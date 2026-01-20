Det finns stora ambitioner i den globala detaljhandeln kring att använda AI för att öka vinsten, men enligt en rapport från Tata Consultancy Services (TCS) som kartlagt AI-användning hos 800 ledande befattningshavare inom detaljhandeln ser verkligheten annorlunda ut.
Ny rapport: Så ska detaljhandeln öka vinsten med AI
Enligt rapporten rankas AI bland de viktigaste verktygen för att driva lönsam tillväxt och förbättra kundupplevelsen inom detaljhandeln världen över. Men implementeringen är i stor utsträckning koncentrerad till kundvänliga tillämpningar som chattbottar och virtuella assistenter.
“Detaljhandeln står på tröskeln för en grundläggande förändring”, säger TCS vd Krishnan Ramanujam i en kommentar till rapporten.
Läs mer: De ersätter sig själva med AI
Bland de tillfrågade är det 51 procent som uppger att deras bolag använder AI till grundläggande chattbottar och virtuella assistenter, medan 24 procent använder AI för autonoma beslut.
AI-driven dynamisk prissättning
Undersökningen visar att huvudmålet med att implementera AI inom detaljhandeln är att öka lönsamheten, till det räcker inte satsningar på chattbottar och virtuella assistenter. Istället är det AI-driven dynamisk prissättning som de allra flesta tillfrågade räknar med för att öka marginalerna – något som 42 procent av bolagen planerar att implementera.
“AI förändrar beslutsfattandet från taktiskt till strategiskt, och låter handlarna reagera på ändringar i marknaden i realtid”, säger Ramanujam.
Läs mer: Så jobbar ICA med AI
Rapporten visar även ett samband mellan framgångsrika bolag och stora AI-satsningar: ju mer finansiellt framgångsrikt ett detaljhandelsföretag är, desto fler AI-initiativ har det under utveckling.
“I det här nya landskapet är avancerad teknologi inte längre en krycka för handlare att stödja sig på – det är en central kraft som kommer forma varje del av deras organisation”, konstaterar Krishnan Ramanujam.
Såhär används AI i detaljhandeln – i korthet
- 51 % av de tillfrågade företagen fokuserar på grundläggande AI-tekniker som chattbottar och virtuella assistenter
- Endast 24 % använder AI för autonoma beslut
- 85 % har inte börjat implementera – eller ens planera för – multi-agent-AI-system
- Bara 37 % använder lojalitetsdata för att utforma kanal- eller butiksstrategier
- Endast 45 % tillämpar lojalitetsinsikter på prissättning och kampanjer
- 39 % använder AI-driven efterfrågeanalys för leveranskedjor
- 42 % planerar att implementera AI-driven dynamisk prissättning
