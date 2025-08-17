Han får lämna toppjobbet efter ett år

12 september 2022 kommer beskedet. Johan Augustsson lämnar jobbet som Sverige-chef för Lidl efter två decennier i koncernen.

Han gör det med en succéstämpel. Lidl Sverige har de sista åren av hans chefsera vuxit snabbare än övriga branschen.



Kedjan har gått till över 200 butiker från Boden till Trelleborg, 3 centrallager och ett nytt huvudkontor.

”Det har varit otroligt utvecklande att få vara med och bygga Lidl Sverige till den position vi har idag”, konstaterar Augustsson.

”Vi har vind i seglen och i dag ser vi hur allt fler väljer oss”, slår han fast samtidigt med beskedet att Jakob Josefsson tar över som Sverige-chef 1 november 2022.

Mäktigast efter ett år

Johan Augustsson lämnade med en raketkarriär i ryggen. I juni 2018 hade han efterträtt Johannes Fieber som Sverige-chef för Lidl.

1 februari 2019 korades han, av Market och Icanyheter, till den mäktigaste i svensk dagligvaruhandel och fjärde mäktigaste inom svensk handel totalt.

”Det här gör mig glad och stolt”, slog Augustsson fullt rimligt fast efter rankningen.

Efter att han lämnade Lidl tog det ett och ett tredjedels år inom nästa operativa toppjobb blev Johan Augustssons.

Å andra sidan var han hyllad från alla håll och hade både tid och råd att vara kräsen.

