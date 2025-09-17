Många drömmer om ”overnight success”. Men verkligheten ser annorlunda ut. När Serge Lachapelle, tidigare Google-profil, nu kliver in som partner på Disruptive Ventures är hans budskap till entreprenörer tydligt: tålamod, empati och ett brutalt fokus på kunden.
Google-profilen: ”Det är där framtidens svenska techsuccéer föds"
”Det tar tid att bygga rätt produkt. Och det kräver att du sitter med kunden, lyssnar och prioriterar det kunden faktiskt vill ha,” säger han.
Lachapelle: “Skynda till första kudnen kunden”
Lachapelle menar att den första betalande kunden är avgörande:
”När kunden har din produkt i handen förändras allt. Det handlar inte om att ha en perfekt produkt, utan något kunden vill ha mer av.”
Den första affären ger bevis på att idén fungerar, energi till teamet och en berättelse som stärker bolaget inför nästa steg. ”All planering borde handla om hur man snabbast kan nå dit. Resten blir enklare när intäkterna börjar rulla in.”
Mer än pengar: Så stöttar de bolagen
Disruptive Ventures bygger på idén att kapital inte räcker. Modellen är att ge entreprenörer praktiskt stöd där det behövs, i sälj, rekrytering, kultur eller ledarskap.
”Vi har själva byggt företag och vet hur det känns på riktigt. Vi går in och stöttar bolagen med det de behöver, istället för att bara skriva en check. Vi tar inte konsultarvoden, vi investerar och engagerar oss.”
Lachapelles ord om AI
Framåt ser Lachapelle AI som en verklig gamechanger. Men inte bara som ett verktyg för automatisering:
”Se AI som en översättare. Den kan förvandla idéer till kod, strategi till åtgärdslistor och recept till marknadsplaner. Det förändrar hur organisationer fungerar och hur snabbt vi kan bygga produkter.”
Han tror att affärssystem och användargränssnitt snart blir betydligt enklare och mer personliga. Mindre tid på att mata in och koordinera, mer tid på att skapa värde.
Recept för framgång: Tålamod, tur och kundfokus
Resan kräver mer än snabba lösningar. Lachapelle vet det av egen erfarenhet:
“Jag byggde videokonferens i nästan 30 år. Först under pandemin tog det fart. Lite långsiktighet, lite tur och mycket kundempati, det vinner oftare än myten om ’overnight success’.”
Och rådet till dagens entreprenörer är lika enkelt som krävande: jaga första kunden, lyssna på användarna och bygg vidare från verkliga behov.
”Det är där framtidens svenska techsuccéer föds.”
Fakta: Disruptive Ventures
- Inriktning: Investeringar i snabbväxande techbolag
- Modell: Kapital kombinerat med operativt stöd inom sälj, varumärke, IT, HR, rekrytering och ledning
- Mål: 10X – tiodubbla intäkterna i portföljen
- Investeringshorisont: Evergreen och långsiktig, utan fasta exitdeadlines
- Exempel: Vaccina och StudentConsulting
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
