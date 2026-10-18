Jobba tolv timmar om dagen, sex dagar i veckan – nu även i Europa

Bostadsbidrag nära kontoret

Hos AI-bolaget Rilla i New York är långa dagar redan vardag.

I Business Insider berättar vd Sebastian Jimenez att personalen vanligtvis arbetar tolv timmar om dagen och kommer till kontoret sex dagar i veckan. Det blir 72 timmar.

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Upplägget brukar kallas 996: klockan nio till nio, sex dagar i veckan.

Rilla erbjuder tre måltider om dagen och bygger ett gym med bastu och kallbad. Anställda som väljer att bo inom ungefär tio minuters cykelavstånd från kontoret kan dessutom få 18 000 dollar om året i bostadsbidrag.

Söndagen blev en arbetsdag

996-trenden har även letat sig till Europa.

I Frankrike lyfter vissa startupchefer fram helgarbete och ständig tillgänglighet som tecken på engagemang, konstaterar franska Le Monde.

Jérémy Goillot, grundare av The Mobile-First Company, berättar exempelvis om ett meddelande han skickat till teamet en lördagskväll. Nästa dag, en söndag, ville han samla dem på kontoret klockan nio till sju för att lösa företagets tre största problem.

Fyra unga män dök upp.

Bolaget samlar också team från Frankrike, USA och Argentina i en villa för att arbeta i 996-tempo under 14 dagar. Målet är att hinna med en månads arbete på två veckor.

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Fyra månader med 996 i Kosovo

Fella-grundaren Richie Cartwright har i sin tur låtit hela företagets utvecklingsteam i Kosovo delta i ett fyramånadersupplägg med 996.

Det innebar ungefär tolv timmars arbete måndag-fredag, plus ytterligare en arbetsdag fördelad över helgen.

Här var deltagandet förvisso frivilligt. Erbjudandet omfattade också 45 procent högre kontantersättning och dubbelt så stor aktiebaserad ersättning.

Dubbelt betalt i Tjeckien

Det tjeckiska startupbolaget Better Stack presenterade i fjol en egen variant.

Här innebar upplägget, ”bara”, 60 timmars arbete i veckan. Den som frivilligt valde företagets ”hardcore mode” skulle dessutom svara på arbetsmeddelanden under helgerna och ha tio semesterdagar i stället för tjugo.

Ersättningen? Den dubbla.

Enligt medgrundaren Juraj Masár kunde deltagarna byta tillbaka vid varje månadsslut.

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Alla vill inte ställa samma krav

Det finns, förstås, en hel del invändningar mot de långa arbetsveckorna.

En grundare som intervjuas av Le Monde menar exempelvis att sådana arbetstoppar kan skapa sammanhållning vid en produktlansering, men är omöjliga att hålla fast vid i längden.

Christophe Pasquier, grundare av Slite, kopplar den ökade intensiteten till AI-utvecklingen och rädslan för att missa möjligheterna.

För egen del drar han ändå en gräns:

”På Slite är det inte tal om att påtvinga de anställda det här tempot”, säger han till Le Monde.

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