget att växa.
“Läget vi har idag är bland de mest utmanande vi haft för våra ledare. Det krävs att man kan ändra strategier och tillvägagångssätt snabbt, utan att fastna i de dagliga striderna”, säger Mohamed Kande till Fortune.
Avslutningsvis uppmanar han företagsledare och chefer världen över att istället för att jämföra dagens läge med hur det såg ut för fem år sedan, blicka blicka längre bakåt – till järnvägens intågande eller internets tidigaste dagar.
“Man fruktar det man inte förstår. Istället för att vara rädd för förändringar behöver ledare lägga resurser på att förstå dem”, avslutar Kande.
Invozio erbjuder företag effektiva och transparenta lönehanteringslösningar för konsulter och anställda, utan dolda avgifter, endast 1,4 % per faktura. Vi tar hand om allt från bokföring och skatter till årsredovisningar, så att du kan fokusera på tillväxt och minska administrativa kostnader.
Senaste nytt
Elon Musk vill köpa Ryanair – kallar vd:n ”idiot”
Serieentreprenören Elon Musk anser att Ryanairs vd Michael O’Leary är ”en komplett idiot” och vill nu köpa upp det irländska lågprisflygbolaget. Ordkriget rasar mellan Elon Musk och Ryanair-toppen, som vägrar göra som SAS och installera Elon Musks SpaceX-Starlink-internet på sina flygplan. Utrustningen är för tung, hävdar Michael O’Leary i en intervju med Reuters och menar …
Ny rapport: Så ska detaljhandeln öka vinsten med AI
Det finns stora ambitioner i den globala detaljhandeln kring att använda AI för att öka vinsten, men enligt en rapport från Tata Consultancy Services (TCS) som kartlagt AI-användning hos 800 ledande befattningshavare inom detaljhandeln ser verkligheten annorlunda ut. Enligt rapporten rankas AI bland de viktigaste verktygen för att driva lönsam tillväxt och förbättra kundupplevelsen inom …
Omöjligt hålla val: "Förbjudet i lag"
Enorma utmaningar, förstörd infrastruktur och miljontals fördrivna människor. Det kommer att ta ”avsevärd tid” att hålla val i Ukraina. I ett av de än-hit-än-dit-ageranden som styrt Donald Trumps agerande gentemot Ukraina, framhöll den amerikanske regenten att Ukraina borde hålla demokratiska val och att det var ”länge sedan” man genomförde ett sådant. The Guardian citerar nu …
Fondsparandet i Sverige slår nya rekord
Den svenska fondförmögenheten har nått en ny rekordnivå, samtidigt är det svenska fondsparandet i fonder det näst högsta hittills. 2025 uppgick det totala nysparandet i fonder till närmare 202 miljarder kronor, det är näst bästa resultatet för ett enskilt år som uppmätts, enligt statistiken som även visar att den svenska fondförmögenheten ökade kraftigt till en …
Gör storinvestering i 3D-printing
En storinvestering ska stärka företaget inom 3D-printing i metall. Satsningen görs bland annat med tanke på försvarsindustrin. En omfattande investering genomförs när Peges i Ljusdal AB satsar drygt 70 miljoner kronor för att stärka teknik- och produktionskapaciteten i företaget. En ökande efterfrågan på avancerad tillverkning med höga krav från beställarna är bakgrunden – och i …