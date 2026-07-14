Fyra år efter grundaren Dietrich Mateschitz död fortsätter Red Bull att växa och sålde 14 miljarder burkar under 2025. Men det finns utmaningar att ta hänsyn till: EU utreder företaget för misstänkt marknadsmissbruk, och hälsokritiken mot energidrycker till barn och unga hårdnar.
Red Bull ökar, trots växande orosmoln
Många spådde att Red Bull skulle tappa fart efter grundaren Dietrich Mateschitz död 2022. Så har det inte blivit. Under 2025 sålde bolaget 14 miljarder burkar, en ökning med 10 procent jämfört med året innan, och kontrollerar nu 28 procent av den globala energidrycksmarknaden – klart före tvåan Monster, som ligger på 17 procent.
Världens mest effektiva marknadsföringsmaskin
Enligt The Economist är förklaringen enkel: Red Bull är ”kanske världens mest effektiva marknadsföringsmaskin”. Bolaget lägger omkring 30 procent av omsättningen på marknadsföring, jämfört med cirka 10 procent för Coca-Cola och 7,5 procent för Monster.
Pengarna går sällan till traditionell reklam. I stället bygger Red Bull Media House eget innehåll, tv, film, musik och magasin. Och gör det parallellt med jättesatsningar inom Formel 1, fotboll och extremsport.
Resultatet är ett bolag som fungerar mer som ett livsstilsvarumärke än en läskedrycksproducent.
Håller fast vid höga priser
Affärsmodellen bakom är lika disciplinerad som marknadsföringen.
Red Bull håller fast vid höga priser och lägger ut produktionen på externa partners. Det gör att bolaget kunnat växa utan att bygga upp stora skulder samtidigt som marginalerna hållits höga.
EU utreder
Men trycket utifrån ökar på flera fronter samtidigt. EU-kommissionen öppnade i november 2025 en formell utredning mot Red Bull, efter oanmälda inspektioner redan 2023.
Misstankarna gäller om bolaget gett återförsäljare ekonomiska incitament för att missgynna konkurrenter större än 250 milliliter. Samt om Red Bull missbrukat sin roll som så kallad ”category manager”, den leverantör butiker låter styra hela hyllplaceringen för en produktkategori. För ett par år sedan genomfördes en gryningsräd mot företaget.
Enligt kommissionens konkurrenskommissionär Teresa Ribera handlar utredningen om att se om metoderna ”håller priserna uppe och begränsar konsumenternas valfrihet”.
Förbud mot energidrycker för unga
Samtidigt skärps synen på energidrycker och hälsa.
I Storbritannien har regeringen föreslagit ett förbud mot att sälja högkoffeinhaltiga energidrycker till barn under 16 år, efter uppgifter om att omkring 100 000 brittiska barn dricker minst en energidryck om dagen.
Norge har enligt brittiska hälsomyndigheter redan infört liknande åldersgränser från och med 2026.
Hälsosammare alternativ?
Konkurrensen hårdnar också från annat håll.
Amerikanska Celsius har positionerat sig som ett hälsosammare alternativ med mindre socker och färre kalorier. Trots att drycken ofta innehåller mer koffein än Red Bull.
Externa hot, internt lugn
De mörka molnen på Red Bulls himmel är framför allt EU-utredningen och om ännu fler länder börjar reglera åldersgränsen.
Internt står företaget stabilt, med enbart två ägarfamiljer. Det gör att man kan fatta långsiktiga beslut utan att behöva ta hänsyn till kvartalsrapporter och börsanalytiker. En fördel som konkurrenterna Monster och Coca-Cola saknar.
Växande marknad
En ljuspunkt är att den globala energidrycksmarknaden förväntas växa med mellan 6 och 8 procent per år fram till början av 2030-talet.
Det är bland annat sockerfria varianter och expansion i Asien och Mellanöstern som driver på utvecklingen.
Böter från EU?
Skulle EU-kommissionen komma fram till att Red Bull faktiskt missbrukat sin marknadsposition riskerar bolaget böter och tvingas ändra sina avtal med återförsäljare i hela EES-området.
Så länge det inte sker pekar det mesta ändå på att Red Bull, tack vare sin ovanligt tåliga ägarstruktur och sitt försprång inom varumärkesbyggande, kommer fortsätta växa snabbare än de flesta konkurrenter under överskådlig framtid.