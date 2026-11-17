Skellefteå kommun inleder nu teknisk projektering av miljardsatsningen som fått skarp kritik. Tanken är att bygga en jätteanläggning för grönt flygbränsle. I början av november togs beslut på maskade underlag är information hölls undan för politikerna. Nu möter den historiska miljardinvesteringen hård lokal skepsis.
Maskade underlag och jätterisk: Nu inleds projekteringen av nya miljardfabriken
Skellefteå kommun tar på sig upp till 1,12 miljarder kronor för marken där Skykraft vill bygga en flygbränslefabrik.
Pengarna ska gå till sanering och markarbeten på det 73 hektar stora industriområdet Näsudden i Skelleftehamn, och risken för dem ligger på kommunen, rapporterade Norran i oktober. Med de 74 697 invånare som SCB redovisade i september blir åtagandet upp till 14 994 kronor per skelleftebo.
Kommunfullmäktige fattade beslutet den 3 november och gav på samma möte det kommunägda Skellefteå Kraft klartecken att satsa upp till 240 miljoner kronor i Skykraft.
Skykraft ägs till 49 procent av Skellefteå Kraft och till 51 procent av nederländska SkyNRG och går nu in i den tekniska projekteringen av fabriken, där vätgas och infångad koldioxid ska omvandlas till 130 000 ton fossilfritt flygbränsle om året.
Beslutet fattades i en kommun som tappat både invånare och jobb sedan batteritillverkaren Northvolt började varsla i september 2024. Northvolt gick i konkurs i mars 2025, och fabriken har sedan dess tagits över av Lyten.
Mellan befolkningstoppen i oktober 2024 och januari 2026 försvann över 3 200 invånare, och på drygt ett år efter det första varslet steg arbetslösheten från 2,4 procent till över 6 procent, enligt en analys från SCB.
Maskade sidor i fullmäktige
Politikerna i fullmäktige fattade beslut på ett underlag där stora delar var maskade, vilket SVT rapporterade dagen före mötet.
Kristdemokraternas gruppledare Per Boström krävde mer öppenhet. ”Det är ansvarslöst”, sa han till SVT om maskningen. ”Det är det sämsta underlag jag har sett”, sa partikollegan Anders Hettinger i debatten, enligt Norran.
Ledamöterna i kommunstyrelsen hade haft möjlighet att se de omaskade handlingarna, och övriga politiker kunde ställa frågor till Skellefteå Kraft på morgonen före mötet. Kommunalrådet Lorents Burman (S) hänvisade i SVT till energibolagets affärssekretess och försvarade satsningarna som kloka i debatten. ”Samtidigt är det en stor risk att inte göra något av området”, sa han till Norran i oktober.
Dagen före omröstningen kallade Norrans ledarskribent Viktor Karlsson Skykraft ett riskfyllt megaprojekt och skrev att satsningen har stor potential men inte säkert lyckas, och att kommunen bör skapa förutsättningar men inte äga fabriken.
Investeringsbeslutet väntar till 2028
Skellefteå Krafts vd Joachim Nordin kallade Skykraft en bra investering och sa att miljötillstånd, mark, elnät och kundavtal ska vara på plats innan ett slutgiltigt beslut om att bygga fabriken. ”Man vill inte gå in i ett sådant här megaprojekt utan att man har allting klart”, sa han till Norran inför fullmäktige.
Kommunens åtagande för marken är beslutat redan nu, medan Skykraft räknar med att fatta sitt investeringsbeslut om två år, när projekteringen är klar och priset på bränslet går att sätta. ”Då vet vi vilket slutgiltigt erbjudande vi kan gå ut med till kunder, inklusive pris på produkten.
Ambitionen är ett finansieringsbeslut 2028, och att ha fabriken i gång till 2032”, säger Fredrik Jonsson, projektansvarig för Skykraft på Skellefteå Kraft, till Ny Teknik.