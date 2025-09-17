Dagens PS
USA sänker räntan – hotas av stagflation

Google-profilen: ”Det är där framtidens svenska techsuccéer föds"

Serge Lachapelle
”All planering borde handla om hur man snabbast kan nå dit. Resten blir enklare när intäkterna börjar rulla in", säger Serge Lachapelle om att skynda för att nå sin första kund. (Foto: Disruptive Ventures)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Många drömmer om ”overnight success”. Men verkligheten ser annorlunda ut. När Serge Lachapelle, tidigare Google-profil, nu kliver in som partner på Disruptive Ventures är hans budskap till entreprenörer tydligt: tålamod, empati och ett brutalt fokus på kunden.

”Det tar tid att bygga rätt produkt. Och det kräver att du sitter med kunden, lyssnar och prioriterar det kunden faktiskt vill ha,” säger han.

Lachapelle: “Skynda till första kudnen kunden”

Lachapelle menar att den första betalande kunden är avgörande:

”När kunden har din produkt i handen förändras allt. Det handlar inte om att ha en perfekt produkt, utan något kunden vill ha mer av.”

Den första affären ger bevis på att idén fungerar, energi till teamet och en berättelse som stärker bolaget inför nästa steg. ”All planering borde handla om hur man snabbast kan nå dit. Resten blir enklare när intäkterna börjar rulla in.”

Mer än pengar: Så stöttar de bolagen

Disruptive Ventures bygger på idén att kapital inte räcker. Modellen är att ge entreprenörer praktiskt stöd där det behövs, i sälj, rekrytering, kultur eller ledarskap.

”Vi har själva byggt företag och vet hur det känns på riktigt. Vi går in och stöttar bolagen med det de behöver, istället för att bara skriva en check. Vi tar inte konsultarvoden, vi investerar och engagerar oss.”

Lachapelles ord om AI

Framåt ser Lachapelle AI som en verklig gamechanger. Men inte bara som ett verktyg för automatisering:

”Se AI som en översättare. Den kan förvandla idéer till kod, strategi till åtgärdslistor och recept till marknadsplaner. Det förändrar hur organisationer fungerar och hur snabbt vi kan bygga produkter.”

Han tror att affärssystem och användargränssnitt snart blir betydligt enklare och mer personliga. Mindre tid på att mata in och koordinera, mer tid på att skapa värde.

Recept för framgång: Tålamod, tur och kundfokus

Resan kräver mer än snabba lösningar. Lachapelle vet det av egen erfarenhet:

“Jag byggde videokonferens i nästan 30 år. Först under pandemin tog det fart. Lite långsiktighet, lite tur och mycket kundempati, det vinner oftare än myten om ’overnight success’.”

Och rådet till dagens entreprenörer är lika enkelt som krävande: jaga första kunden, lyssna på användarna och bygg vidare från verkliga behov.

”Det är där framtidens svenska techsuccéer föds.”

Fakta: Disruptive Ventures

  • Inriktning: Investeringar i snabbväxande techbolag
  • Modell: Kapital kombinerat med operativt stöd inom sälj, varumärke, IT, HR, rekrytering och ledning
  • Mål: 10X – tiodubbla intäkterna i portföljen
  • Investeringshorisont: Evergreen och långsiktig, utan fasta exitdeadlines
  • Exempel: Vaccina och StudentConsulting
AIEkonomiRiskkapitalbolagSverige
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

