Bostadsbolaget tröttnade på att vänta och började gräva. Nu får man 300 000 kronor i böter efter att ha grävt upp och förstört fornfynd.
Tröttnade på att vänta: Får betala 300 000 för förstörda fornfynd
Efter fyra år och två domstolar har ett markarbete i Kungsbacka fått sitt slutliga juridiska avgörande.
Det handlar om ett bostadsbolag som i november 2022 lät utföra markarbeten på en fastighet där det fanns skyddade fornlämningar – utan att göra den arkeologiska undersökning som länsstyrelsen föreskrivit.
Området är sedan tidigare känt för fornlämningar. Bland fynden som gjorts där finns boplats- och odlingslämningar från stenålder, bronsålder, järnålder och vikingatid.
Den arkeologiska skadeinvesteringen visar att stora delar av området förstörts och att fornlämningarnas kunskapsvärde gått förlorat.
Det tyckte åklagaren var så allvarligt att bostadsbolaget skulle få böter i form av en företagsbot på tre miljoner kronor.
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Straffbart – men inte så farligt
Nu lugnar vi oss lite, ansåg tingsrätten i Varberg, som konstaterade att bolaget visserligen orsakat en betydande skada.
Dessutom, skriver tingsrätten, hade bolaget känt till att en arkeologisk undersökning krävdes men inte kontrollerat med länsstyrelsen innan man började gräva, skriver Lexnova.
Definitivt straffbart men inte ett tremiljoners-brott, kom tingsrätten fram till. 100 000 kronor i böter fick räcka, plus att bolaget fick stå för sina egna rättegångskostnader.
Domen överklagades till hovrätten, som nu konstaterar att det är ”ostridigt” att bolaget grävt bort matjordslager på fastigheten och det är lika ostridigt att det gjordes utan arkeologisk undersökning.
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Något värre, tycker hovrätten
Betydande skada och de ansvariga i bolaget har agerat ”straffbart oaktsamt”.
Bolaget ska därför ha böter, slår hovrätten fast och lite mer än 100 000 ska det kosta, säger hovrätten som ser lite strängare på brottet än tingsrätten gjorde.
Omkring 6 400 kvadratmeter har banats av på fastigheten och 4 445 kvadratmeter blivit helt förstörda vad gäller fornlämningarnas kunskapsvärde, är hovrättens bedömning.
Hovrätten framhåller att skadan är ”irreversibel”, på icke-juridiska att den inte kan göras ogjord eller återställas.
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Tre gånger mer i böter
Därigenom har möjligheten att förstå samband mellan olika fynd och lämningar förstörts och det arkeologiska pusslet kan inte läggas eftersom för många bitar saknas.
Illa men inte så illa, landar hovrätten i och bestämmer att böter på 300 000 kronor i stället för tingsrättens 100 000 är vad bostadsbolaget förtjänar.
Bolaget har, till sitt något klena försvar, anfört att man erbjöd sig att spärra av området, även om det var efter att man grävt sönder fornfynden.
Ett än klenare argument från bostadsbolaget är att man hänvisar till tiden som gick innan länsstyrelsen upphandlade en arkeologisk undersökning.
Man tröttnade alltså på att vänta på att lagar och regler skulle följas och började gräva i stället.
Så böter blir det, 300 000 landar de på och eftersom bolaget får ”Skyldig” stämplat i pannan även i hovrätten, blir det heller inte här någon ersättning för bolagets rättegångskostnader.