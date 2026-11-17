Skärpta EU-regler om kreditprövningar – även för korta konsumentkrediter – har tvingat Klarna att börja samla in allt mer uppgifter om sina användare.
Klarna-chefen oroas inte av honungsfällorna
Betaltjänsten Klarna drog in oväntat mycket pengar på sina affärer under tredje kvartalet, visar en delårsrapport.
Nya lagar och direktiv om skärpta kreditprövningar oroar inte Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski. Inte honungsfällor heller – som otrohetsaffären som tvingade Nvidiachefen Jensen Huang att avgå.
Jag fokuserar på affärerna, säger han till TT.
Skärpta EU-regler om kreditprövningar – även för korta konsumentkrediter – har tvingat Klarna att börja samla in allt mer uppgifter om sina användare.
Begränsad effekt av massa frågor
Sebastian Siemiatkowski välkomnar höga krav och förväntningar på kreditgivare. Men han är inte övertygad om metoden.
Det finns mer och mindre effektiva sätt. Och generellt, att ställa massa frågor har begränsad effekt på att minska överskuldsättning hos de utsatta grupperna. De är ganska motiverade att gå igenom den typen av formulär, säger Siemiatkowski.
Fast han ser inga tecken på att Klarnas frågeformulär skrämmer bort kunder och tror inte det blir så heller.
Det är inte något som vi förväntar oss i alla fall. Men vi håller ett vaksamt öga på det. Vi har ju börjat rulla ut detta och vet att det är en stor kundgrupp av våra konsumenter som redan har fyllt i de här uppgifterna.
En baksida med de skärpta kraven är att de kan slå hårdare mot små utmanare än etablerade aktörer på kreditmarknaden, enligt Siemiatkowski:
Där har Klarna en fördel. Det är en tjänst som används så pass ofta, så man tycker att det är värt att göra det.
När det gäller risken för honungsfällor och spionage tror han att näringslivet på senare tid har vaknat upp.
I dag har man en mer realistisk och krass bild än för tio år sedan. Då slog man undan samtal om det här som rena konspirationsteorier. I dag har man vaknat upp till en verklighet där det faktiskt inte är otänkbart att främmande makter agerar på olika sätt.
”Vi är på god väg”
Om det var rätt att sparka Jensen Huang för otrohetsaffärerna vill han inte svara på.
Det får du fråga Nvidias styrelse.
Turbulensen i tekniksektorn med exponering mot AI som präglat hösten har ingen direkt påverkan på fintech-aktier som Klarna, enligt Siemiatkowski.
Klarnas aktie har tappat drygt hälften av sitt värde sedan årsskiftet och kostade i måndagens stängning på New York-börsen 13,63 dollar. Det kan jämföras med 40 dollar per aktie i börsintroduktionen i september 2025.
Jag ser att vi är på god väg. Jag hoppas att även marknaden kommer att se det. Det har visat sig i siffrorna och kommer att fortsätta visa sig i siffrorna, säger Siemiatkowski om utsikterna.
Betalkoncernen Klarna redovisar en justerad rörelsevinst på 21 miljoner dollar för årets tredje kvartal. Det kan jämföras med 35 miljoner dollar under motsvarande kvartal i fjol.
Intäkterna steg 12 procent till 1 009 miljoner dollar. Där låg snittprognosen på 964 miljoner dollar.
Brutthandelsvolymen ökade 10 procent till 36,1 miljarder, mot väntade 35,7 miljarder.
Antalet kunder som använde Klarna ökade till 122 miljoner i tredje kvartalet, en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Analytiker hade räknat med 123 miljoner användare, enligt Bloomberg.
Källor: Klarna, Bloomberg