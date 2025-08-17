Han kom med en kometkarriär och en succéstämpel i ryggen. Nu får Johan Augustsson lämna toppjobbet efter ett år.
Han får lämna toppjobbet efter ett år
12 september 2022 kommer beskedet. Johan Augustsson lämnar jobbet som Sverige-chef för Lidl efter två decennier i koncernen.
Han gör det med en succéstämpel. Lidl Sverige har de sista åren av hans chefsera vuxit snabbare än övriga branschen.
Kedjan har gått till över 200 butiker från Boden till Trelleborg, 3 centrallager och ett nytt huvudkontor.
”Det har varit otroligt utvecklande att få vara med och bygga Lidl Sverige till den position vi har idag”, konstaterar Augustsson.
”Vi har vind i seglen och i dag ser vi hur allt fler väljer oss”, slår han fast samtidigt med beskedet att Jakob Josefsson tar över som Sverige-chef 1 november 2022.
Han tar över Sveriges största byggkedja. Dagens PS
Mäktigast efter ett år
Johan Augustsson lämnade med en raketkarriär i ryggen. I juni 2018 hade han efterträtt Johannes Fieber som Sverige-chef för Lidl.
1 februari 2019 korades han, av Market och Icanyheter, till den mäktigaste i svensk dagligvaruhandel och fjärde mäktigaste inom svensk handel totalt.
”Det här gör mig glad och stolt”, slog Augustsson fullt rimligt fast efter rankningen.
Efter att han lämnade Lidl tog det ett och ett tredjedels år inom nästa operativa toppjobb blev Johan Augustssons.
Å andra sidan var han hyllad från alla håll och hade både tid och råd att vara kräsen.
Gick till bygghandeln
Det nya toppjobbet?
Efter att ha byggt ut Lidl till 200 butiker handlade det om att bygga om hela Sverige. 15 april 2024 tog Augustsson över vd-jobbet för Mestergruppen Sverige, redan då Sveriges största kedja inom bygghandel.
Mestergruppen är en sammanslutning av företagarna inom XL-Bygg, Bolist och Happy Homes med 275 butiker över hela landet samt 80 butiker inom färgfackhandel.
Han kom kanske inte som ett yrväder en aprilafton som Carlsson i Hemsöborna, men som en frisk fläkt och april var det ju.
”Johan har levererat imponerande resultat för ett av Europas ledande handelskoncept och vi är övertygade om att han tillsammans med den övriga ledningen kommer att ytterligare förstärka Mestergruppens olika koncept i Sverige”, sade styrelseordföranden Mikkel Sandvik när Augustsson presenterades.
”Spännande”, sade Johan Augustsson själv.
Nu får han lämna
Spännande men inte långvarigt, visade det sig. Nu, ett drygt år senare, lämnar eller får Johan Augustsson lämna toppjobbet.
I ett pressmeddelande 15 augusti meddelar Mestergruppen att vd-tiden är över för Augustsson ”som lämnar för en annan roll utanför koncernen”.
När Johan Augustsson tog över vd-stolen förra året fick Mia Malmros, som varit tillförordnad vd,lämna den.
Mia Malmros blev kvar i ledningen och det var väl bra, med tanke på att hon nu blir ny ordinarie vd när nu styrelseordförande Mikkel Sandvik ”tackar Johan för hans insats och önskar honom lycka till”.
Handelskriget: “Vi är en fästning”. Dagens PS
