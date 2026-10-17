Tröttnade på att vänta: Får betala 300 000 för förstörda fornfynd

Området är sedan tidigare känt för fornlämningar. Bland fynden som gjorts där finns boplats- och odlingslämningar från stenålder, bronsålder, järnålder och vikingatid.

Den arkeologiska skadeinvesteringen visar att stora delar av området förstörts och att fornlämningarnas kunskapsvärde gått förlorat.

Det tyckte åklagaren var så allvarligt att bostadsbolaget skulle få böter i form av en företagsbot på tre miljoner kronor.

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Straffbart – men inte så farligt

Nu lugnar vi oss lite, ansåg tingsrätten i Varberg, som konstaterade att bolaget visserligen orsakat en betydande skada.

Dessutom, skriver tingsrätten, hade bolaget känt till att en arkeologisk undersökning krävdes men inte kontrollerat med länsstyrelsen innan man började gräva, skriver Lexnova.

Definitivt straffbart men inte ett tremiljoners-brott, kom tingsrätten fram till. 100 000 kronor i böter fick räcka, plus att bolaget fick stå för sina egna rättegångskostnader.

Domen överklagades till hovrätten, som nu konstaterar att det är ”ostridigt” att bolaget grävt bort matjordslager på fastigheten och det är lika ostridigt att det gjordes utan arkeologisk undersökning.

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