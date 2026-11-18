Spelentusiaster tar ledigt från jobbet för att spela GTA 6 när spelet släpps den 19 november. I Australien har ledigheterna bland yngre män ökat med hela 84 procent inför premiären.
GTA 6 skapar ledighetshysteri – unga män skippar jobbet
Det är många som kommer att känna sig sjuka under torsdagen och fredagen, runt om i världen.
Framför allt unga män.
Det visar redan statistiken inför släppet av GTA 6, spelet som finns att köpa från torsdagen.
Grand Theft Auto VI (GTA 6) är ett action- och äventyrsspel från amerikanska Rockstar Games. Det är ett av världens mest efterlängtade datorspel.
Föregångaren släpptes för 13 år sedan och GTA 5 har sedan dess sålts i över 230 miljoner exemplar och blivit ett av världens mest sålda datorspel, enligt Take-Two Interactive.
Därmed är förväntningarna enorma på GTA 6 – ett actionspel där spelarna rör sig fritt i en enorm virtuell värld fylld av kriminalitet, biljakter och uppdrag.
KFC ordnar falsk begravning
I takt med att hysterin skruvas upp kommer också nya PR-trick på löpande band.
Ett sådant kommer från snabbmatkedjan KFC i Australien.
Den 19 november klockan 11 ska KFC hålla en begravning för en kvinna vid namn Ann Alibi på sin restaurang i Robina på Gold Coast i Queensland.
Problemet är bara att kvinnan aldrig har existerat.
Namnet är en ordlek på det engelska uttrycket an alibi, alltså ett alibi.
Begravningen är ett marknadsföringstrick för att ge spelentusiaster en anledning att vara borta från jobbet under premiärdagen.
Deltagarna uppmanas att klä sig i begravningskläder och bjuds på gratis kyckling.
”Vi förstår att australier har sina skyldigheter, men vissa tillfällen är helt enkelt för viktiga för att missa”, säger en talesperson för KFC, enligt Mediaweek.
”Och i enlighet med Anns sista önskan har vi sett till att begravningen äger rum under arbetstid”, fortsätter talespersonen.
Ledigheterna ökar kraftigt
Att många kommer att vara hemma i slutet av veckan råder det inga tvivel om.
Ledighetshysterin kring GTA 6 sprider sig över världen. I USA planerar nästan var femte tillfrågad tjänsteman att ta ledigt för spelpremiären, medan ledighetsansökningarna i Australien har ökat med 29 procent. I Belgien är ökningen hela 66 procent.
Framför allt är det unga män mellan 18 och 44 år som helt plötsligt känner sig sjuka, eller bara vill vara lediga från jobbet.
”Vi ser 84 procent fler ledighetsansökningar i den gruppen”, säger Lisa Cowie på Employment Hero i Australien, enligt Human Resources Director.
Tar två veckors semester för GTA 6
En del spelentusiaster nöjer sig inte med en enda ledig dag.
En vårdanställd man i Sydney, som kallas Josh, har tagit två veckors semester för att spela GTA 6.
”Jag skäms inte”, säger han till Information Age.
Myndigheten varnar för falska sjukanmälningar
Myndigheterna i Australien har även dragit igång sin egen kampanj inför lanseringen.
Arbetslivsmyndigheten Fair Work Ombudsman har uppmärksammat hysterin inför GTA 6 och har publicerat flera inlägg på Instagram där den påminner spelentusiaster om reglerna för ledighet.
”En vänlig påminnelse om att lämna in din ledighetsansökan förr snarare än senare”, skriver myndigheten, enligt Information Age.
Myndigheten varnar för att sjukskriva sig utan att vara sjuk.
”Om du behöver ta sjukledigt den 19 november, eller någon annan dag, kan din arbetsgivare begära bevis på att du inte kunde arbeta på grund av sjukdom eller skada.”
”Använd din sjukledighet ansvarsfullt”, uppmanar myndigheten.
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