Hälften av de 50 flygbolag som AirlineRatings rankar som världens säkraste har aldrig haft en dödsolycka. Sedan 2016 har de 50 bolagen tillsammans haft fem dödsolyckor med 67 döda, och 62 av dem omkom i en enda krasch med lågprisbolaget flydubai i Ryssland. Alla fem bolagen har ändå kvar högsta säkerhetsbetyget, och för Delta och American räknas inte olyckorna hos regionalbolagen som flyger under deras varumärken.
Världens säkraste flygbolag 2026 – hälften har aldrig haft en dödsolycka
Siffrorna bygger på att AirlineRatings lista över årets 25 säkraste fullservicebolag och 25 säkraste lågprisbolag, som publicerades i januari, har stämts av mot Aviation Safety Networks olycksdatabas, haverikommissionernas rapporter och nyhetsrapportering.
Bland de 154 flygbolag som är förbjudna att flyga i EU har minst 31 dödsolyckor inträffat sedan 2016, och över 400 människor har omkommit. Nepals 20 förbjudna bolag står ensamma för 15 av dödsolyckorna, de flesta med helikoptrar och småplan i bergen.
Flydubais Boeing 737 störtade under en avbruten landning i hårt väder i Rostov-na-Donu i mars 2016, och alla 62 ombord omkom. I årets ranking är flydubai fyra bland lågprisbolagen, och AirlineRatings skriver att bolaget framöver ska bedömas som ett fullservicebolag.
Dödsolyckorna bland världens 50 säkraste flygbolag sedan 2016
|Bolag
|Datum
|Vad som hände
|Döda
|Flydubai
|19 mar 2016
|Boeing 737 störtade vid avbruten landning, Rostov-na-Donu
|62
|TAP Air Portugal
|2 sep 2022
|Airbus A320 körde på en motorcykel på banan, Conakry
|2 på marken
|Emirates
|3 aug 2016
|Boeing 777 kraschlandade och brann, Dubai
|1 brandman
|Southwest Airlines
|17 apr 2018
|Motorhaveri slog sönder ett kabinfönster, Boeing 737
|1
|Singapore Airlines
|21 maj 2024
|Kraftig turbulens över Myanmar, Boeing 777
|1
Dödsfall vid underhåll, självmord och dödsfall bland fripassagerare räknas inte som flygolyckor enligt FN:s luftfartsorgan ICAO. Källor: Aviation Safety Network, nationella haverikommissioner och nyhetsrapportering.
Etihad Airways från Abu Dhabi toppar listan över fullservicebolag och har aldrig haft en dödsolycka i passagerartrafiken. Bolaget fick förstaplatsen tack vare ”en ung flotta, framsteg för säkerheten i cockpit, särskilt när det gäller turbulens, en haverifri historik och den lägsta incidentfrekvensen per flygning av alla bolag på listan”, sade AirlineRatings vd Sharon Petersen när listan presenterades.
Petersen betonade att skillnaderna i toppen är små och att ”alla bolag bland de 25 främsta är världsledande inom flygsäkerhet, och påståenden om att något av dem skulle vara betydligt säkrare eller mindre säkert än ett annat är både sensationalistiska och felaktiga”.
SAS och Norwegian är de enda nordiska bolagen på listorna. SAS, på plats 17 bland fullservicebolagen, har inte haft någon dödsolycka sedan oktober 2001, då ett SAS-plan kolliderade i dimma med ett affärsjetplan på startbanan på Linateflygplatsen i Milano och 118 människor omkom. Norwegian är trettonde bland lågprisbolagen och har aldrig haft en dödsolycka.
Stjärnorna räknar bara bolagets egna fel
De fem bolagen med dödsolyckor sedan 2016 har alla högsta betyget, sju av sju stjärnor, i AirlineRatings register. Ett bolag förlorar en stjärna om en dödsolycka med passagerare eller besättning har inträffat de senaste tio åren och ”kan tillskrivas flygbolaget”, enligt AirlineRatings metodbeskrivning.
”Flygbolag straffas inte för olyckor som tydligt ligger utanför deras kontroll, till exempel när ett annat flygplan eller fordon har kommit ut på banan utan tillstånd”, skriver AirlineRatings.
I Emirates och TAP Air Portugals olyckor omkom ingen ombord, bara människor på marken. En brandman dog när en Boeing 777 från Emirates kraschlandade och brann i Dubai 2016, och två personer på en motorcykel dödades när ett TAP-plan körde på dem på landningsbanan i Conakry i Guinea 2022.
Singapore Airlines ströks ur förra årets lista efter att en passagerare dött när ett av bolagets plan hamnade i kraftig turbulens över Myanmar i maj 2024. ”En annan förändring som våra läsare kommer att välkomna är att Singapore Airlines är tillbaka på listan”, sade Petersen i januari, efter ett besök på bolagets säkerhets- och utbildningscenter.
Southwest har sju av sju stjärnor, trots att en passagerare dog 2018 när ett motorhaveri slog sönder ett kabinfönster under en flygning från New York till Dallas.
