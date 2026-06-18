AI-startupen Midjourney presenterar sin första hårdvarusatsning. En är en maskin som skannar hela kroppen och kan ersätta röntgen.
Helkroppsskannern kan ersätta röntgen
AI-startupen Midjourney har lanserat sitt första hårdvaruprojekt. Det handlar om en ”helkropps-ultraljuds-maskin”, namnet Midjourney Scanner, och nu ska företaget bygga en flotta av dessa.
Skannrarna ska lanseras på spa-platser med start i San Francisco.
Planen hos Midjourney är att få fler FDA-godkännanden, så att skannrarna kan utföra tusentals typer av diagnoser över tid och ersätta röntgen.
FDA, US Food and Drug Administration, är USA:s federala livsmedels- och läkemedelsmyndighet.
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Unik maskin, enligt Midjourney
Det är ett oväntat steg in i den personliga hälso- och sjukvårdsbranschen Midjourney tar, menar Bloomberg.
Bolagets vd David Holz är dock inte blyg när han presenterar maskinen.
”Ingen sådan apparat har någonsin byggts förrän nu”, säger Holz och menar att den nya tekniken är överlägsen MR, magnetisk resonanstomografi, på många sätt.
”Vårt mål är att bygga en flotta på 50 000 av dessa skannrar”, säger Holz som inte vill gå på vad skannrarna kommer att kosta.
”Vi använder inte ens någon AI i detta ännu – bara riktigt cool hårdvara och mjukvara”, berättar han ändå.
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Sker på 60 sekunder
Maskinerna, som kräver att användarna delvis sänks ner i vatten, ska få sin plats på ”Midjourney Spa”-anläggningar.
Den första i San Francisco ska inkludera bubbelpooler, bastur, kalla bad, gym med mera.
”Vi har tecknat ett hyresavtal och har redan designen klar”, säger Holz.
Skanningsprocessen börjar med att man kliver ner på en plattform som sänks ner i vattnet på räcken genom en ring av tusentals givare som skapar ultraljudsvågor, skriver The Verge.
Den registrerar sedan krusningarna som passerar genom din kropp för att analysera dem och skapa detaljerade 3D-bilder. Skanningen tar cirka 60 sekunder.
Det här är ett av de åtta projekt som Midjourney för närvarande säger sig fokusera på, uppdelade mellan fyra hårdvaru- och fyra mjukvaruinitiativ.
Enligt Holz ska ”minst två” av hårdvaruprojekten lanseras inom kort sikt.
”Tusentals typer av diagnoser”
När det gäller FDA vill Holz lägga till godkännande efter godkännande ”tills den här saken kan göra tusentals typer av diagnoser”.
”Inom en tioårsperiod är dessa saker inte bara bilddiagnostiska enheter: De är förmodligen terapeutiska också.”
Före onsdagens plötsliga affärsskifte var Midjourney mest känt som en generativ AI-prenumerationstjänst som låter kunder skapa bilder och videoklipp till ett pris på 10-120 dollar per månad.
I den delen har startupen mött rättsliga utmaningar. Innehållsägare som Warner Bros, Discovery och Walt Disney har anklagat Midjourney för stöld av immateriella rättigheter.
Enligt innehållsägarna har deras karaktärer dykt upp i bilder och videor hos Midjourney.
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