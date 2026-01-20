Så ändras vd-rollen av AI: "Jag har inte sett något liknande på 25 år"

“Det här är en utmanande period för ledare”, säger Mohamed Kande till tidningen och syftar på det skifte ha ser att vd-rollen nu går igenom. Från den mer linjära modellen “växa företaget, investera kapital effektivt och implementera teknologi för att öka produktionen”, menar Kande att framtidens vd:ar kommer att jobba mer trimodalt: Ledare kommer att behöva sköta det befintliga bolaget, omvandla det i realtid och bygga framtida affärsmodeller samtidigt.

“Jag har inte sett något liknande på 25 år”, säger han.

Läs mer: Det här är World Economic Forum i Davos

AI driver förändring – få ledare förstår

Den största drivkraften för förändringen menar han är AI. Mellan 2024 och 2025 ser Kande en stor förändring till hur företagsledare ser på den nya teknologin, som till en början möttes med tveksamhet.

“Ingen tvekar längre, alla vill vara med”, säger PwC:s styrelseordförande Mohamed Kande till tidningen Fortune.

Samtidigt visar PwC:s rapport Leading Through Uncertainty in the Age of AI att det finns stora skillnader mellan hur AI används och upplevs av världens företagare. Av 4454 tillfrågade vd:ar i 95 olika länder uppger endast 10-12 procent att deras användning av AI ger positiva ekonomiska resultat och hela 56 procent uppger att de inte får ut någonting alls av AI-användningen i deras företag.

Kande menar att det inte handlar om teknologin så mycket som det grundläggande arbetet och uthålligheten.

“AI rör sig så snabbt att människor har glömt hur man tar till sig ny teknologi”, konstaterade han i intervjun.

ANNONS

Enligt Kande är det de företag anpassat sina grundvalar till AI-användning som också får ut mest av teknologin. Han menar att det till syvende och sist handlar om genomförande och ledarskap när den nya teknologin ska implementeras på ett vinstdrivande sätt.

Läs mer: Därför är AI en bubbla