Olyckorna har blivit ovanligare i hela branschen. ”För tio år sedan låg nivån på en dödsolycka per 3,5 miljoner flygningar. I dag ligger den på en dödsolycka per 5,6 miljoner flygningar”, sade Willie Walsh, generaldirektör för flygbolagsorganisationen IATA, när säkerhetsrapporten för 2025 presenterades i mars.
Bolag som klarat IATA:s säkerhetsrevision IOSA hade 0,98 olyckor per miljon flygningar förra året, mot 2,55 för bolag utan revisionen. Registreringen i IOSA ger två av de sju stjärnorna i AirlineRatings betyg.
Regionalbolagen ingår inte i rankningen
För Delta och American gäller placeringarna bara moderbolagens egna flygningar. AirlineRatings undantar uttryckligen Endeavor Air, som flyger för Delta, och Envoy, Piedmont och PSA, som flyger under varumärket American Eagle.
Det var PSA som flög American Eagle 5342, planet som kolliderade med en arméhelikopter över Potomacfloden i Washington i januari 2025. Alla 64 ombord och de tre i helikoptern omkom. Månaden efter slog ett Delta Connection-plan från Endeavor runt vid landningen i Toronto, men alla 80 ombord överlevde.
Den 22 mars i år körde Air Canada Express flight 8646 in i en brandbil vid landningen på LaGuardia i New York, och båda piloterna omkom. Planet flögs av regionalbolaget Jazz Aviation.
Enligt AVweb visar ljudupptagningar som utredarna hänvisar till att brandbilen hade fått klartecken att korsa banan men beordrades att stanna strax före kollisionen. Piloterna var ”två unga män i början av sin karriär”, sade Bryan Bedford, chef för den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA, dagen efter.
Både American Eagle och Air Canada Express har sju av sju stjärnor i AirlineRatings register.
Olyckor under toppbolagens varumärken som rankningen inte räknar
|Varumärke och flight
|Flögs av
|Datum
|Plats
|Döda
|American Eagle 5342
|PSA Airlines
|29 jan 2025
|Washington
|67, varav 3 i helikoptern
|Turkish Airlines 6491
|ACT Airlines
|16 jan 2017
|Bisjkek
|39, varav 35 på marken
|Air Canada Express 8646
|Jazz Aviation
|22 mar 2026
|New York
|2
|Emirates SkyCargo 9788
|Air ACT
|20 okt 2025
|Hongkong
|2 på marken
|Delta Connection 4819
|Endeavor Air
|17 feb 2025
|Toronto
|0, 21 skadade
Planen flögs av andra bolag med egna tillstånd och egna besättningar. Källor: AirlineRatings, IATA, Aviation Safety Network och nyhetsrapportering.
Andrepiloten på flydubai knivhögg kaptenen
Den 30 september knivhögg andrepiloten kaptenen på flydubais flight FZ1073 från Dubai till Tel Aviv och fick planet att tappa nära 4 300 meter i höjd på under 30 sekunder, enligt Al Jazeera.
Kaptenen Smit Machchhar låg blödande på golvet när han lyckades öppna cockpitdörren, och ett annat pilotpar som fanns ombord kunde sedan landa planet i Tabuk i Saudiarabien, enligt en talesperson för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu skrev på X att kaptenen ”räddade livet på 174 människor”.
AirlineRatings drar som regel inte av några stjärnor när en pilot avsiktligt försöker störta ett plan, eftersom betygen ska mäta hur väl bolagets egna system skyddar passagerarna.
”En pilot som bestämmer sig för att förstöra ett flygplan agerar utanför alla de här systemen”, skriver Sharon Petersen i en kommentar tidigare i veckan .
Artikeln handlar om China Eastern, som har haft fem av sju stjärnor sedan en av bolagets Boeing 737 störtade i södra Kina i mars 2022 med 132 människor ombord.
Det är hemlighållandet efteråt som kostat bolaget två stjärnor, enligt AirlineRatings, eftersom Kinas luftfartsmyndighet fortfarande inte har publicerat någon slutrapport.
”Att hemlighålla fakta om en dödsolycka i mer än fyra år ligger långt under den standard vi förväntar oss på den nivån”, skriver Petersen om kraven för sju stjärnor. AirlineRatings ska ompröva betyget när slutrapporten kommer.
