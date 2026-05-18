Ikea skär ned – 850 personer får gå

Vi måste bli snabbare, ha kortare beslutsvägar och mindre komplexitet. Det som ligger i utkanten får mindre prioritet när vi fokuserar. Som ett led i det berörs ett antal medarbetare, säger Henrik Elm, finansdirektör på Inter Ikea Group till tidningen.

Det är nu tredje gången på mindre än två månader som möbeljätten gör nedskärningar. I mars varslades 945 tjänster om uppsägning och nyligen meddelades att möbeljätten stänger sitt varuhus i Borlänge. De orter som nu framförallt påverkas av det senaste beskedet är Älmhult och Malmö, skriver DI.