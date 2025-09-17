Google-profilen: ”Det är där framtidens svenska techsuccéer föds"

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Mer än pengar: Så stöttar de bolagen

Disruptive Ventures bygger på idén att kapital inte räcker. Modellen är att ge entreprenörer praktiskt stöd där det behövs, i sälj, rekrytering, kultur eller ledarskap.

”Vi har själva byggt företag och vet hur det känns på riktigt. Vi går in och stöttar bolagen med det de behöver, istället för att bara skriva en check. Vi tar inte konsultarvoden, vi investerar och engagerar oss.”

Lachapelles ord om AI

ANNONS

Framåt ser Lachapelle AI som en verklig gamechanger. Men inte bara som ett verktyg för automatisering:

”Se AI som en översättare. Den kan förvandla idéer till kod, strategi till åtgärdslistor och recept till marknadsplaner. Det förändrar hur organisationer fungerar och hur snabbt vi kan bygga produkter.”

Han tror att affärssystem och användargränssnitt snart blir betydligt enklare och mer personliga. Mindre tid på att mata in och koordinera, mer tid på att skapa värde.

Recept för framgång: Tålamod, tur och kundfokus

Resan kräver mer än snabba lösningar. Lachapelle vet det av egen erfarenhet:

“Jag byggde videokonferens i nästan 30 år. Först under pandemin tog det fart. Lite långsiktighet, lite tur och mycket kundempati, det vinner oftare än myten om ’overnight success’.”

Och rådet till dagens entreprenörer är lika enkelt som krävande: jaga första kunden, lyssna på användarna och bygg vidare från verkliga behov.

”Det är där framtidens svenska techsuccéer föds.”

Fakta: Disruptive Ventures

ANNONS

Inriktning: Investeringar i snabbväxande techbolag

Investeringar i snabbväxande techbolag Modell: Kapital kombinerat med operativt stöd inom sälj, varumärke, IT, HR, rekrytering och ledning

Kapital kombinerat med operativt stöd inom sälj, varumärke, IT, HR, rekrytering och ledning Mål: 10X – tiodubbla intäkterna i portföljen

10X – tiodubbla intäkterna i portföljen Investeringshorisont: Evergreen och långsiktig, utan fasta exitdeadlines

Evergreen och långsiktig, utan fasta exitdeadlines Exempel: Vaccina och StudentConsulting