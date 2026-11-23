Enligt källorna visar amerikansk underrättelseinformation att Alice Huang haft kontakt med en tjänsteman på den kinesiska underrättelsetjänsten ett flertal gånger sedan våren 2025, skriver tidningen.

Kontakten sammanfaller enligt underrättelserna till viss del med hennes affär med Jensen Huang samt med när hennes företag, Megaspeed, köpt stora mängder chip från Nvidia som sedan använts i datacenter i Sydostasien och även misstänks ha smugglats in i Kina, uppger källorna.

Det är det överlappandet som enligt källorna fick amerikanska myndigheter att misstänka att Jensen Huang varit föremål för en honungsfälla.

Enligt uppgifterna ska en nära medarbetare till Alice Huang också ha starka band till underrättelsetjänsten.

Nvidias styrelse beslöt sig den 12 november för att sparka vd:n Jensen Huang, sedan Huang kopplats till ännu en otrohetsskandal, den här gången med en chef på Nvidia.

Det var sedan tidigare känt att vd:n ska ha haft en affär med en spionanklagad kvinna, Alice Huang, grundare av teknikbolaget Megaspeed som varit en av Nvidias största kunder i Asien. Alice Huang misstänks av USA vara kinesisk spion.

Halvledarbjässen Nvidia har i omgångar varit världens högst värderade börsbolag, men aktiekursen har dalat i samband med kontroverserna.

Jensen Huang är en av jättebolagets medgrundare och har varit Nvidias vd sedan starten 1993.