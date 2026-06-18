Helkroppsskannern kan ersätta röntgen

Skannrarna ska lanseras på spa-platser med start i San Francisco.

Planen hos Midjourney är att få fler FDA-godkännanden, så att skannrarna kan utföra tusentals typer av diagnoser över tid och ersätta röntgen.

FDA, US Food and Drug Administration, är USA:s federala livsmedels- och läkemedelsmyndighet.

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Unik maskin, enligt Midjourney

Det är ett oväntat steg in i den personliga hälso- och sjukvårdsbranschen Midjourney tar, menar Bloomberg.

Bolagets vd David Holz är dock inte blyg när han presenterar maskinen.

”Ingen sådan apparat har någonsin byggts förrän nu”, säger Holz och menar att den nya tekniken är överlägsen MR, magnetisk resonanstomografi, på många sätt.

”Vårt mål är att bygga en flotta på 50 000 av dessa skannrar”, säger Holz som inte vill gå på vad skannrarna kommer att kosta.

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”Vi använder inte ens någon AI i detta ännu – bara riktigt cool hårdvara och mjukvara”, berättar han ändå.

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