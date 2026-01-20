Dagens PS
Så ändras vd-rollen av AI: "Jag har inte sett något liknande på 25 år"

En grupp människor går i en korridor.
PwC:s rapport visar att många företag har svårt att implementera AI i verksamheten på ett effektivt sätt. Bild: Markus Schreiber /AP/TT
Emil Karlsson
Emil Karlsson
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

När PwC:s styrelseordförande Mohamed Kande talade med Fortune inför World Economic Forums årliga träff i Davos var den en sak som var säker: Vd-rollen håller på att förändras, och det är AI som driver förändringen.

“Det här är en utmanande period för ledare”, säger Mohamed Kande till tidningen och syftar på det skifte ha ser att vd-rollen nu går igenom. Från den mer linjära modellen “växa företaget, investera kapital effektivt och implementera teknologi för att öka produktionen”, menar Kande att framtidens vd:ar kommer att jobba mer trimodalt: Ledare kommer att behöva sköta det befintliga bolaget, omvandla det i realtid och bygga framtida affärsmodeller samtidigt.

“Jag har inte sett något liknande på 25 år”, säger han.

AI driver förändring – få ledare förstår

Den största drivkraften för förändringen menar han är AI. Mellan 2024 och 2025 ser Kande en stor förändring till hur företagsledare ser på den nya teknologin, som till en början möttes med tveksamhet.

“Ingen tvekar längre, alla vill vara med”, säger PwC:s styrelseordförande Mohamed Kande till tidningen Fortune.

Samtidigt visar PwC:s rapport Leading Through Uncertainty in the Age of AI att det finns stora skillnader mellan hur AI används och upplevs av världens företagare. Av 4454 tillfrågade vd:ar i 95 olika länder uppger endast 10-12 procent att deras användning av AI ger positiva ekonomiska resultat och hela 56 procent uppger att de inte får ut någonting alls av AI-användningen i deras företag.

Kande menar att det inte handlar om teknologin så mycket som det grundläggande arbetet och uthålligheten.

“AI rör sig så snabbt att människor har glömt hur man tar till sig ny teknologi”, konstaterade han i intervjun.

Enligt Kande är det de företag anpassat sina grundvalar till AI-användning som också får ut mest av teknologin. Han menar att det till syvende och sist handlar om genomförande och ledarskap när den nya teknologin ska implementeras på ett vinstdrivande sätt.

Låg tro på framtiden

PwC-rapporten upplyser även om hur företagsledare världen över ser på framtiden: Tron på den globala marknadens fortsatta tillväxt är stor, men endast 30 procent av de tillfrågade känner sig säkra på att de har vad som krävs för att det egna företaget ska växa. Siffrorna markerar det femte året i rad med minskande tro på vd:ars egna möjligheter att få bolaget att växa.

“Läget vi har idag är bland de mest utmanande vi haft för våra ledare. Det krävs att man kan ändra strategier och tillvägagångssätt snabbt, utan att fastna i de dagliga striderna”, säger Mohamed Kande till Fortune.

Avslutningsvis uppmanar han företagsledare och chefer världen över att istället för att jämföra dagens läge med hur det såg ut för fem år sedan, blicka blicka längre bakåt – till järnvägens intågande eller internets tidigaste dagar.

“Man fruktar det man inte förstår. Istället för att vara rädd för förändringar behöver ledare lägga resurser på att förstå dem”, avslutar Kande.

Emil Karlsson
