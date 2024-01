Klarnas succé i julhandeln – nya rekordnivåer i USA

Svenska konkursvågen – värsta sedan 1990-talet

December var fortsatt skoningslös mot företagen och antalet konkurser under 2023 var de högsta sedan finanskrisen på 1990-talet. Ny UC-statistik visar att de svenska konkurserna totalt sett ökade med 29 procent under 2023, jämfört med 2022. Därmed var antalet konkurser i Sverige förra året det högsta sedan 1990-talets finanskris, konstaterar kreditupplysningsföretaget. Under december månad har …