Världens säkraste flygbolag 2026 – hälften har aldrig haft en dödsolycka

Bland de 154 flygbolag som är förbjudna att flyga i EU har minst 31 dödsolyckor inträffat sedan 2016, och över 400 människor har omkommit. Nepals 20 förbjudna bolag står ensamma för 15 av dödsolyckorna, de flesta med helikoptrar och småplan i bergen.

Flydubais Boeing 737 störtade under en avbruten landning i hårt väder i Rostov-na-Donu i mars 2016, och alla 62 ombord omkom. I årets ranking är flydubai fyra bland lågprisbolagen, och AirlineRatings skriver att bolaget framöver ska bedömas som ett fullservicebolag.

Dödsolyckorna bland världens 50 säkraste flygbolag sedan 2016

Bolag Datum Vad som hände Döda Flydubai 19 mar 2016 Boeing 737 störtade vid avbruten landning, Rostov-na-Donu 62 TAP Air Portugal 2 sep 2022 Airbus A320 körde på en motorcykel på banan, Conakry 2 på marken Emirates 3 aug 2016 Boeing 777 kraschlandade och brann, Dubai 1 brandman Southwest Airlines 17 apr 2018 Motorhaveri slog sönder ett kabinfönster, Boeing 737 1 Singapore Airlines 21 maj 2024 Kraftig turbulens över Myanmar, Boeing 777 1

Dödsfall vid underhåll, självmord och dödsfall bland fripassagerare räknas inte som flygolyckor enligt FN:s luftfartsorgan ICAO. Källor: Aviation Safety Network, nationella haverikommissioner och nyhetsrapportering.

Etihad Airways från Abu Dhabi toppar listan över fullservicebolag och har aldrig haft en dödsolycka i passagerartrafiken. Bolaget fick förstaplatsen tack vare ”en ung flotta, framsteg för säkerheten i cockpit, särskilt när det gäller turbulens, en haverifri historik och den lägsta incidentfrekvensen per flygning av alla bolag på listan”, sade AirlineRatings vd Sharon Petersen när listan presenterades.

Petersen betonade att skillnaderna i toppen är små och att ”alla bolag bland de 25 främsta är världsledande inom flygsäkerhet, och påståenden om att något av dem skulle vara betydligt säkrare eller mindre säkert än ett annat är både sensationalistiska och felaktiga”.

SAS och Norwegian är de enda nordiska bolagen på listorna. SAS, på plats 17 bland fullservicebolagen, har inte haft någon dödsolycka sedan oktober 2001, då ett SAS-plan kolliderade i dimma med ett affärsjetplan på startbanan på Linateflygplatsen i Milano och 118 människor omkom. Norwegian är trettonde bland lågprisbolagen och har aldrig haft en dödsolycka.

Stjärnorna räknar bara bolagets egna fel

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De fem bolagen med dödsolyckor sedan 2016 har alla högsta betyget, sju av sju stjärnor, i AirlineRatings register. Ett bolag förlorar en stjärna om en dödsolycka med passagerare eller besättning har inträffat de senaste tio åren och ”kan tillskrivas flygbolaget”, enligt AirlineRatings metodbeskrivning.

”Flygbolag straffas inte för olyckor som tydligt ligger utanför deras kontroll, till exempel när ett annat flygplan eller fordon har kommit ut på banan utan tillstånd”, skriver AirlineRatings.

I Emirates och TAP Air Portugals olyckor omkom ingen ombord, bara människor på marken. En brandman dog när en Boeing 777 från Emirates kraschlandade och brann i Dubai 2016, och två personer på en motorcykel dödades när ett TAP-plan körde på dem på landningsbanan i Conakry i Guinea 2022.

Singapore Airlines ströks ur förra årets lista efter att en passagerare dött när ett av bolagets plan hamnade i kraftig turbulens över Myanmar i maj 2024. ”En annan förändring som våra läsare kommer att välkomna är att Singapore Airlines är tillbaka på listan”, sade Petersen i januari, efter ett besök på bolagets säkerhets- och utbildningscenter.

Southwest har sju av sju stjärnor, trots att en passagerare dog 2018 när ett motorhaveri slog sönder ett kabinfönster under en flygning från New York till Dallas.

Olyckorna har blivit ovanligare i hela branschen. ”För tio år sedan låg nivån på en dödsolycka per 3,5 miljoner flygningar. I dag ligger den på en dödsolycka per 5,6 miljoner flygningar”, sade Willie Walsh, generaldirektör för flygbolagsorganisationen IATA, när säkerhetsrapporten för 2025 presenterades i mars.

Bolag som klarat IATA:s säkerhetsrevision IOSA hade 0,98 olyckor per miljon flygningar förra året, mot 2,55 för bolag utan revisionen. Registreringen i IOSA ger två av de sju stjärnorna i AirlineRatings betyg.