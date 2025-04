NCC landar Norge-order värd en kvarts miljard

Kontrakten som NCC (börskurs) nu har tecknat är med Statens vegvesen (norska Trafikverket) och uppdragen öper över ett år, enligt ett pressmeddelande.

Kontrakten ger en total produktionsvolym på 122 000 ton asfalt och säkerställer en stabil produktionsvolym vid asfaltverken.

I uppdragen ingår även till exempel fräsning och andra förberedande arbeten i samband med asfaltläggningen.

“Vi har under de senaste åren satsat på uppgraderingar och nyförvärv på flera av våra asfaltverk i hela koncernen och det arbetet kommer att fortsätta under de kommande åren. Vi är en nyckelaktör på den nordiska marknaden och har ambitioner att kunna erbjuda de bästa asfaltlösningarna under de kommande åren”, säger Grete Aspelund, affärsområdeschef NCC Industry.

NCC har enligt egen utsago arbetat systematiskt och målmedvetet för att hitta produktionslösningar som bidrar till att sänka koldioxidutsläppen. Bland annat genom att använda träpellets som energikälla i asfaltverken, biogent bindemedel och betydande användning av återvunnen asfalt.

“Samtliga avtal som tecknats hittills i år har haft en miljöviktning på 30 procent, vilket är ett lagkrav i Norge, och kontrakten innehåller miljövarudeklarationer (EPD)”, skriver bolaget.

Samtliga kontrakt som NCC nu tecknat i Norge påbörjas under våren och avslutas i höst.