Världens 25 säkraste fullservicebolag 2026
|Plats
|Bolag
|Land
|Dödsolyckor sedan 2016
|Totalhaverier sedan 2016
|Senaste dödsolycka
|1
|Etihad Airways
|Förenade Arabemiraten
|0
|0
|Ingen
|2
|Cathay Pacific
|Hongkong
|0
|0
|1972, bombdåd, 81 döda
|3
|Qantas
|Australien
|0
|0
|1951, 3 döda
|4
|Qatar Airways
|Qatar
|0
|1, brand under underhåll
|Ingen
|5
|Emirates
|Förenade Arabemiraten
|1
|1
|2016, 1 död på marken
|6
|Air New Zealand
|Nya Zeeland
|0
|0
|1979, 257 döda
|7
|Singapore Airlines
|Singapore
|1
|0
|2024, 1 död
|8
|EVA Air
|Taiwan
|0
|0
|Ingen
|9
|Virgin Australia
|Australien
|0
|0
|Ingen
|10
|Korean Air
|Sydkorea
|0
|1
|1999, fraktflyg, 4 döda
|11
|STARLUX Airlines
|Taiwan
|0
|0
|Ingen
|12
|Turkish Airlines
|Turkiet
|0
|1
|2009, 9 döda
|13
|Virgin Atlantic
|Storbritannien
|0
|0
|Ingen
|14
|ANA
|Japan
|0
|0
|1971, 162 döda
|15
|Alaska Airlines
|USA
|0
|0
|2000, 88 döda
|16
|TAP Air Portugal
|Portugal
|1
|0
|2022, 2 döda på marken
|17
|SAS
|Skandinavien
|0
|0
|2001, 118 döda
|18
|British Airways
|Storbritannien
|0
|0
|1976, 63 döda
|19
|Vietnam Airlines
|Vietnam
|0
|0
|1997, 65 döda
|20
|Iberia
|Spanien
|0
|0
|1985, 148 döda
|21
|Lufthansa
|Tyskland
|0
|1, brand vid bogsering
|1993, 2 döda
|22
|Air Canada
|Kanada
|0
|0
|1983, 23 döda
|23
|Delta Air Lines
|USA
|0
|0
|1996, 2 döda
|24
|American Airlines
|USA
|0
|1
|2001, 265 döda
|25
|Fiji Airways
|Fiji
|0
|0
|Ingen enligt bolaget
Världens 25 säkraste lågprisbolag 2026
|Plats
|Bolag
|Land
|Dödsolyckor sedan 2016
|Totalhaverier sedan 2016
|Senaste dödsolycka
|1
|HK Express
|Hongkong
|0
|0
|Ingen
|2
|Jetstar Airways
|Australien
|0
|0
|Ingen
|3
|Scoot
|Singapore
|0
|0
|Ingen
|4
|flydubai
|Förenade Arabemiraten
|1
|1
|2016, 62 döda
|5
|easyJet
|Storbritannien
|0
|0
|Ingen
|6
|Southwest Airlines
|USA
|1
|1, vid pushback
|2018, 1 död
|7
|airBaltic
|Lettland
|0
|1, brand under underhåll
|Ingen
|8
|VietJet Air
|Vietnam
|0
|0
|Ingen
|9
|Wizz Air
|Ungern
|0
|0
|Ingen
|10
|AirAsia
|Malaysia
|0
|0
|2014, Indonesia AirAsia, 162 döda
|11
|TUI UK
|Storbritannien
|0
|0
|1999, som Britannia, 1 död
|12
|Vueling
|Spanien
|0
|0
|Ingen
|13
|Norwegian
|Norge
|0
|0
|Ingen
|14
|JetBlue
|USA
|0
|0
|Ingen
|15
|flynas
|Saudiarabien
|0
|0
|Ingen
|16
|Cebu Pacific
|Filippinerna
|0
|0
|1998, 104 döda
|17
|Jet2
|Storbritannien
|0
|0
|Ingen
|18
|Ryanair
|Irland
|0
|0
|Ingen
|19
|Spring Airlines
|Kina
|0
|0
|Ingen
|20
|Transavia
|Nederländerna
|0
|0
|Ingen
|21
|Eurowings
|Tyskland
|0
|0
|2015, Germanwings, 150 döda
|22
|Volaris
|Mexiko
|0
|0
|Ingen
|23
|WestJet
|Kanada
|0
|0
|Ingen
|24
|GOL
|Brasilien
|0
|0
|2006, 154 döda
|25
|Sky Airline
|Chile
|0
|0
|Ingen
Rangordning enligt AirlineRatings, januari 2026. Dödsolycka betyder minst en omkommen, även på marken. Totalhaveri betyder att planet förstördes eller skrevs av. Bara bolagets egen trafik räknas och perioden är 1 januari 2016 till 13 oktober 2026. Indonesia AirAsia och Germanwings står i tabellen eftersom AirAsia och Eurowings rankas som koncerner. Germanwings ingick i Eurowingskoncernen och lades ned 2020. Kraschen 2015 orsakades avsiktligt av andrepiloten. Källor: Aviation Safety Network, nationella haverikommissioner, bolagen och nyhetsrapportering.
Vi kan notera att det procentuellt är det fler lågprisbolag än fullservicebolag som aldrig har haft en dödsolycka. Av de 25 lågprisbolagen gäller det 18, eller 72 procent, mot 7 av de 25 fullservicebolagen, eller 28 procent. Sedan kan det vara så att lågprisbolagen har fler mindre olyckor i övrigt, men just när det gäller dödsolyckor ligger de bättre till.