Ny rapport: Så ska detaljhandeln öka vinsten med AI

Enligt rapporten rankas AI bland de viktigaste verktygen för att driva lönsam tillväxt och förbättra kundupplevelsen inom detaljhandeln världen över. Men implementeringen är i stor utsträckning koncentrerad till kundvänliga tillämpningar som chattbottar och virtuella assistenter.

“Detaljhandeln står på tröskeln för en grundläggande förändring”, säger TCS vd Krishnan Ramanujam i en kommentar till rapporten.

Bland de tillfrågade är det 51 procent som uppger att deras bolag använder AI till grundläggande chattbottar och virtuella assistenter, medan 24 procent använder AI för autonoma beslut.

AI-driven dynamisk prissättning

Undersökningen visar att huvudmålet med att implementera AI inom detaljhandeln är att öka lönsamheten, till det räcker inte satsningar på chattbottar och virtuella assistenter. Istället är det AI-driven dynamisk prissättning som de allra flesta tillfrågade räknar med för att öka marginalerna – något som 42 procent av bolagen planerar att implementera.

“AI förändrar beslutsfattandet från taktiskt till strategiskt, och låter handlarna reagera på ändringar i marknaden i realtid”, säger Ramanujam.

Rapporten visar även ett samband mellan framgångsrika bolag och stora AI-satsningar: ju mer finansiellt framgångsrikt ett detaljhandelsföretag är, desto fler AI-initiativ har det under utveckling.

“I det här nya landskapet är avancerad teknologi inte längre en krycka för handlare att stödja sig på – det är en central kraft som kommer forma varje del av deras organisation”, konstaterar Krishnan Ramanujam.

Såhär används AI i detaljhandeln – i korthet

51 % av de tillfrågade företagen fokuserar på grundläggande AI-tekniker som chattbottar och virtuella assistenter

Endast 24 % använder AI för autonoma beslut

85 % har inte börjat implementera – eller ens planera för – multi-agent-AI-system

Bara 37 % använder lojalitetsdata för att utforma kanal- eller butiksstrategier

Endast 45 % tillämpar lojalitetsinsikter på prissättning och kampanjer

39 % använder AI-driven efterfrågeanalys för leveranskedjor

42 % planerar att implementera AI-driven dynamisk prissättning



