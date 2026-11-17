Kommunfullmäktige fattade beslutet den 3 november och gav på samma möte det kommunägda Skellefteå Kraft klartecken att satsa upp till 240 miljoner kronor i Skykraft.

Skykraft ägs till 49 procent av Skellefteå Kraft och till 51 procent av nederländska SkyNRG och går nu in i den tekniska projekteringen av fabriken, där vätgas och infångad koldioxid ska omvandlas till 130 000 ton fossilfritt flygbränsle om året.

Beslutet fattades i en kommun som tappat både invånare och jobb sedan batteritillverkaren Northvolt började varsla i september 2024. Northvolt gick i konkurs i mars 2025, och fabriken har sedan dess tagits över av Lyten.

Mellan befolkningstoppen i oktober 2024 och januari 2026 försvann över 3 200 invånare, och på drygt ett år efter det första varslet steg arbetslösheten från 2,4 procent till över 6 procent, enligt en analys från SCB.

Maskade sidor i fullmäktige

Politikerna i fullmäktige fattade beslut på ett underlag där stora delar var maskade, vilket SVT rapporterade dagen före mötet.

Kristdemokraternas gruppledare Per Boström krävde mer öppenhet. ”Det är ansvarslöst”, sa han till SVT om maskningen. ”Det är det sämsta underlag jag har sett”, sa partikollegan Anders Hettinger i debatten, enligt Norran.

Ledamöterna i kommunstyrelsen hade haft möjlighet att se de omaskade handlingarna, och övriga politiker kunde ställa frågor till Skellefteå Kraft på morgonen före mötet. Kommunalrådet Lorents Burman (S) hänvisade i SVT till energibolagets affärssekretess och försvarade satsningarna som kloka i debatten. ”Samtidigt är det en stor risk att inte göra något av området”, sa han till Norran i oktober.

Dagen före omröstningen kallade Norrans ledarskribent Viktor Karlsson Skykraft ett riskfyllt megaprojekt och skrev att satsningen har stor potential men inte säkert lyckas, och att kommunen bör skapa förutsättningar men inte äga fabriken.