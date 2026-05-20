Köksbråket kring evighetskemikalier – storspelarna stämmer startup

Bråket om ”evighetskemikalier” fortsätter inom köksindustrin. Nu stämmer två av världens största tillverkare inom köksutrustningsindustrin en snabbväxande startup för vilseledande reklam.
Diskussioner om att förbjuda PFAS eller ”evighetskemikalier” har pågått ett tag nu, på flera håll i världen, sedan det kommit fram vad kemikalierna gör med våra kroppar, där de bland annat kan leda till missfall.
EU-kommissionen började arbetet med att få bort breda kategorier av farliga ämnen i en ”restriktionsförplan” i april 2022, då hyllad som det största förbudet någonsin mot giftiga kemikalier.
Nu drabbas EU av ”extremt frustrerande” förseningar när giftet ska bort.
Bråk inom köksindustrin
Samtidigt har ett bråk brutit ut i den globala köksutrustningsindustrin där två av världens största tillverkare nu stämmer en snabbväxande startup.
Tvisten handlar om marknadsföring kring “evighetskemikalier” – och hur säkra moderna non-stick, eller teflon-pannor, egentligen är.
Jättar stämmer startup
Det handlar om det franska bolaget Groupe SEB och det amerikanska bolaget Meyer Corporation, som tillsammans har stämt startupen Caraway Home.
De två industrijättarna hävdar att Caraway har gjort vilseledande marknadsföring när de beskriver traditionella non-stick-pannor som potentiellt farliga på grund av PFAS-innehåll.
”Fria från evighetskemikalier”
Caraway, som säljer keramiska non-stick-produkter, uppger att deras produkter är fria från PFAS.
Rättsfallet är en del av en större trend där PFAS-relaterade frågor allt oftare hamnar i domstol.
Sverige är långt fram i debatten om att förbjuda produkter med kemikalierna.
Kartläggs i Sverige
Kemikalieinspektionen är redan i gång med att kartlägga produkter som innehåller de farliga kemikalierna.
Tillsammans med Danmark, Nederländerna och Tyskland driver Sverige dessutom ett EU-förslag om ett totalförbud mot alla 10 000 varianter av PFAS i konsumentprodukter.
Det kan bli ett av de största kemikalieförbuden i EU:s historia.
