Red Bull ökar, trots växande orosmoln

Håller fast vid höga priser

Affärsmodellen bakom är lika disciplinerad som marknadsföringen.

Red Bull håller fast vid höga priser och lägger ut produktionen på externa partners. Det gör att bolaget kunnat växa utan att bygga upp stora skulder samtidigt som marginalerna hållits höga.

EU utreder

Men trycket utifrån ökar på flera fronter samtidigt. EU-kommissionen öppnade i november 2025 en formell utredning mot Red Bull, efter oanmälda inspektioner redan 2023.

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Misstankarna gäller om bolaget gett återförsäljare ekonomiska incitament för att missgynna konkurrenter större än 250 milliliter. Samt om Red Bull missbrukat sin roll som så kallad ”category manager”, den leverantör butiker låter styra hela hyllplaceringen för en produktkategori. För ett par år sedan genomfördes en gryningsräd mot företaget.

Enligt kommissionens konkurrenskommissionär Teresa Ribera handlar utredningen om att se om metoderna ”håller priserna uppe och begränsar konsumenternas valfrihet”.

Förbud mot energidrycker för unga

Samtidigt skärps synen på energidrycker och hälsa.

I Storbritannien har regeringen föreslagit ett förbud mot att sälja högkoffeinhaltiga energidrycker till barn under 16 år, efter uppgifter om att omkring 100 000 brittiska barn dricker minst en energidryck om dagen.

Norge har enligt brittiska hälsomyndigheter redan infört liknande åldersgränser från och med 2026.

Hälsosammare alternativ?

Konkurrensen hårdnar också från annat håll.

Amerikanska Celsius har positionerat sig som ett hälsosammare alternativ med mindre socker och färre kalorier. Trots att drycken ofta innehåller mer koffein än Red Bull.

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Externa hot, internt lugn

De mörka molnen på Red Bulls himmel är framför allt EU-utredningen och om ännu fler länder börjar reglera åldersgränsen.

Internt står företaget stabilt, med enbart två ägarfamiljer. Det gör att man kan fatta långsiktiga beslut utan att behöva ta hänsyn till kvartalsrapporter och börsanalytiker. En fördel som konkurrenterna Monster och Coca-Cola saknar.

Växande marknad

En ljuspunkt är att den globala energidrycksmarknaden förväntas växa med mellan 6 och 8 procent per år fram till början av 2030-talet.

Det är bland annat sockerfria varianter och expansion i Asien och Mellanöstern som driver på utvecklingen.

Böter från EU?

Skulle EU-kommissionen komma fram till att Red Bull faktiskt missbrukat sin marknadsposition riskerar bolaget böter och tvingas ändra sina avtal med återförsäljare i hela EES-området.

Så länge det inte sker pekar det mesta ändå på att Red Bull, tack vare sin ovanligt tåliga ägarstruktur och sitt försprång inom varumärkesbyggande, kommer fortsätta växa snabbare än de flesta konkurrenter under överskådlig framtid.

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