Ikea skär ned – 850 personer får gå
Ikea fortsätter att skära ned. Nu får 850 personer lämna, varav 300 inom den svenska verksamheten, skriver Dagens industri.
Vi måste bli snabbare, ha kortare beslutsvägar och mindre komplexitet. Det som ligger i utkanten får mindre prioritet när vi fokuserar. Som ett led i det berörs ett antal medarbetare, säger Henrik Elm, finansdirektör på Inter Ikea Group till tidningen.
Det är nu tredje gången på mindre än två månader som möbeljätten gör nedskärningar. I mars varslades 945 tjänster om uppsägning och nyligen meddelades att möbeljätten stänger sitt varuhus i Borlänge. De orter som nu framförallt påverkas av det senaste beskedet är Älmhult och Malmö, skriver DI.