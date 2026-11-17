Jag fokuserar på affärerna, säger han till TT.

Skärpta EU-regler om kreditprövningar – även för korta konsumentkrediter – har tvingat Klarna att börja samla in allt mer uppgifter om sina användare.

Begränsad effekt av massa frågor

Sebastian Siemiatkowski välkomnar höga krav och förväntningar på kreditgivare. Men han är inte övertygad om metoden.

Det finns mer och mindre effektiva sätt. Och generellt, att ställa massa frågor har begränsad effekt på att minska överskuldsättning hos de utsatta grupperna. De är ganska motiverade att gå igenom den typen av formulär, säger Siemiatkowski.

Fast han ser inga tecken på att Klarnas frågeformulär skrämmer bort kunder och tror inte det blir så heller.

Det är inte något som vi förväntar oss i alla fall. Men vi håller ett vaksamt öga på det. Vi har ju börjat rulla ut detta och vet att det är en stor kundgrupp av våra konsumenter som redan har fyllt i de här uppgifterna.

En baksida med de skärpta kraven är att de kan slå hårdare mot små utmanare än etablerade aktörer på kreditmarknaden, enligt Siemiatkowski:

Där har Klarna en fördel. Det är en tjänst som används så pass ofta, så man tycker att det är värt att göra det.

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När det gäller risken för honungsfällor och spionage tror han att näringslivet på senare tid har vaknat upp.

I dag har man en mer realistisk och krass bild än för tio år sedan. Då slog man undan samtal om det här som rena konspirationsteorier. I dag har man vaknat upp till en verklighet där det faktiskt inte är otänkbart att främmande makter agerar på olika sätt.